«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»

Тимофей Мозгов — первый российский чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Насколько большой интерес вызвало бы это интервью, представь мы его просто спортсменом? Никакого обмана — Мозгов и правда неплохо зарабатывает, у него действующий четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов, и де-юре он будет работать под руководством Михаила Прохорова — владельца клуба НБА «Бруклин Нетс», в который Тимофей попал после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Что касается Химок и переезда в Нью-Йорк — тоже чистая правда. Мозгов родился в Санкт-Петербурге, но профессиональную баскетбольную карьеру начал именно в Подмосковье — в составе «Химок». Пройдя путь от резервиста до звезды команды, он получил шанс в НБА, заключив контракт с клубом «Нью-Йорк Никс». Он играет за океаном уже семь лет, и в разное время защищал цвета «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс», с которым и стал чемпионом. Летом 2016 года «Лейкерс» заключили с ним контракт на баснословную сумму, а еще через год обменяли в «Бруклин». Вот такое путешествие из Химок в Нью-Йорк транзитом через всю Америку.

Мозгов рассказал об обмене, ожиданиях от работы с Прохоровым, проблемах больших людей (его рост составляет 216 сантиметров), кумирах детства и жизни на две страны.

«Лента.ру»: Для многих юных баскетболисты вы — кумир. А у вас в начале карьеры был пример для подражания?

Мозгов: Моим кумиром был Кевин Гарнетт. Он уже завершил карьеру, но у меня получилось исполнить мечту: я с ним встретился на паркете и сыграл против него. Честно говоря, он недолго был для меня примером — после того матча вся моя детская любовь быстро сошла на нет. Но в начале пути я хотел на него равняться.

Гарнетт повлиял на ваше увлечение баскетболом? Или это другая история?

Нет, я вообще не знал его тогда. Я даже не был в курсе, что НБА существует. Меня позвали играть в баскетбол, мне понравилось. Я просто любил гонять мяч — играл на уличных площадках, принимал участие во всевозможных турнирах. Все начиналось с удовольствия от баскетбола. Потом подумал, что неплохо было бы поступить в университет, играть за его команду. Дальше хотелось новых достижений. Лет в 20-25 на горизонте начал маячить НБА. В общем, аппетит пришел во время еды.

Когда вы планировали свою будущую карьеру, думали о том, что судьба будет бросать вас из клуба в клуб?

Нет, не думал. Я не мог даже предположить, что такое возможно. Но я ни о чем не жалею. Сейчас смотрю только вперед и думаю, что бы еще сделать, как развиваться дальше.

Вы провели в «Лейкерс» всего год, а теперь переезжаете в Нью-Йорк. Не будете скучать?

Пока я жил в Калифорнии, понял, что круче Лос-Анджелеса места не бывает. Там есть все, что нужно человеку для комфортной жизни. В Нью-Йорке мне предстоит обустраиваться заново.

Тимофей Мозгов Фото: Ronald Martinez / Getty Images

«Бруклином» владеет россиянин Михаил Прохоров. Насколько это для вас важно? Успели с ним встретиться?

Я еще не провел ни одного матча за «Нетс», но мне приятно, что клуб возглавляет наш человек, буду рад с ним поработать. С Прохоровым пока не встречались, только с тренерами успел познакомиться.

Вы часто участвуете в мероприятиях по развитию баскетбола?

Все, что касается развития молодежи, — я только за. Я всегда говорю, что с детьми и особенно подростками работать тяжело, но когда видишь удовольствие, которое они получают, понимаешь, что все не зря.

С вами было тяжело, когда вы были подростком?

Были случаи, когда ребята дрались на улице, выясняли отношения компания на компанию, а потом все думали, что я — зачинщик этих драк. Смешно очень, потому что работала логика: раз я самый длинный, в смысле высокий, значит — заводила. Но это не значило, что я первый лез драться.

Сталкиваетесь ли вы с проблемами при покупке одежды и обуви большого размера?

В России я обувь и одежду давно не покупаю, но помню, что с этим были проблемы. Сейчас могу купить себе что-то подороже и не заморачиваюсь по этому поводу, так как в Америке с одеждой все намного проще и свободнее. Надел штаны и кроссовки — и пошел на работу. Но помню из детства, как не мог себе позволить новые кроссовки, потому что на них банально не было денег. Это помимо очевидных проблем с размерами...

В одном из недавних интервью вы говорили, что в Лос-Анджелесе у вас есть машина, которой вы очень дорожите. А в Москве на чем ездите?

У меня очень хорошие отношения с BMW. Когда я приезжаю в Россию, они выделяют мне машину, за что я им очень благодарен. У меня вообще с детства к этому производителю особые чувства. Можно сказать, я их фанат. Все мои машины, начиная с самой первой, были именно этой марки.

Вы последние годы фактически живете между Россией и США. Где видите себя через пять лет?

Через пять лет я собираюсь еще играть в баскетбол, поэтому — скорее в Штатах. Но загадывать не буду, потому что сложно сказать, что будет со здоровьем и возможностями. Плюс если раньше нам с супругой было все равно, куда ехать, то теперь у нас сын, который скоро пойдет в школу, и уже никуда не уедешь. На первый план, конечно, выходит семья.

А где вам лично комфортнее? Где люди радушнее?

Сложно сказать. Конечно, приятно, когда встречают незнакомые люди, обращают внимание. И в России, и в США. Но комфортнее всего мне с близкими. В России мои братья, родители, которые меня всегда ждут. В Штатах — мои любимые жена и сын, которые по мне очень скучают. Я за три дня могу ребенка всего на час увидеть, а могу два-три дня провести полностью дома.

Отдадите сына в большой спорт?

В большой спорт не отдают, в большой спорт приходят. Тренирую его понемногу, когда бываю дома. Он вообще много чем занимается — на пианино играет, например. Причем занимается этим даже больше, чем баскетболом. Я из-под палки его заставлять не буду, но мне хотелось бы, чтобы он вырос баскетболистом и продолжил династию.