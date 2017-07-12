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«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»

Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов

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Фото: FC Pachuca

За один день в мировом футболе случилось два курьезных эпизода на презентациях новичков. Перешедший в мадридский «Реал» Тео Эрнандес не сумел почеканить мяч, а новоиспеченный баварец Корентин Толиссо надел неправильные шорты. «Лента.ру» вспомнила другие забавные эпизоды на презентациях футболистов.

«Даже я чеканю лучше»

Любителей футбола намедни насмешил новичок мадридского «Реала» Тео Эрнандес, испытавший сложности с чеканкой мяча во время презентации. Он набил два раза, а после третьего удара мяч отскочил в сторону и начал «гулять». В конце концов, набив шесть раз, Эрнандес уронил мяч на газон на глазах у пришедших его поприветствовать болельщиков. Примечательно, что Эрнандес стал первым, кто перебрался в стан злейшего врага — клуб «Реал» — из мадридского «Атлетико» с 2000 года. Сумма трансфера 19-летнего футболиста составила 30 миллионов евро.

За два года до Эрнандеса аналогичный конфуз случился с другим новичком «Реала» — защитником Данило. Перешедший из португальского «Порту» бразилец тогда тоже не сумел прочеканить мяч, не удержав его на ноге. Это вызвало смех у всех присутствовавших на стадионе и у самого футболиста.

Видео: YoungSinatra954 / YouTube

Не то пальто

Другого рода конфузы случались у новичков «Баварии». В воскресенье полузащитник Корентин Толиссо, перешедший из «Лиона», появился на презентации мюнхенского клуба в шортах Nike, хотя техническим спонсором чемпионов Германии является компания adidas. Эта ошибка может обойтись французу дорого, хотя боссы «Баварии», скорее всего, простят новичка на первый раз.

Аналогичную промашку допустил в 2013 году Марио Гетце: он тоже пришел на презентацию в футболке с большой надписью Nike. За это ему пришлось извиняться, а генеральный директор adidas Херберт Хайнер даже рассказал «Ленте.ру», что игрока оштрафовали на 25 тысяч евро. Так что начало карьеры Марио в «Баварии» получилось скомканным. Продолжение вышло немногим успешнее: Гетце не смог закрепиться в стартовом составе самого именитого клуба Германии и вернулся в дортмундскую «Боруссию». Болельщики по-прежнему ждут, когда же 25-летний талантливый парень вернется на уровень 2012-2014 годов.

Надеюсь, по воротам он бьет точнее

Забавный случай произошел на презентации Роберто Сольдадо в испанском «Вильярреале» в 2015 году. Форвард, вернувшийся на родину после неудачного вояжа в лондонский «Тоттенхэм», жонглировал мячом. Затем ему предложили оставить на мяче автограф и направить его на трибуну с фанатами. С первой задачей Роберто справился, со второй — нет. Он с виду легонько пнул мяч в сторону болельщиков, но тот улетел слишком высоко и попал на пустой верхний ярус трибун. «Надеюсь, по воротам он бьет точнее», — шутили потом поклонники.

Видео: Lukas J4 / YouTube

Не понял, куда попал

Украинский футболист Дмитрий Хомченовский допустил забавный казус на презентации в клубе «Понферрадина». В 2015 году он прибыл в Испанию из луганской «Зари» и не смог выговорить название нового клуба. «Я хочу поблагодарить клуб "Понферрам"... "Понфераввина" за то, что мне доверились и так встретили», — сказал Хомченовский. За испанский клуб второй лиги в 2015-2016 годах украинец провел 16 матчей, не забил ни одного мяча, и летом 2016-го перешел в польскую «Ягеллонию».

Видео: Radio Televisión de Castilla y León / YouTube

По одежке встретили

Креативно подошли к делу швейцарец Гекхан Инлер и американец Омар Гонсалес. Первый прибыл на презентацию в итальянском «Наполи» в маске льва, второй — в костюме героя киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Гонсалес пришел в зал для пресс-конференций клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» под саундтрек «Звездных войн» в сопровождении других героев фильма: Чубакки, штурмовика и Оби-Вана Кеноби.

Видео: TheSoldado / YouTube

Футбол для фанатов

Необычный конфуз случился на презентации новичка мадридского «Атлетико» Марио Манджукича в июле 2014 года. На мероприятие пришло всего шесть тысяч человек, и все шло по плану, пока горячие испанцы не слетели с катушек. Неожиданно фанаты начали выскакивать на поле и бежать к хорватскому футболисту. Полиции пришлось поработать, чтобы сохранить Марио живым и здоровым.

Видео: football24.ua

Для сравнения, на презентацию Криштиану Роналду в мадрдиском «Реале» в 2009 году пришло более 85 тысяч человек, что по-прежнему является мировым рекордом. Все пришедшие фаны громко, но спокойно восхищались, когда Криштиану немножко пожонглировал мячом.

Михаил Потапов

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