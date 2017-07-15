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«России нужен спайс»

Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу

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Кадр: УСПЕШНАЯ ГРУППА / YouTube

Для зрителей YouTube блогерский рэп — относительно новое явление, зародившееся в начале 2016 года на Versus Battle и полностью захватившее топ видеохостинга. Сегодня большинство блогеров бодро зачитывают под бит на фоне узнаваемых лого различных брендов и получают за это сотни тысяч рублей. «Лента.ру» разбиралась, как российские YouTube-блогеры начали читать рэп и быстро нашли рекламодателей.

России нужен «Хлеб»

«Хлеб» — комедийный московский рэп-коллектив, организованный бывшими кавээнщиками, блогерами, актерами и сценаристами Денисом Кукоякой, Александром Шулико и Кириллом Трифоновым в 2013 году. За четыре года существования группа записала два полноценных альбома и сняла более десяти клипов, в которых откровенно издевалась над современной российской хип-хоп-культурой.

Мой рэп — это не твой рэп,
Твой рэп — это не мой рэп.
Я в рэпе тут и там,
Мой рэп — это пау, твой рэп — это э-э-э!

Бывшие блогеры специально не утруждают себя написанием хоть сколько-нибудь осмысленных текстов, перемежая рэперские междометия «Тр-р-р-ряу!» и «Пау-пау!» абсурдными строчками.

России нужен спайс!
Спайс! Спайс! Спайс! Спайс!
Spice Girls новый альбом!
Мы очень любим Спайс,
Спайс! Спайс! Спайс! Спайс!
Spice Girls коллектив!

Несмотря на очевидную для любителей хип-хопа кальку с популярного американского комик-трио The Lonely Island, многим приглянулись незамысловатые треки и намеренно глуповатый юмор «Хлеба». Сегодня коллектив каждые пару месяцев выстреливает клипом на YouTube и на зависть представителям отечественного рэп-андеграунда стабильно набирает от двух до девяти миллионов просмотров. «Мы не рэперы, мы артисты, мы делаем шоу», — объясняют свое творчество участники коллектива.

И, судя по всему, шоу приносит немалые деньги. Заполучив многотысячную аудиторию слушателей, бывшие кавээнщики пустились во все тяжкие: видеоряд клипов заполонила нативная реклама букмекерских контор, московских баров и даже крупных мобильных операторов. «Мы живем по тарифу "смарт", нам просто норм», — утверждается в одном из треков группы.

Тем не менее недавно окрыленные успехом и совместным клипом с «Дискотекой Авария» артисты приняли волевое решение вернуться к YouTube-блогингу и перезапустили свой некогда популярный проект «Студсоветшоу». Правда, на этот раз вместо искрометных шуток и дурачеств перед камерой воскресшие ютуберы решили порадовать зрителей чашками с режущей глаз надписью Nescafe. «Жалко ребят. А ведь так хорошо все начиналось», — с грустью отмечают подписчики «Хлеба».

Батя в здании

Не менее видной фигурой в блогерском рэпе стал скандально известный блогер и стендап-комик Юрий Хованский, в свое время прославившийся унижением покойного Виктора Цоя и рекламой финансовых пирамид. Отправной точкой «карьеры» псевдорэпера стал хип-хоп-баттл с блогером Дмитрием Лариным. Поэтическое противостояние интернет-звезд, завершившееся победой Хованского, собрало более 32 миллионов просмотров на YouTube и закрепило за ним титул «гангстера Всея Руси».

Вдохновленный триумфом, блогер решил записать собственный клип, в котором предстал в образе Аль Пачино из «Лица со шрамом», прошелся по Ларину и нелестно отозвался о давнем недруге Noize MC. Скорее всего, причиной неприязни к музыканту стал конфликт на одном из летних рэп-состязаний 2014 года, завершившийся избиением Хованского.

Это инферно. Мрази все в угол.
«Руки вверх», но не Сергей Жуков.
В деле Хованский, этим игрокам не надо проблем,
Зови меня Баста, ведь в моих руках АК-47.

Несмотря на все старания Хованского, Noize MC не ответил ни на один из его выпадов. Это вынудило комика оставить некогда плодородную тему хейта и податься в свободное творчество, которое из диссов всех и вся переросло в рекламу шоколадных батончиков, игровых магазинов и операторов связи, а также в посредственные коллаборации с другими YouTube-блогерами.

Единственным светлым пятном в хип-хоп-карьере Хованского стал совместный клип с певцом Дмитрием Маликовым. Трек с говорящим названием «Спроси у своей мамы» собрал за месяц более 17 миллионов просмотров. При этом рекламные ролики собирают по 3-4 миллиона просмотров, сотни тысяч дизлайков и возмущение недовольной аудитории. «Что мне нравится в Юре — он никогда не останавливается в поисках дна», — отметил один из зрителей.

Маленький, но емкий

Далеко не каждый фанат «Хлеба» и Хованского знает, что первооткрывателем блогерского рэпа в России был неприметный уроженец Липецкой области Эльдар Джарахов, который в далеком 2012 году записывал пародийные музыкальные клипы со своим товарищем Сашей Тилэксом. Поскольку дело происходило в Новокузнецке, основной мишенью для острот их коллектива «Успешная группа» стали стереотипы о дагестанцах и гопниках, наложенные на мотив бессмертного корейского хита Gangnam Style.

Стильный борода и модный куртка взял на рынке,
Я самый классный и красивый, девушки, смотрите!
Я король пикапа, я любую посажу на Porshe, я самый крутой...
Меня знают все — я продавал помидоры.
А меня знают все — я делал всем тут ремонты.
А меня знают все — поднялся и купил Priora, я самый крутой...

Сегодня на авторский YouTube-канал Джарахова подписано более двух миллионов человек, а за успехами его хип-хоп-проектов наблюдает более семи миллионов зрителей. Как и участники «Хлеба» и Хованский, он не чурается сотрудничества с различными брендами и с завидной регулярностью выпускает ролики с нативной рекламой.

Правда, в отличие от конкурентов у него куда меньше хейтеров. «Самый крутой клип во всем мире», — делятся впечатлениями школьники под очередной рекламой мобильного оператора.

И это неудивительно, ведь за время работы на YouTube Джарахов поучаствовал в паре десятков интернет-проектов, записал множество клипов с другими блогерами и сколотил крепкую фан-базу. К слову, он чуть ли не единственный ютубер, которому удается избегать конфликтов с коллегами по цеху. Исключением, конечно, стал небезызвестный Дмитрий Ларин, которого каждый уважающий себя блогер называет не иначе, как «чушка *** (дурацкая)».

Ларин против

Ненавидимый коллегами по цеху за свою псевдоинтеллектуальность и любовь к необоснованной критике, Ларин тоже не остался в стороне от рэпа. Творчество хип-хоп-исполнителя Ларина по сути представляет собой один большой дисс на российское YouTube-сообщество. Под удары его рифм и панчей попадали звезды вроде Николая Соболева, Данилы Поперечного, Руслана Соколовского и даже звезды канала для четырехлетних детей Мистера Макса. «За две минуты унизить 19 человек — это уровень», — восхищаются фанаты под роликом с говорящим названием «ЛАРИНПРОТИВ», который набрал 19,7 миллиона просмотров.

Привет, Мистер Макс! Привет, Мистер Макс!
Вся рубашка в пятнах, да папаша спятил.
Ты поймешь весь ужас, но, увы, не сейчас.
Возненавидишь батю — заяви: «Презираю тебя, мразь!»

В отличие от других блогеров, он серьезно картавит, что,однако, не мешает ему записывать полноценные диссы и вызывать каждого встречного на Versus. Доморощенный критик уже успел поучаствовать в двух рэп-батлах — с Хованским и Джараховым. И оба с треском проиграл.

Поэтическое состязание с Джараховым, собравшее 20 миллионов просмотров, прошло под бит, но Дмитрию это не помогло. Он регулярно путался в словах и к середине состязания начисто забыл заготовленный текст. Все, что ему оставалось, — это без конца повторять фразу «пятнадцатый год», которая впоследствии почему-то стала мемом.

Это далеко не первая попытка ненавидящего всех и вся Ларина попасть в тренды. В начале марта на его канале стартовала программа «Ларин шоу». Дмитрия явно впечатлил успех журналиста Юрия Дудя и популярность Большого Русского Босса. Тем не менее вместо популярных у YouTube-аудитории персонажей Ларин позвал в гости заслуженного российского актера Алексея Нилова, известного по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». Но само интервью по качеству недалеко ушло от ларинского хип-хопа.

Неформат

На YouTube немало примечательных блогеров-рэперов, но их творчество не находит отклика в сердцах миллионов. Так, украинец Артур Картон выпускает с юмористические рэп-клипы с 2013 года, но за все это время набрал чуть более 50 тысяч подписчиков.

Клипы Картона набирают от 50 до 100 тысяч просмотров, а сам исполнитель по технике исполнения и качеству картинки не уступает ни одному из куда более популярных конкурентов.

«В стакане моя смерть,
Я встречаю ее горлом к лицу.
Мой циркониевый браслет
Спасает меня от всего, что я пью».

Радует, что подписчики всеми силами поддерживают не самого популярного кумира и надеются: настанет день, когда Картон займет заслуженное место в топах YouTube.

Антон Болотов

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