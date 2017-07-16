Британский юмор

Уимблдон — турнир для серьезных леди и джентльменов. Иногда кажется, что англичане даже несколько чопорно подходят к вопросам организации старейшего теннисного соревнования мира. Однако и им не удается избежать курьезных моментов, которых на Уимблдоне-2017 было предостаточно. Лучшие образцы коллекции — в видеоподборке «Ленты.ру».

Оплата по счету

Россиянин Даниил Медведев не вошел в историю Уимблдона благодаря своей игре. Уже во втором круге теннисист проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу, но, справедливости ради, не без помощи судьи. По ходу матча Мариана Алвеш приняла несколько неоднозначных решений, а сам Медведев даже просил заменить ее.

Впрочем, слушать россиянина никто не стал. В итоге он сумел отыграться со счета 0:2 по сетам, но уступил в решающей партии. На прощание Даниил бросил несколько монет под ноги Алвеш, после чего покинул корт. В итоге его кошелек похудел еще на 14,5 тысяч долларов — в Международной федерации тенниса (ITF) такого не прощают.

Видео: sovsport.ru

Надо подкрепиться

Все мы знаем, что теннисистам во время продолжительного матча необходим перекус. Как правило, в ход идут фрукты или энергетические батончики. Немец Дастин Браун предпочел другой деликатес. Муравья.

Правда, произошло это, скорее, чисто случайно. Насекомое залетело в рот спортсмена перед поединком с Энди Марреем во втором круге, а тот и глазом не повел — проглотил его и пошел к своей скамье. Завтрак чемпионов не помог: Браун уступил британцу в трех сетах.

Нога об ногу

Фантазия болельщиков, желающих получить автограф своего кумира, безгранична. Во время Кубка конфедераций простой российский студент протянул Криштиану Роналду собственный паспорт, на котором тот и расписался. Поклонник Рафаэля Надаля пошел еще дальше. После победного матча второго круга в руках испанца оказался протез ноги, который он украсил своей подписью. Счастью фаната не было предела!

По одежке встречают

Участники Уимблдона должны соблюдать строгие, а порой откровенно странные правила организаторов. Одно из них касается дресс-кода: все теннисисты должны выступать исключительно в белой одежде. Исключения не предусмотрены даже, простите, для трусов.

Почему-то австриец Юрий Родионов решил обмануть всех и выйти на корт в темном нижнем белье. На что бдительные супервайзеры ответили предложением покинуть площадку и переодеться. Собственно, особого выбора у Родионова не было, поэтому он отправился в раздевалку, а начало встречи было отложено на десять минут.

Видео: @BenRothenberg / Twitter

Просил? Получи!

Бельгийка Ким Кляйстерс решила проучить особо надоедливого болельщика, который предложил ей подавать в корпус соперницы. Выступавшая вместе с австралийкой Ренне Стаббс спортсменка предложила мужчине принять свою подачу. Тот практически сразу согласился и вышел на корт.

Вы не забыли о правилах дресс-кода? Находчивая Ким сразу принесла болельщику свой игровой свитер и юбку белого цвета, которые он с великим трудом натянул на себя, пока бельгийка лежала на траве, держась руками за живот. Под смех всех собравшихся на трибунах мужчина принял два удара, разумеется, не слишком удачно. Ведь Кляйстерс воспользовалась его советом.