Как это будет по-русски?..

Скандинавская ходьба, кремоварение, украшение фасадов зданий бутылочными стеклышками и даже собственные рок-группы… Чем только не занимаются пожилые люди. При этом у многих из них есть силы и желание не только занять свой досуг, но и принести пользу окружающим. Год назад для активных пенсионеров появился социальный проект — «Язык поколений». Его участники общаются по интернету с иностранными студентами, помогают им учить русский язык, знакомят с русской историей и культурой. И сами узнают много нового о жизни за рубежом. О новой программе — в продолжении спецпроекта «Ленты.ру» «Страна добрых дел».

— Моего студента зовут Луц Франц, он из Малайзии, преподает английскую литературу в университете города Куала-Лумпур. При этом он так увлечен Россией, что стал изучать русский язык. Всю зиму мы занимались с ним по Skype. А весной он написал тотальный диктант для иностранцев. И получил за него 90 процентов! — рассказывает пенсионерка Рауза Илдусовна Валиева.

Раузе Илдусовне — 65, она москвичка, всю жизнь работала строителем, а выйдя на пенсию, стала подрабатывать, подтягивая школьников по русскому и чтению. Прошлой осенью в дополнение к этим занятиям она решила принять участие в социальной программе «Язык поколений», в ходе которой пенсионеры общаются в сети с иностранцами, помогая им освоить русский язык и больше узнать о русской истории и культуре.

О проекте «Язык поколений»

Уроки русского языка по интернету — вещь не новая. Правда, до недавнего времени их в основном давали те, кто профессионально владеет как русским, так и иностранным языком: лингвисты, переводчики, преподаватели вузов. Но вот год назад трем студентам магистратуры Высшей школы экономики Кириллу Голубеву, Ольге Павшинцевой и Андрею Лисице пришла идея привлечь к преподаванию обычных пенсионеров, для которых русский — язык повседневного общения.

— Несколько лет назад в Бразилии была программа CAN Speaking Exchange. Школьники из Сан-Паулу общались по Skype с обитателями дома престарелых в Чикаго, — рассказывает Светлана Павшинцева. — Мы подумали, многие наши пенсионеры тоже живут очень одиноко и тяготятся этим. Между тем они носители уникальных знаний, свидетели многих исторических событий, происходивших в нашей стране в советские и постсоветские годы. Почему бы им не начать общаться с молодыми людьми из других стран, изучающими русский, не рассказать о своей жизни? Тогда студенты смогут практиковаться в разговорном языке, а пожилые люди найдут себе собеседников…

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Так появился проект «Язык поколений». Прошлым летом Светлана, Кирилл и Андрей приняли участие в летней школе социальных проектов благотворительного фонда Владимира Потанина. И выиграли грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги они разработали сайт, а также при поддержке башкирского регионального координационно-ресурсного центра «Мои года — мое богатство» открыли в городе Туймазы компьютерный класс для пожилых людей.

— Поначалу мы не знали, насколько люди старшего поколения владеют компьютерными технологиями, и боялись, что не наберем и 30 пар учителей и студентов, — говорит Светлана. — Поэтому первыми преподавателями стали наши родители. Моя мама, например, начала общаться с молодой девушкой из Италии, Сарой Аллегрой. Оказалось, что Сара интересуется не только русской, но и татарской культурой. А моя мама — татарка. Она с удовольствием рассказывает ей о национальных праздниках, обычаях и даже научила готовить эчпочмаки — треугольные пирожки с мясом…

Сейчас в проекте «Язык поколений» участвуют 120 пар, и еще 3 тысячи человек, как пенсионеры, так и студенты, хотели бы начать занятия. Стать участником программы просто. Для этого на сайте проекта надо подать заявку, в которой рассказать о себе: имя, возраст, круг интересов, контакты… Света, Кирилл и Андрей втроем обрабатывают заявки и подбирают пары. Затем пенсионеры и студенты созваниваются и проводят пробный урок. Что важно, все звонки, даже заграницу, абсолютно бесплатны — связь осуществляется по Skype.

Сейчас в проекте «Язык поколений» участвуют 120 пар пенсионеров и студентов Фото: Александр Уткин / РИА Новости

— Как правило, мы подбираем студентов, у которых уже есть базовое знание русского языка, — рассказывает Светлана. — Что же касается пенсионеров, то от них мы не требуем ни владения иностранным языком, ни глубокого знания правил русского. Чтобы стать участником программы, пенсионерам нужны лишь желание и устойчивый выход в интернет.

— Моей первой студенткой стала англичанка Стефания. На первом занятии мы с ней просто познакомились, а на втором уже сравнивали, как живут пожилые люди в Англии и у нас: как они могут подработать, как отдохнуть, — рассказывает пенсионерка Ольга Александровна Иванова.

Ольге Александровне — 68, она из Волгограда. Большую часть жизни она трудилась экономистом-товароведом, на пенсии же стала подрабатывать в российско-германской социальной программе, помогающей бывшим узникам концлагерей. Прошлой зимой Ольга Александровна увидела по телевизору сюжет о проекте «Язык поколений» и решила попробовать.

Всю зиму и весну Ольга Александровна занималась сразу с тремя студентами: немкой Аникой, англичанкой Розией и французом Марком.

— Я очарована этими ребятами, — говорит она. — Розия интересуется советской историей. Мы с ней говорим о Великой Отечественной войне, я рассказываю ей, как в Советском Союзе люди жили до войны, как после. Аника — из Берлина, ее мама выросла в ГДР. Мы часто беседуем о ее родных, она присылает мне старые фотографии. А Марк недавно женился на русской девушке и учит язык, чтобы произвести на нее впечатление. Он постоянно расспрашивает меня о русских семьях и очень удивляется, что у нас родители помогают детям, даже если те уже взрослые: сидят с внуками, ведут хозяйство, выручают деньгами…

Самое трудное в этих уроках — научить иностранных студентов правильно ставить ударение в русских словах. В остальном русский язык дается им легко, считают пенсионеры. Тем не менее у каждого из пожилых учителей есть свои маленькие хитрости, как сделать занятия эффективнее и интереснее.

Кирилл Голубев Кадр: Россия 24 / YouTube

— Учить иностранцев — все равно, что заниматься с маленькими детьми, — говорит Рауза Валиева. — Обычно я начинаю с моими учениками со сказок. Студенты находят в интернете ту или иную сказку, читают мне ее вслух, и мы разбираем все, что им не понятно.

Вслед за сказками наступает черед стихотворений и песен. Как раз сейчас вместе с Луцем Францем Рауза Илдусовна проходит творчество Сергея Есенина:

— Сначала мы с ним читали стихи, потом слушали романсы в исполнении Сергея Безрукова. А на днях я отправила Францу песни Владимира Высоцкого. Высоцкий его поразил — он никогда не слышал подобного голоса…

Ольге Александровне приходится сложнее. Ее новый ученик — вьетнамец Бач Ку Тронг. Он учится в Московском энергетическом институте. Вместе с Ольгой Александровной они читают и разбирают техническую литературу — в данный момент о ротационных вытяжках.

— Но обычные слова мы тоже учим, — говорит Ольга Александровна. — Он сбрасывает мне картинки растений, животных, еды, а я объясняю ему, как это будет по-русски. На днях, например, прислал картинки крабов. Я ему рассказала, что у нас крабы водятся на Дальнем Востоке, они огромные и очень вкусные…

Неудивительно, что при таком отношении к урокам иностранцам очень нравится заниматься с российскими пенсионерами.

— Мою преподавательницу зовут Мунира, — рассказывает студентка Грейс Леви. — Она замечательная женщина. С ней очень легко разговаривать, потому что она терпелива и добра. Она произносит слова медленно и четко. Я стала увереннее говорить по-русски, потому что она помогает мне, когда я ошибаюсь.

Грейс из Канады, живет в Торонто, работает журналистом. Еще студенткой она увлеклась русской историей и литературой, окончила университет по специальности European and Russian Affairs и даже некоторое время училась в Санкт-Петербурге в Смольном институте. Сейчас она берет уроки русского дистанционно. Вот уже полгода, как она занимается с Мунирой Суфияновной Ахметьяновой, пенсионеркой из Башкирии. Они беседуют обо всем: сравнивают жизнь в России и Канаде, Мунира Суфияновна рассказывает Грейс о своих детях и внуках и о том, как она проводит с ними каникулы, а Грейс, в свою очередь, расспрашивает о повседневной жизни в Башкирии, потому что никогда раньше даже не слышала о таком регионе.

Занятия в городе Туймазы (Башкирия) Фото: lingualink-g.com 1 /2

— Сейчас Мунира в отпуске, но осенью мы продолжим занятия, — говорит Грейс. — Это так полезно — общаться с носителем языка. У меня много друзей в Канаде, которые тоже бы хотели принять участие в программе «Язык поколений».

Как правило, каждый урок в программе «Язык поколений» длится полтора часа, большинство студентов занимаются два раза в неделю, многие пенсионеры дают уроки двум-трем студентам. Работы много, при этом занятия совершенно бесплатны, и никакого дохода пожилые люди с них не получают. Однако пенсионеры считают, что они все равно остаются в плюсе.

— Благодаря урокам я освежила массу старых знаний, — говорит Ольга Александровна. — Например, когда я занималась со Стефанией, я заново прочла всю историю Англии. Мы с ней очень любили поговорить про политику, про Кромвеля…

— А я, разбирая с Францем поэзию Сергея Есенина, заодно изучила и биографию поэта, — поддерживает Рауза Валиева. — А не было бы этих занятий, стала бы я сама для себя ее читать?..

Студенты, со своей стороны, тоже рассказывают нашим пенсионерам много всего интересного. Тот же Франц научил Раузу Илдусовну готовить наси лемак — жирный рис.

— В Малайзии жирный рис — это фастфуд, его можно купить на каждом углу, — со знанием дела говорит Рауза Илдусовна. — Рис варят на кокосовом молоке, добавляют в него огурцы, пасту из креветок, сушеные анчоусы, жареный арахис и заворачивают все это в банановый лист. Получается вкусно и сытно.

Победители конкурса социально значимых проектов Фото: lingualink-g.com

— С момента запуска проекта «Язык поколений» прошел почти год, — говорит Светлана Павшинцева. — За это время мы убедились, что российские пенсионеры — люди активные, любознательные и открытые миру и всему новому в нем. У нас в программе, например, есть пожилая женщина, Людмила Борисовна, ей 82 года, так она выходит в сеть по Viber, со смартфона. Skype по ее мнению, — это вчерашний день…

Света, Кирилл и Андрей хотят развивать проект и дальше. Их главная забота сейчас — создать такой сайт, на котором преподаватели и студенты могли бы находить друг друга и созваниваться напрямую, это очень бы ускорило процесс подбора учебных пар.

А еще в прошлом году, кроме конкурса социальных проектов благотворительного фонда Владимира Потанина, ребята выиграли travel-грант в конкурсе инноваций в образовании, который проводит ВШЭ, и теперь могут поехать в любую страну мира, чтобы набраться там знаний для продолжения проекта.

— Сначала мы хотели поехать в Бразилию, чтобы лучше познакомиться с CAN Speaking Txchange, программой, ставшей прототипом нашего проекта, но она, оказывается, заглохла, — говорит Светлана. — Теперь мы думаем отправиться в США в Кремниевую долину, где проходит много конференций, посвященных компьютерным технологиям, или посетить крупный образовательный форум в Европе, где «Язык поколений» мог бы получить менторскую поддержку.

Что же касается людей старшего поколения, то они мечтают о другом:

— Я бы очень хотела, чтобы наши пенсионеры не только могли бы давать уроки русского иностранцам, но и сами учили бы языки и общались с людьми из других стран, — говорит Ольга Александровна Иванова. — Работая в соцслужбе, я вижу, как одиноки бывают пожилые люди. А тут нажмешь на компьютере две кнопки — и тебе открывается целый мир!