Россия
 
Последние новости
Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата
Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
Трамп принял участие в вводе в эксплуатацию нового авианосца
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции
ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
Популярные новости
Киркоров отказался извиняться перед обвинившими его в свинстве жителями Ялты
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата
В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина

Как это будет по-русски?..

Чему российские пенсионеры учат иностранцев в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Скандинавская ходьба, кремоварение, украшение фасадов зданий бутылочными стеклышками и даже собственные рок-группы… Чем только не занимаются пожилые люди. При этом у многих из них есть силы и желание не только занять свой досуг, но и принести пользу окружающим. Год назад для активных пенсионеров появился социальный проект — «Язык поколений». Его участники общаются по интернету с иностранными студентами, помогают им учить русский язык, знакомят с русской историей и культурой. И сами узнают много нового о жизни за рубежом. О новой программе — в продолжении спецпроекта «Ленты.ру» «Страна добрых дел».

— Моего студента зовут Луц Франц, он из Малайзии, преподает английскую литературу в университете города Куала-Лумпур. При этом он так увлечен Россией, что стал изучать русский язык. Всю зиму мы занимались с ним по Skype. А весной он написал тотальный диктант для иностранцев. И получил за него 90 процентов! — рассказывает пенсионерка Рауза Илдусовна Валиева.

Раузе Илдусовне — 65, она москвичка, всю жизнь работала строителем, а выйдя на пенсию, стала подрабатывать, подтягивая школьников по русскому и чтению. Прошлой осенью в дополнение к этим занятиям она решила принять участие в социальной программе «Язык поколений», в ходе которой пенсионеры общаются в сети с иностранцами, помогая им освоить русский язык и больше узнать о русской истории и культуре.

О проекте «Язык поколений»

Уроки русского языка по интернету — вещь не новая. Правда, до недавнего времени их в основном давали те, кто профессионально владеет как русским, так и иностранным языком: лингвисты, переводчики, преподаватели вузов. Но вот год назад трем студентам магистратуры Высшей школы экономики Кириллу Голубеву, Ольге Павшинцевой и Андрею Лисице пришла идея привлечь к преподаванию обычных пенсионеров, для которых русский — язык повседневного общения.

— Несколько лет назад в Бразилии была программа CAN Speaking Exchange. Школьники из Сан-Паулу общались по Skype с обитателями дома престарелых в Чикаго, — рассказывает Светлана Павшинцева. — Мы подумали, многие наши пенсионеры тоже живут очень одиноко и тяготятся этим. Между тем они носители уникальных знаний, свидетели многих исторических событий, происходивших в нашей стране в советские и постсоветские годы. Почему бы им не начать общаться с молодыми людьми из других стран, изучающими русский, не рассказать о своей жизни? Тогда студенты смогут практиковаться в разговорном языке, а пожилые люди найдут себе собеседников…

Так появился проект «Язык поколений». Прошлым летом Светлана, Кирилл и Андрей приняли участие в летней школе социальных проектов благотворительного фонда Владимира Потанина. И выиграли грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги они разработали сайт, а также при поддержке башкирского регионального координационно-ресурсного центра «Мои года — мое богатство» открыли в городе Туймазы компьютерный класс для пожилых людей.

— Поначалу мы не знали, насколько люди старшего поколения владеют компьютерными технологиями, и боялись, что не наберем и 30 пар учителей и студентов, — говорит Светлана. — Поэтому первыми преподавателями стали наши родители. Моя мама, например, начала общаться с молодой девушкой из Италии, Сарой Аллегрой. Оказалось, что Сара интересуется не только русской, но и татарской культурой. А моя мама — татарка. Она с удовольствием рассказывает ей о национальных праздниках, обычаях и даже научила готовить эчпочмаки — треугольные пирожки с мясом…

Сейчас в проекте «Язык поколений» участвуют 120 пар, и еще 3 тысячи человек, как пенсионеры, так и студенты, хотели бы начать занятия. Стать участником программы просто. Для этого на сайте проекта надо подать заявку, в которой рассказать о себе: имя, возраст, круг интересов, контакты… Света, Кирилл и Андрей втроем обрабатывают заявки и подбирают пары. Затем пенсионеры и студенты созваниваются и проводят пробный урок. Что важно, все звонки, даже заграницу, абсолютно бесплатны — связь осуществляется по Skype.

— Как правило, мы подбираем студентов, у которых уже есть базовое знание русского языка, — рассказывает Светлана. — Что же касается пенсионеров, то от них мы не требуем ни владения иностранным языком, ни глубокого знания правил русского. Чтобы стать участником программы, пенсионерам нужны лишь желание и устойчивый выход в интернет.

— Моей первой студенткой стала англичанка Стефания. На первом занятии мы с ней просто познакомились, а на втором уже сравнивали, как живут пожилые люди в Англии и у нас: как они могут подработать, как отдохнуть, — рассказывает пенсионерка Ольга Александровна Иванова.

Ольге Александровне — 68, она из Волгограда. Большую часть жизни она трудилась экономистом-товароведом, на пенсии же стала подрабатывать в российско-германской социальной программе, помогающей бывшим узникам концлагерей. Прошлой зимой Ольга Александровна увидела по телевизору сюжет о проекте «Язык поколений» и решила попробовать.

Всю зиму и весну Ольга Александровна занималась сразу с тремя студентами: немкой Аникой, англичанкой Розией и французом Марком.

— Я очарована этими ребятами, — говорит она. — Розия интересуется советской историей. Мы с ней говорим о Великой Отечественной войне, я рассказываю ей, как в Советском Союзе люди жили до войны, как после. Аника — из Берлина, ее мама выросла в ГДР. Мы часто беседуем о ее родных, она присылает мне старые фотографии. А Марк недавно женился на русской девушке и учит язык, чтобы произвести на нее впечатление. Он постоянно расспрашивает меня о русских семьях и очень удивляется, что у нас родители помогают детям, даже если те уже взрослые: сидят с внуками, ведут хозяйство, выручают деньгами…

Самое трудное в этих уроках — научить иностранных студентов правильно ставить ударение в русских словах. В остальном русский язык дается им легко, считают пенсионеры. Тем не менее у каждого из пожилых учителей есть свои маленькие хитрости, как сделать занятия эффективнее и интереснее.

— Учить иностранцев — все равно, что заниматься с маленькими детьми, — говорит Рауза Валиева. — Обычно я начинаю с моими учениками со сказок. Студенты находят в интернете ту или иную сказку, читают мне ее вслух, и мы разбираем все, что им не понятно.

Вслед за сказками наступает черед стихотворений и песен. Как раз сейчас вместе с Луцем Францем Рауза Илдусовна проходит творчество Сергея Есенина:

— Сначала мы с ним читали стихи, потом слушали романсы в исполнении Сергея Безрукова. А на днях я отправила Францу песни Владимира Высоцкого. Высоцкий его поразил — он никогда не слышал подобного голоса…

Ольге Александровне приходится сложнее. Ее новый ученик — вьетнамец Бач Ку Тронг. Он учится в Московском энергетическом институте. Вместе с Ольгой Александровной они читают и разбирают техническую литературу — в данный момент о ротационных вытяжках.

— Но обычные слова мы тоже учим, — говорит Ольга Александровна. — Он сбрасывает мне картинки растений, животных, еды, а я объясняю ему, как это будет по-русски. На днях, например, прислал картинки крабов. Я ему рассказала, что у нас крабы водятся на Дальнем Востоке, они огромные и очень вкусные…

Неудивительно, что при таком отношении к урокам иностранцам очень нравится заниматься с российскими пенсионерами.

— Мою преподавательницу зовут Мунира, — рассказывает студентка Грейс Леви. — Она замечательная женщина. С ней очень легко разговаривать, потому что она терпелива и добра. Она произносит слова медленно и четко. Я стала увереннее говорить по-русски, потому что она помогает мне, когда я ошибаюсь.

Грейс из Канады, живет в Торонто, работает журналистом. Еще студенткой она увлеклась русской историей и литературой, окончила университет по специальности European and Russian Affairs и даже некоторое время училась в Санкт-Петербурге в Смольном институте. Сейчас она берет уроки русского дистанционно. Вот уже полгода, как она занимается с Мунирой Суфияновной Ахметьяновой, пенсионеркой из Башкирии. Они беседуют обо всем: сравнивают жизнь в России и Канаде, Мунира Суфияновна рассказывает Грейс о своих детях и внуках и о том, как она проводит с ними каникулы, а Грейс, в свою очередь, расспрашивает о повседневной жизни в Башкирии, потому что никогда раньше даже не слышала о таком регионе.

— Сейчас Мунира в отпуске, но осенью мы продолжим занятия, — говорит Грейс. — Это так полезно — общаться с носителем языка. У меня много друзей в Канаде, которые тоже бы хотели принять участие в программе «Язык поколений».

Как правило, каждый урок в программе «Язык поколений» длится полтора часа, большинство студентов занимаются два раза в неделю, многие пенсионеры дают уроки двум-трем студентам. Работы много, при этом занятия совершенно бесплатны, и никакого дохода пожилые люди с них не получают. Однако пенсионеры считают, что они все равно остаются в плюсе.

— Благодаря урокам я освежила массу старых знаний, — говорит Ольга Александровна. — Например, когда я занималась со Стефанией, я заново прочла всю историю Англии. Мы с ней очень любили поговорить про политику, про Кромвеля…

— А я, разбирая с Францем поэзию Сергея Есенина, заодно изучила и биографию поэта, — поддерживает Рауза Валиева. — А не было бы этих занятий, стала бы я сама для себя ее читать?..

Студенты, со своей стороны, тоже рассказывают нашим пенсионерам много всего интересного. Тот же Франц научил Раузу Илдусовну готовить наси лемак — жирный рис.

— В Малайзии жирный рис — это фастфуд, его можно купить на каждом углу, — со знанием дела говорит Рауза Илдусовна. — Рис варят на кокосовом молоке, добавляют в него огурцы, пасту из креветок, сушеные анчоусы, жареный арахис и заворачивают все это в банановый лист. Получается вкусно и сытно.

— С момента запуска проекта «Язык поколений» прошел почти год, — говорит Светлана Павшинцева. — За это время мы убедились, что российские пенсионеры — люди активные, любознательные и открытые миру и всему новому в нем. У нас в программе, например, есть пожилая женщина, Людмила Борисовна, ей 82 года, так она выходит в сеть по Viber, со смартфона. Skype по ее мнению, — это вчерашний день…

Света, Кирилл и Андрей хотят развивать проект и дальше. Их главная забота сейчас — создать такой сайт, на котором преподаватели и студенты могли бы находить друг друга и созваниваться напрямую, это очень бы ускорило процесс подбора учебных пар.

А еще в прошлом году, кроме конкурса социальных проектов благотворительного фонда Владимира Потанина, ребята выиграли travel-грант в конкурсе инноваций в образовании, который проводит ВШЭ, и теперь могут поехать в любую страну мира, чтобы набраться там знаний для продолжения проекта.

— Сначала мы хотели поехать в Бразилию, чтобы лучше познакомиться с CAN Speaking Txchange, программой, ставшей прототипом нашего проекта, но она, оказывается, заглохла, — говорит Светлана. — Теперь мы думаем отправиться в США в Кремниевую долину, где проходит много конференций, посвященных компьютерным технологиям, или посетить крупный образовательный форум в Европе, где «Язык поколений» мог бы получить менторскую поддержку.

Что же касается людей старшего поколения, то они мечтают о другом:
— Я бы очень хотела, чтобы наши пенсионеры не только могли бы давать уроки русского иностранцам, но и сами учили бы языки и общались с людьми из других стран, — говорит Ольга Александровна Иванова. — Работая в соцслужбе, я вижу, как одиноки бывают пожилые люди. А тут нажмешь на компьютере две кнопки — и тебе открывается целый мир!

Алсу Гузаирова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:0721 июля
Протоиерей Павел Хондзинский

«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»

Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
01:2122 июля

Рогозин заявил о готовности приехать в Молдавию на мотоцикле

23:3122 июля

Выпавший град образовал сугробы в Петербурге

18:2421 июля

Мэр Ярославля призвал класть лук в бутерброды после пожеланий жителей

Россия00:0322 июля

«Важны даже маленькие победы»

О чем Путин рассказал одаренным школьникам
23:1122 июля

В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции

20:0822 июля

В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами

22:3822 июля

Российский посол Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
18:2120 июля

Госдума разработает закон о принудительном лечении буйных алкоголиков

12:4222 июля

Птицы повредили двигатель летевшего в Сочи Ан-148

15:3722 июля

На поиски обезьяны в Рязани бросили 70 человек, беспилотник и тепловизор

Россия
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Как это будет по-русски?..
Чему российские пенсионеры учат иностранцев в сети
Протоиерей Павел Хондзинский«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»
Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции
«Важны даже маленькие победы»
О чем Путин рассказал одаренным школьникам
В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами
Все материалы
Мир
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата
Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
Конгресс опубликовал текст нового законопроекта об антироссийских санкциях
ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана
Все материалы
Бывший СССР
В гостях у сказки
Где на территории бывшего СССР живут мифы и легенды
Киев заявил о передаче суду ООН данных об участии России в конфликте в Донбассе
Задержанного на Украине россиянина Агеева заподозрили в терроризме
В ЛНР поведали о торговле позициями в частях ВСУ
Обнажившую грудь перед Порошенко и Лукашенко заподозрили в хулиганстве
Двоих россиян с подростком без документов поймали на северо-востоке Украины
МИД Германии констатировал провал перемирия в Донбассе
Все материалы
Финансы
«Сейчас хороших школ гораздо больше, чем в СССР»
Как российская система образования готовится к приходу цифровой экономики
Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину
Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину
ЦБ ответил на протесты Генпрокуратуры по «Югре»
Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
ФАС проверит цены на кисти для рисования после жалобы школьницы Путину
Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий
Государство создаст фонд для защиты прав дольщиков
Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто
Все материалы
Силовые структуры
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый международный авиакосмический салон
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
Главком ВКС рассказал о разработке конвертопланов для военных
Трамп принял участие в вводе в эксплуатацию нового авианосца
Главком ВКС поведал о возможностях истребителя пятого поколения Т-50
Корабелы определили продолжительность модернизации крейсера «Петр Великий»
Все материалы
Наука и техника
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
Найден источник последнего инопланетного сигнала
Названо лучшее время для приема наиболее калорийной пищи
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Раскрыт секрет появления бабушек
Все материалы
Спорт
Иван Штырков«Бой Макгрегора с Мэйуэзером превращает бокс в клоунаду»
Непобежденный российский боец Штырков о UFC, Емельяненко и США
Эдуард СтрельцовСтрела в сердце
Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет
Старт велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme-2017. Россия, Москва, 18 июля 2017 года«Сейчас я уже не буду плакать»
Как жертва сексуального насилия нашла спасение в спорте
Зритель теннисного турнира в Швеции вышел на корт и выкрикнул нацистский лозунг
«Краснодар» всухую обыграл дебютанта РФПЛ «Тосно»
Российские синхронисты Каланча и Мальцев выиграли золото ЧМ в миксте
Кержаков нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Киркоров отказался извиняться перед обвинившими его в свинстве жителями Ялты
В Российском императорском доме призвали снять фильм-ответ «Матильде»
Поклонская собрала сто тысяч подписей против «Матильды»
Прокуратура нашла уголовщину в действиях противников фильма «Матильда»
Все материалы
Интернет и СМИ
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
CNN покажет передачу о российских шпионах в США
СМИ сообщили о лишении Демьяна Кудрявцева гражданства России
Анонимы не плачут
Почему в России запретили VPN и Tor
Грациозно плавающий корги покорил соцсети
Хакеры научились взламывать и угонять гироскутеры
Все материалы
Ценности
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Объявлена дата начала продаж в России обновленной Skoda Rapid
Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов
TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Все материалы
Путешествия
A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
Михаил Кожухов о путешествии в Рио-де-Жанейро
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
Олимпийское послевкусие
О туристических перспективах Имеретинского курорта в Сочи
В Ростове совершил экстренную посадку возвращавшийся из Крыма самолет
Мечтающие о Мальдивах россияне в реальности проведут отпуск на родине
Россияне начали отказываться от туров в Грецию и Турцию
Поплавать с кайфом
Лучшие места для снорклинга и дайвинга
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Прыжок горбатого кита сняли на видео
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху
Все материалы
Ему нужны ваши деньги
Длительный тест VW Amarok: итоги, конкуренты и стоимость владения
Mercedes против Volkswagen
Сравниваем пикап Mercedes-Benz X-класса с VW Amarok
Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»
Как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник
Тест Mercedes S-класса, который стал еще роскошнее
За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное
Hyundai устроила краш-тест «Соляриса» с живым человеком внутри
На eBay выставили машину слежки ФБР со всей видеоаппаратурой
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы