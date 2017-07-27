Вслед за Стрельцом

27 июля умер легендарный советский спортсмен Валерий Маслов — единственный, кто на уровне капитана сборных СССР совмещал футбол и хоккей с мячом. Ему было 77 лет. «Лента.ру» вспоминает человека с выдающейся спортивной карьерой.

О причинах смерти Маслова сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян. «Я знаю, что у него прихватило сердце, был инфаркт. Мы еще позавчера говорили, что он был в тяжелом состоянии», — сказал он ТАСС. Пресс-служба «Динамо» добавила, что ветеран боролся с тяжелой болезнью.

В качестве футболиста Маслов выступал за «Динамо» десять лет: с 1961-го по 1971 год. За это время команда бело-голубых один раз стала чемпионом СССР (1963) и дважды выиграла Кубок страны (1967 и 1970). По нынешним меркам — результат для москвичей просто фантастический.

Футбольная карьера Маслова была богатой на интереснейшие истории и эпизоды, в некоторых участвовал и его друг Эдуард Стрельцов — по мнению многих, лучший форвард в истории отечественного футбола. О знакомстве с знаменитым торпедовцем Маслов рассказал в интервью Sports.ru: «Играли вместе в русский хоккей за заводскую команду "Фрезер" в Перово. Эдик здоровый, на льду прекрасно держался. Отлично катался. Помню, у нас тогда еще камышовые клюшки были. Одну зиму вместе отыграли, а после Стрельцов на шайбу переключился».

Встречались товарищи и на футбольном поле. «Играем как-то с "Торпедо". Стрельцов выходит с потянутой мышцей и жалуется мне: "Не могу бегать". Говорю Эдику: "А у меня задача — тебя держать, так что давай просто в центре поля постоим. Пусть играют десять на десять". Близится перерыв, Стрельцов мне: "Пора укол делать. Пойдем, со мной посидишь". А игра-то идет. Говорю: "Да неудобно как-то — все смотрят, полный стадион в "Лужниках". В итоге пока Эдику делали укол, я стоял напротив него, но оставался на поле. 100 тысяч народу никак на это не реагировали, только Бесков обратил внимание, что я с другом болтаю посреди игры», — вспоминал Маслов в том же интервью 2013 года.

Фото из личного архива Валерия Маслова

Немало интересных историй приключалось с Масловым в коммерческих поездках «Динамо» по миру, которые часто случались в 1960-е годы. Команда играла товарищеские матчи с грандами европейского и мирового футбола, собирала огромные стадионы, зарабатывала приличные деньги, но до футболистов они, конечно, не доходили. «Например, из Южной Америки привозили по 60-80 тысяч долларов. Игрокам 50 долларов перепадало, все остальное — федерации. Южноамериканцы ставили условие: если Яшин не играет — дают команде три тысячи долларов, если выходит — шесть», — рассказывал Маслов.

Зарубежные футболисты, уже тогда зарабатывавшие баснословные суммы, отказывались верить, что их советским коллегам почти не платят. Маслов рассказывал «Спорт-Экспрессу», как после матча с «Фиорентиной» к Льву Яшину подошел турецкий нападающий итальянского клуба и задал вопрос о деньгах. «Нам платят 50 долларов», — ответил лучший вратарь мира. Турок переспросил несколько раз, потом уточнил: «Это на сигареты?» — «Да нет, всего». Турок вздохнул: «Эх, Яшкин, здесь бы у тебя собственный "Боинг" был…»

В советское время спортсмены богатыми действительно не были, зато нередко совмещали несколько видов спорта и были в них одинаково успешны. Самые яркие подобные примеры — Всеволод Бобров и Валерий Маслов. Последний был даже более титулованным игроком в хоккей с мячом, чем футболистом.

Со сборной СССР по бенди Маслов стал восьмикратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом страны. В 1973 году, уже после завершения футбольной карьеры, он был признан лучшим нападающим мирового первенства по бенди. Маслов — единственный в истории спортсмен, выводивший сборные СССР по футболу и хоккею с мячом на игру в качестве капитана.

Хоккеист Валерий Маслов («Динамо», Москва) в матче чемпионата СССР по хоккею с мячом, 18 марта 1970 года Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Иногда это совмещение стоило Маслову дорого — приходилось выбирать. Из-за любви к хоккею с мячом он пропустил футбольный чемпионат мира 1966 года — самый успешный в истории СССР. Тогда в Англии Яшин и компания дошли до полуфинала. Главный тренер той команды Николай Морозов готов был взять Маслова в команду при условии, что тот не станет завершать хоккейный сезон, а будет готовиться к турниру в расположении футбольной сборной, но Валерий Павлович отказался и никогда об этом не жалел.

По завершении спортивной карьеры Маслов поработал тренером как в футболе, так и в хоккее с мячом, но в последние десятилетия все же решил сосредоточиться на футболе. Долгое время он работал тренером-селекционером в «Локомотиве», куда его пригласил давний приятель Юрий Семин, а в последние годы был советником директора в академии «Динамо». С уходом Маслова российский спорт потерял одну из своих легенд.