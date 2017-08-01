«Я в панике, как и многие соседи»

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Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В частности, с 2019 года упраздняется полностью такое понятие, как «дачное хозяйство». Предполагается, что закон создаст более честные условия совместного использования имущества дачных сообществ и взаимодействия их членов. Множество форм дачной самоорганизации вроде некоммерческих партнерств и потребительских кооперативов (всего их было девять) ликвидированы, теперь их будет только две: огороднические некоммерческие товарищества и садоводческие некоммерческие товарищества. Что этот закон изменит в практической деятельности дачников и огородников, в чем его плюсы, минусы и подводные камни, «Лента.ру» попросила объяснить Татьяну Глазкову, юриста Союза садоводов России, участвовавшую в обсуждении его редакций.

«Лента.ру»: Что изменится для дачников?

Глазкова: Для дачников появились положительные моменты, но их меньше, чем тумана. Например, нет ясности в застройке: какими строениями можно застраивать, как они будут называться и какими налогами облагаться. Также важный момент: по старому закону председатели и члены правлений избирались исключительно из членов товарищества, теперь же дозволено управлять пришлым физическим и юридическим лицам.

То есть у председателя может не быть даже хозяйства в этом товариществе?

Даже и членства. Может прийти любой сват-брат, приятель по воскресным выпивкам. Я не знаю, кому это вообще пришло в голову. Представим, что тройка правления товарищества — председатель, бухгалтер, еще кто-то — притащат никому не известного человека, которому остальные члены доверять не могут. Особенности ведения садоводческого хозяйства он не знает, не знает хозяйственную базу. Ему это зачем? А людям это зачем? Они и внутри товарищества-то наладить отношения не могут. Бывают такие войны, что топоры летают, до полиции дело доходит.

Другое важное нововведение — запрет на уличную реализацию продукции со своего участка. У меня есть участок в СНТ, и рядом со мной живут бабули, которым за 70 лет, у многих из которых нет семьи. Они продавали овощи и зелень, делали на этом небольшие деньги. Теперь такая бабуля не может поехать на рынок и вместе с остальными усесться на ведерко и продавать свои помидоры.

Но продать свою продукцию в торговую сеть она по-прежнему может?

Вы думаете, это ей будет хоть сколько-то выгодно? Для этого ей придется теперь регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (после вступления в силу закона 1 января 2019 года). И платить налоги — около 23 тысяч в год. Где она их возьмет? На 23 тысячи собрать ягод, зелени и огурцов? Бабуля будет сдавать предпринимательскую отчетность? Это просто смешно. Продаст пять килограммов картошки и будет сдавать отчеты до марта следующего года. Я не могу понять, чего они хотят добиться этим законом. Принимающие эти законы люди ногами по земле не ходят.

Новые формы — огороднические некоммерческие товарищества и садоводческие некоммерческие товарищества — станут обязательны только к 2024 году. К тому времени люди просто побросают землю, я больше чем уверена. Не пойдут они на эти нововведения. Надо оно, опять же, этим старым людям? А что случится с остальными дачными поселками вроде некоммерческих партнерств и кооперативов индивидуальных застройщиков без огородных хозяйств? Старым 66-м «дачным» законом они руководствоваться уже не будут, а в новом они упразднены, и никаких нормативных документов для них не издано. Мы в нашем кооперативе теперь будем решать, как корректировать устав в соответствии с новым законом.

Далее — взят курс на приведение дачных поселков к стандартам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Возьмем любой район Московской области: Серпуховской, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский... Это сельские районы, где удаленность дачных поселков и товариществ от райцентра — 30-40 километров и больше. И их собираются переводить на правила ИЖС. А кто будет обеспечивать инфраструктуру этим домам и собственникам? Вот мои родственники построили в Орехово-Зуевском районе зимний жилой дом, автономно провели воду, оборудовали счетчиком и так далее. Но не каждый садовод, тем более пожилой человек, может себе все это обеспечить. Многие из них приезжают в конце апреля и уезжают в октябре, потому что зимой жить в доме невозможно. Они пользуются выносными умывальниками, топят дома дровами, воду берут из колодца. По критериям ИЖС они не проходят. Есть огородные товарищества, где им соответствует дай бог одна пятая домов. В основной массе товариществ таких домов нет и никогда не будет. При пенсии 15-20 тысяч — как они будут обеспечивать свое жилье по этим стандартам? Из налогов им ни рубля в инфраструктуру не возвращается. Никакой депутатский корпус ни одного района не допускает садоводов на распределение бюджета. Если бы в этом законе было прописано, что, скажем, до 2024 года органы местного самоуправления обязаны были бы создать садоводам условия для постоянного проживания по стандартам ИЖС — но об этом-то ничего нет! В старом законе было прописано, что местные чиновники вправе обеспечить огороднические товарищества необходимой инфраструктурой, но на практике они цинично говорили: тут (в СНТ) половина — москвичи, чего мы будем из своей казны на них тратить? И это несмотря на то, что эти москвичи платили налоги в местный бюджет.

То есть по факту вся инфраструктура по-прежнему будет отдаваться на откуп дачным сообществам?

Есть намерения передать это в ведение органам местного самоуправления. Но им это не нужно. У них всю жизнь денег нет — либо они воруют, либо район попросту ничего не производит. Например, в Павлово-Посадском регионе работает только сфера услуг и торговля. Сейчас все делается за счет самих садоводов. Деревья ураганом повалили линии электропередачи — в экстренном порядке собираются целевые взносы. Деньги на самом деле могут аккумулироваться миллионами, и нигде в новом законе эти вещи не оговорены. Раньше из Москвы выделяли деньги сообществами из некоторых районов, особенно товариществам ветеранов. Сейчас — ничего.

Далее — взносы. Допустим, человек получил в наследство садовый участок и дом на нем. Но по какой-то причине он не хочет вступать в товарищество. За что-то он не хочет платить, за что-то приходится — за дорогу, например. Все такие люди стремились при этом занизить платы. По старому закону, по 8-й его статье, они имели право заключать договор на индивидуальное ведение хозяйства и исключать какие-то выплаты. Новый закон избавляет от этих споров: теперь все собственники участков на территории товариществ должны платить одинаковый взнос, вне зависимости от того, член ты товарищества или нет. Позиция «мой участок с краю» больше не действует. 134 человека в СНТ — значит, 134 должны платить за вывоз мусора, и неважно, что ты его, может быть, вывозишь сам.

Также существенное изменение — отмена платы наличными. Члены правления товариществ теперь не смогут брать ни одного рубля на руки. Раньше деньги могли собирать по «квитанциям» на листке А4 — филькиным грамотам, которые сразу выкидывались, а рубли уходили в карман. Этому положили конец, теперь взносы проводятся исключительно безналично, через банк, на расчетный счет садоводческого товарищества как юрлица. Это, на мой взгляд, хорошее нововведение: у многих жуликов отняли лакомый кусочек.

Но ведь наверняка у большинства СНТ просто нет счетов в банках?

Зря вы так думаете. Данные о каждом СНТ есть у местных чиновников райцентров, в управлениях имущественных отношений. Эти данные идут в налоговую, где тоже ведут стопроцентный учет всех СНТ: какой деятельностью они занимаются, сколько денег они тратят и зарабатывают. И СНТ, как любое юридическое лицо, сдает ежегодные отчеты в налоговую.

У людей по этому поводу очень негативные настроения, они собираются просто бросать землю. Продавать участки и дома никто не хочет, потому что перед этим нужно провести регистрацию и учет, а это дополнительные поборы.

При этом новый закон обязывает всех зарегистрировать свои участки и дачные дома?

Да. До 1 января 2018 года — обязательно. Те, кто не поставил свои дома и участки на обязательный учет до сих пор, будут делать это за немалые деньги. Территории СНТ фотографируют аэрофотосъемкой и выдают потом председателям предупреждения.

Теперь на огородных участках нельзя строить жилые дома. Обычно на дачах дома и огороды стоят вплотную друг к другу.

Если в кадастровом паспорте будет написано «огородническое товарищество» — там могут стоять только какие-то хозяйственные сараи, а больше ничего собственник там строить не вправе. Подразумевается, что ни для каких других целей земля такого товарищества использоваться не может. Я в панике, как и многие соседи. Мы привыкли к 66-му закону, где всего этого не было.

По-вашему, этот закон приведет к упадку СНТ?

Да, потому что какого-то позитива и прогресса закон не несет. К тому же большинству огородников по 70 лет и больше. В советские времена, в 60-х и 70-х, было повальное увлечение землей: людям за заслуги на предприятии давали землю, в 90-х они ее приватизировали, начали активно обустраивать свои участки и дома. А сейчас все повернулось в такое русло, что молодым это все не надо. Они озабочены тем, как заработать деньги. А у ветеранов-огородников нет средств да и здоровья поддерживать свои хозяйства — им нужно находиться где-то, где рядом поликлиника, куда может доехать скорая. Скоро они уже не смогут копаться в своих грядках.

Беседовал Дмитрий Сидоров

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