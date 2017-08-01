Бизнес
 
Последние новости
СК сообщил подробности перестрелки в Мособлсуде
Россия временно прекратила поставки электричества в Китай
Подозреваемого в гибели семи человек наркодилера объявили в розыск в Москве  
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину
Испанский суд разрешил экстрадировать в США российского программиста Лисова
Американских дипломатов заподозрили в краже вещей c посольской дачи в Москве
В Варшаве поведали о сговоре СССР и нацистской Германии против поляков
Популярные новости
СК сообщил подробности перестрелки в Мособлсуде
На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей
В Варшаве поведали о сговоре СССР и нацистской Германии против поляков
Украинские пограничники попытались задержать судно за заходы в порты Крыма
Американских дипломатов заподозрили в краже вещей c посольской дачи в Москве
«Победа» отказалась перевозить семью пресс-секретаря патриарха в полном составе
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину
Партнерский материал

Заоблачная надежность

Пять мифов об облаке, которые пора забыть

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: предоставлено компанией SAP

Согласно отчетам международной компании Cloud Security Alliance, многие пользователи не готовы работать в облаке из-за боязни потери данных, взлома и похищения привязанных аккаунтов. Между тем именно в облаке, а не на сервере собственного хостинга информация защищена лучше, а уровень отказоустойчивости — выше. Представляем вам пять самых распространенных мифов об облаке, которые мы с легкостью развенчаем.

Пароль могут похитить, а аккаунт — взломать

Миф 1. Облачная система никак не защищена от утечки конфиденциальных данных.

Это типичная отговорка нерадивого сотрудника, раздающего свои идентификационные данные, задающего один и тот же пароль на все, от почтового ящика до интернет-банка, а также записывающего пароли на визитках. Что ж, облако в данном случае действительно бессильно. Злоумышленник может и перехватить, и подделать, и исказить данные. Однако практика показывает: все это «лечится» на уровне пользователя — введением болезненных штрафов за раздачу регистрационных данных коллегам и использование слишком лаконичных паролей.

В облачных решениях компании SAP (ведущего поставщика программного обеспечения и облачных технологий в мире) реализована многоуровневая система защиты информации, в том числе безопасность на уровне приложения: защита от внутренних угроз, блокировка опасных плагинов, защита от phishing и pharming, разделение обязанностей, ролевая модель, защита от неправильных логинов.

Множественная аренда облака открывает доступ для взлома

Миф 2. База данных облака с множественной арендой неизбежно ведет к тому, что изъян в приложении одного клиента открывает взломщикам доступ к данным не только этого клиента, но и всех остальных пользователей облака.

В России физическое изъятие серверов — дело, к сожалению, обычное. Впрочем, это скорее проблема кустарей от IT — различных небольших фирм, продающих «дырявые» облака. Серьезный же поставщик в числе приоритетов всегда указывает полное соответствие местному законодательству, что позволяет избежать конфликтов с правоохранительными органами (по поводу защиты персональных данных, например). Любая солидная корпорация не только не подает силовикам поводов для претензий, но и обеспечивает физическую защиту дата-центра, куда и ее собственному сотруднику попасть не так-то просто.
Достойные доверия SaaS-корпорации не держат всю информацию на одном сервере и организовывают шифровку трафика (https-протоколы с использованием SSL-сертификатов), что не позволяет его перехватить. Так, компания SAP обеспечивает физическую безопасность своих дата-центров в соответствии с промышленными стандартами третьего (Tier III+, время простоя за год — 1,6 часа, коэффициент отказоустойчивости 99,982 процента) и четвертого уровней безопасности (Tier IV, время простоя за год — 0,4 часа, коэффициент отказоустойчивости 99,995 процента). Так что пороха взломщикам хватит разве что на похищение базы почтовых адресов, куда даже в самом патовом случае придет только лишняя порция спама, который без труда отфильтрует офисная система защиты.

Потеря данных в случае форс-мажора

Миф 3. Данные в облаке могут пропасть в результате пожара, потопа, революции, самума и так далее. И ни одна SaaS-корпорация не может предотвратить такой апокалипсис.

Этот миф легко опровергнуть, поскольку в правильном облаке всегда имеется возможность резервного копирования (ежедневно, автоматически, не менее двух раз за сутки), а сами базы надежно хранятся (смотри пункт выше). Так что одного звонка в техподдержку будет достаточно, чтобы восстановить утраченное. Куда больше проблем может возникнуть, если пользователь, надежно шифрующий свои данные до выгрузки в облако, вдруг потеряет шифровальный ключ.

Разумеется, голословным заявлениям при выборе поставщика доверять нельзя. Практики по мониторингу, управлению инцидентами и рисками, резервному копированию и операционной работе должны быть подтверждены соответствующими документами (сертификацией по ISO 27001, ISAE3402/SSAE16-SOC 1 Type II и/или SOC 2 Type II (SAP).

Облако — это медленно и дорого

Миф 4. Облачные сервисы работают крайне медленно, да и платить каждый месяц за содержание облака не хочется.
Облачная медлительность может быть связана только с некачественным интернетом и громоздкими требованиями к обработке конфиденциальной информации. В первом случае проблема решается правильным выбором интернет-провайдера, во втором — правильным выбором поставщика облака.

Приведем реальный пример, демонстрирующий высокую скорость работы с конфиденциальной информацией клиента в полном соответствии с локальным законодательством. Речь идет о внедрении решений SAP в рамках проекта Echtzeit.

Parkinformationssysteme GmbH. Применение облачных технологий в условиях густонаселенного города и плотного автотрафика позволило в разы сократить время поиска свободного места для парковки.

Возвращаясь к вопросу о цене: опросы, проведенные компанией SAP в 2017 году, показывают, что финансовый барьер как препятствие для внедрения облачных услуг в России и СНГ у среднего бизнеса отсутствует совсем, у малых предприятий воспринимается как препятствие лишь в 0,9 процента случаев и у крупных — в 2,9 процента. Что до европейского опыта, то страховая компания Ageas, которая работает с 1824 года и входит в топ-20 по Европе именно благодаря цифровой трансформации, куда входит в том числе и переход на облачные решения, смогла зафиксировать снижение годовых затрат в первые пять лет на 20 процентов.
Ну а потом, можно всегда прекратить платить за пользование сервисом, предварительно выгрузив всю информацию с него на диск или в локальную систему хранения данных.

Обиженные системщики

Миф 5. Всегда есть человеческий фактор. А что, если кто-то из ответственных лиц, работающих в организации — поставщике облачных услуг, захочет навредить своей компании и клиентам, попросту слить данные в прямом смысле на улицу?
Человеческий фактор, особенно в России, в самом деле часто становится причиной многих проблем. Именно поэтому в среде IaaS, PaaS или SaaS серьезнейшее внимание уделяется подбору персонала, а также организации многоступенчатого доступа к информации.

Однако любой отбор, любое шифрование на стороне поставщика облачных услуг не спасут от злодеев-инсайдеров на стороне заказчика. Так что перед тем, как уйти в облако, заказчику необходимо провести обширную, тщательную проверку своих внутренних систем, чтобы выявить все возможные риски.

Российская специфика — 2017

А так, по данным SAP СНГ, выглядит рейтинг пользовательских страхов относительно облаков в России:

1. Страх передачи контроля над данными и ПО третьим лицам. Хотя бизнесу и так приходится сообщать данные третьим лицам, прежде всего — контролирующим органам, чьи технические возможности весьма небезупречны.
2. Нежелание передавать конфиденциальные данные. Ими, впрочем, все равно приходится делиться, причем с куда менее подготовленным пользователем (см. пункт выше).
3. Трудность в обосновании преимуществ облачных услуг. Речь идет не о конкретном пользовательском страхе, имеющем обоснование, а об объективной трудности, связанной с нежеланием осваивать «новые рельсы» цифровой экономической реальности. Консерватизм неизлечим.
4. Необходимость повышения квалификации персонала.
5. Неприятие облачных услуг IT-персоналом.

Характерно, что в этом «рейтинге» отсутствуют страхи, связанные с безопасностью облачной инфраструктуры. И напротив, присутствуют только опасения, связанные с человеческим фактором. Особенно интересны два последних «страха», которые можно описать одной фразой: «Как отнесется к переходу в облако наш главбух или системщик, которым доверяю как себе?»
Между тем данные конфиденциальных опросов (исследование Forrester Consulting) свидетельствуют о том, что около двух третей всех опрошенных IT-специалистов (71 процент) признают, что облака имеют большое значение для бизнеса, и более двух третей (78 процентов) уверены, что актуальность облаков будет дальше только расти.

И последнее, о чем хотелось бы напомнить: эффективность IT-службы определяется в том числе оперативностью реагирования на возникающие тенденции, которая необходима для осуществления технической поддержки реализации планов руководства. Каждый сотрудник должен стремиться повышать свой профессиональный уровень и уж точно не жаловаться на трудности внедрения современных технологий. Если IT-служба не в состоянии обеспечить физическую безопасность серверов хотя бы на уровне промышленного стандарта Tier III+, защиту на уровне базы данных, приложений, ПО и API, а также сетевую защиту (подключение к провайдеру первого уровня и соответствующую сетевую архитектуру), то, может быть, имеет смысл обратить внимание на поставщика, который сделает это за штатных сотрудников?

Останавливаться на достигнутом в IT-индустрии недопустимо. Именно поэтому компания SAP непрерывно работает над улучшением своей многослойной, масштабируемой системы безопасности (defense in depth). В SAP уже много сделано для того, чтобы оправдать доверие самых взыскательных клиентов. Так, ПАО «Сбербанк» доверил компании SAP управление персоналом (более 260 000 человек, SAP SuccessFactors) — и это одна из крупнейших цифровых трансформаций бизнеса в России на сегодняшний день.

Фундаментом для облачных решений выступает, прежде всего, доверие к поставщику, которое завоевывается практикой, соответствием международным стандартам и следованием локальным законам, — уверены в компании SAP, которая инвестирует огромное количество усилий в каждый компонент, приведенный выше, помогая клиентам менять парадигму бизнес-сознания, а также помогая на всех этапах их бизнес-трансформации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес07:00Сегодня

Картельный синдром

Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
17:2531 июля

Сменился лидер рейтинга богатейших россиян

14:3720 июля

Банк «Открытие» выплатит страховку вкладчикам «Югры» дистанционно

16:53Сегодня

Россия временно прекратила поставки электричества в Китай

Бизнес16:4631 июля

Портал возможностей

Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
14:2231 июля

Путин подписал закон о фонде дольщиков

11:1420 июля

«Роснефть» заявила о стремлении АФК «Система» спровоцировать власть

10:32Сегодня

Минтранс поддержал идею субсидирования внутренних чартерных авиарейсов

Бизнес07:0828 июля

Яблочный trade-in

Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
12:4531 июля

Во Внуково в здании нового ЦУП за 3,5 миллиарда протекла крыша

23:1520 июля

ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф

19:2731 июля

Минтранс показал отремонтированные на средства от «Платона» дороги

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
«Я в панике, как и многие соседи»
Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
Американских дипломатов заподозрили в краже вещей c посольской дачи в Москве
«Победа» отказалась перевозить семью пресс-секретаря патриарха в полном составе
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Жириновский подсчитал затраты на содержание партии
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
Все материалы
Мир
Дисциплинарное взыскание
Военные не могут простить Макрону увольнение начальника Генштаба армии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Испанский суд разрешил экстрадировать в США российского программиста Лисова
Японец снял на видео токийское метро в час пик
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»
Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
Все материалы
Бывший СССР
Гульнара КаримоваВосток. Дело тонкое
Что в реальности произошло с дочерью Ислама Каримова — Гульнарой
Украинские пограничники попытались задержать судно за заходы в порты Крыма
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину
Порошенко нашел деньги на музей участников АТО
Захарченко заявил о возможном введении в ДНР смертной казни за коррупцию
В ЛНР назвали терактом подрыв памятника ополченцам
Неизвестный обстрелял похоронную процессию в Армении
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Транзит российского газа через Украину вырос до максимума за шесть лет
За три года россияне стали беднее на 20 процентов
ЦБ рассказал о резком всплеске жалоб на негосударственные пенсионные фонды
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской валюты
Евро поднялся выше 71 рубля впервые с ноября 2016 года
Все материалы
Бизнес
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Сменился лидер рейтинга богатейших россиян
Россия временно прекратила поставки электричества в Китай
Путин подписал закон о фонде дольщиков
Минтранс поддержал идею субсидирования внутренних чартерных авиарейсов
Все материалы
Силовые структуры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Разведчики из Зимбабве затруднились сориентироваться в сибирской тайге
Глава СВР Нарышкин отказался подтвердить гибель аль-Багдади
В Калмыкии СКР начал проверку жалоб о принуждении родителей покупать парты
Американские военные засекли «холодный запуск» ракеты с подлодки КНДР
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Разработчики потребовали от Adobe пощадить Flash
У шимпанзе нашли признаки человеческого слабоумия
Apple случайно рассекретила особенности iPhone 8
Пародонтоз оказался причиной раковых опухолей
Все материалы
Спорт
Премьерный показ
«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
Карпин выложил видео третьей свадьбы
Шарапова рассказала о желании всех обнять и поблагодарить
Игроков клуба КХЛ «Автомобилист» обокрали в Нижнем Новгороде
Гаишники высадили олимпийского чемпиона из подаренного Путиным Audi
Тренер «Анжи» объяснился за эмоциональные интервью и сравнил себя с ребенком
«Барселона» решила создать коалицию против ПСЖ из-за трансфера Неймара
Все материалы
Культура
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Лагутенко в идиллическом березовом лесу стал МумийТроном и отомстил пришельцам
Глава Омска пойдет на концерт Бабкиной от недостатка радости в жизни
Рэпер Гуф попал в черный список украинского «Миротворца»
Учителю дадут бюджетных денег на фильм о сбившем Цоя водителе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегаем от полиции и играем со смертью»
На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей
Первый канал подыскал две замены Малахову
На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей
Приложение «ВКонтакте» заподозрили в шпионаже за пользователями
Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах
ЛГБТ-блогеры покарябали коллекционный скейтборд за три миллиона рублей
Пользователи сети раскритиковали 70-летнюю австралийку за «секрет красоты»
Все материалы
Ценности
Руки чешутся
До чего может довести человека новый Range Rover Velar
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
H&M показал коллекцию школьной формы для российских детей
СМИ сообщили о намерении Ferrari выпускать внедорожники
Новым лицом аромата Modern Muse стала афроамериканская прима-балерина
Aizel предложил вещи Alexander McQueen по европейским ценам
Жителей Сингапура оденут в вещи Гоши Рубчинского
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Рейс американского лоукостера задержали из-за голого пассажира в самолете
Атаку огромного роя пчел на индийский самолет сняли на видео
Позволивших ребенку управлять лайнером алжирских пилотов отстранили от работы
В Совфеде предложили создать инструкцию по выживанию за рубежом для россиян
Восьмилетняя американская школьница покорила Килиманджаро
Все материалы
Из жизни
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Тело как месть
Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Китайские родители оставили плачущего ребенка в шкафчике для одежды
Пермяк спустился по фасаду 16-этажного жилого дома без страховки
Японский пенсионер-каратист отбился от напавшего на него медведя
Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме
Все материалы
Тест: угадай марку автомобиля
Глядя на эти машины, трудно опознать даже марку, но попробовать точно стоит
Семь самых крутых «заряженных» машин размера XS
Очень маленькие и очень быстрые
Главные факты о самой дешевой «Тесле»
Все, что нужно знать о новой модели компании Tesla — Model 3
Какие машины награждают чаще других
10 машин с наибольшим числом наград
Opel окончательно перешел под контроль французов
Громкость «Мустанга» уменьшили до уровня посудомойки
Названы рублевые цены на самый доступный Honda CR-V
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы