Россия
 
Последние новости
В США спецпрокурор по «российскому делу» созвал большое жюри
В дубайском небоскребе «Факел» вновь произошел пожар
Посольство Испании в Венесуэле забросали «коктейлями Молотова»
Подсчитана прожорливость кошек и собак
Госдеп прокомментировал заявление Медведева об отношениях с США
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России
Популярные новости
В США спецпрокурор по «российскому делу» созвал большое жюри
Госдеп прокомментировал заявление Медведева об отношениях с США
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
Подсчитана прожорливость кошек и собак
Полпред президента раскритиковал назначение племянницы Рогозина главой нацпарка
В дубайском небоскребе «Факел» вновь произошел пожар
МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России

«Сергиев Посад — не придаток монастыря»

Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Демахин
Александр Демахин
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В подмосковном Сергиевом Посаде с «Учителем года — 2012» Александром Демахиным не продлили контракт в гимназии имени Ольбинского, где он много лет преподавал мировую художественную культуру (МХК) и ставил спектакли с учениками. Это совпало с попыткой Демахина баллотироваться в городской совет депутатов от партии «Яблоко». В день подачи документов в здании горадминистрации прошел одиночный пикет, участник которого обвинил Демахина в пропаганде гомосексуализма из-за театральной постановки двухгодичной давности. В беседе с «Лентой.ру» Демахин рассказал о тайном смысле своих постановок и о том, зачем ему понадобилось идти в политику.

«Лента.ру»: Расскажите подробности вашего увольнения.

Демахин: В моей записи в Facebook от 1 августа нет ни слова об увольнении. Я совместитель, работаю по срочным трудовым договорам. 31 мая они заканчиваются, а 1 сентября заключаются новые. Недавно мне пришло письмо от директора гимназии Ольги Филимоновой. Она дала мне понять, что есть указание сверху не заключать со мной новый контракт, не объясняя причин. Официально это и не требуется.

А основное место работы у вас где?

Работал помощником художественного руководителя в Большом драматическом театре Товстоногова, вел там образовательные проекты.

И вся эта ситуация с нежеланием продолжать с вами сотрудничать совпала с попыткой выдвижения в депутаты?

В городской совет депутатов. Выборы пройдут 10 сентября. Я выдвигаюсь от партии «Яблоко». 3 августа я официально стал кандидатом, после того как мои документы рассмотрели в территориальном избиркоме.

Эта ваша первая попытка заняться политикой на местном уровне?

Я был членом районной Общественной палаты и сам вышел из нее некоторое время назад. Это было связано со степенью ее эффективности. Я понял, что мое присутствие там ничего не дает. Хочется больше ответственности, иметь право голоса при решении каких-то вопросов. Совет депутатов ближе к непосредственному управлению.

Судя по последним новостям, вы остаетесь в гимназии?

После нескольких публикаций в СМИ к делу подключился областной министр образования, и в горадминистрации заявили, что меня никто увольнять не собирался. Я написал заявление о приеме на работу и отдал его в секретариат. Так что 1 сентября выйду на работу преподавать МХК, как и прежде. Интересно, что о реакции управления образования я узнал из СМИ, а не от них самих, хоть и нахожусь с ними в одном городе, в зоне досягаемости.

Что вы можете рассказать о проблемах с постановками «Дом на краю света» по Майклу Каннингему, где, как говорят, действующие лица — гомосексуалисты, а также «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»? Один священник назвал это «театрализованной пропагандой подросткового секса».

Это было два года назад. И эта история, на мой взгляд, связана не столько с творчеством. Я тогда находился в Общественной палате. И, похоже, кому-то это было не по душе. Мне лично никто не звонил, шли какие-то письма в разные ведомства. Хотя уверен, что следует сначала с человеком поговорить, а потом уже куда-то на него жаловаться.

А вообще, я театром занимаюсь не первый день, и у нас особенно в последние годы возникает много сложных ситуаций, конфликтов, недопонимания. В случае с «Малышом и Карлсоном» я это даже предвидел. Районное управление образования попросило представить эту постановку в городе. Я им ответил, что, на мой взгляд, спектакль сложный и могут возникнуть проблемы с его восприятием вне гимназической жизни. Отослал видеозапись. Но спектакль все равно выставили, а затем высказали претензии. И я старался по каждому спорному режиссерскому решению дать пояснения.

Была ли все же в этой работе некая борьба за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации?

Я не увидел там того, что так людей задело, таких устремлений, которые мне приписываются. Но я обратил внимание на позицию своих оппонентов и в следующих своих работах, тем более показанных публично, я уже стремился делать так, чтобы не вызывать прежних вопросов.

Ведь если бы речь шла о творческом коллективе взрослых людей, то это одно дело. Но у меня занимались дети, и подставлять их под удар было бы неправильно.

Что это за история с пикетом под лозунгом «Нет содомии в сердце православия» против вашего выдвижения на выборы? Вы знаете, кто стоит за этим?

На видео человек прикрывает себе бумажками лицо, но если вы приглядитесь, то увидите, что вокруг него ходят люди из других предвыборных штабов. Это наводит на определенные мысли, как и сам факт того, что этого человека впустили в здание администрации в тот самый момент, когда я подавал заявку.

Этого пикетчика на видео спрашивают, против кого и чего именно он протестует. Он неправильно называет фамилию и не может обозначить конкретные факты, которые его так возмутили.

Вы родились и всю жизнь провели в Сергиевом Посаде, чем вы здесь занимаетесь еще, кроме преподавания в гимназии?

Я здесь родился, учился и работаю. Но, кроме этого, работаю в Москве и Санкт-Петербурге. В Сергиевом Посаде у меня в последнее время было два больших дела: преподавание в гимназии и арт-кафе «Вишневый сад», где я арт-директор. Это частная площадка, занимающаяся организацией и проведением различных культурных событий в городе: концертов, спектаклей, кинопоказов. Здесь много кто был за два года ее существования из значимых для российской культуры людей.

Ваш город считается столицей православия. Тут находится резиденция патриарха Кирилла. Сотни тысяч паломников прибывают сюда к мощам преподобного Сергия Радонежского. Говорят, в Сергиев Посад перебираются из Москвы особенно воцерковленные семьи. Вы верующий? Как вы оцениваете превращение советского Загорска в православный центр?

Я человек крещеный, православный, но это мое внутреннее дело, то есть неистовым верующим я не являюсь.

Убежден, что Свято-Троицкая Сергиева лавра — это достояние России и всего мира. Но я считаю центром православия лавру, а не весь город. Вот в чем особенность моей позиции. Сам же Сергиев Посад, в светской своей части, должен быть достойным и самодостаточным субъектом, а не просто придатком монастыря. Это то, над чем я пытаюсь работать в образовательной и культурной сфере.

Многие с подачи СМИ воспринимают нападки на режиссеров Кирилла Серебренникова, Алексея Учителя и на вас как звенья одной цепи. Что вы по этому поводу думаете?

Я не хотел бы ставить себя в один ряд с названными вами людьми. Прекрасно понимаю разницу масштабов. То, что с ними происходит, вызывает у меня печаль. Хочется сказать, что культура — это не пропаганда. Если человек о чем-то говорит, то это не значит, что он это поддерживает сам и пропагандирует. Вопрос, насколько талантливо и профессионально он все делает.

Творчество — это способ осмысления истории и сегодняшнего дня, нашего общества. Это еще и повод о чем-то поспорить, обсудить. Мне, в принципе, кажется, что фильмы и спектакли — не самые больные вопросы сегодняшней жизни.

Вы идете на выборы от «Яблока», а насколько велика поддержка этой либеральной партии в Сергиевом Посаде?

Известная особенность маленьких городов в том, что все друг друга знают. Если кандидат идет от какой-то партии, то это говорит о его взглядах, но здесь люди голосуют за конкретного человека, а не за абстрактный образ представителя партии. Поддержка, думаю, такая же, как и в других похожих по численности и структуре городах. Не очень большая, но стабильная. Вместе со мной партия выставила на городские выборы 15 кандидатов (всего в совете депутатов 25 мест). Конкретно в моем округе у меня два конкурента-однопартийца.

С чем вы идете в совет депутатов, чего хотите добиться?

Меня больше волнуют вопросы культуры. Я считают, что у города есть большой потенциал и много частных инициатив достойны поддержки. Это моя предполагаемая специализация. А еще есть общие для совета депутатов вопросы, требующие внимательного рассмотрения и разрешения. В этому году баллотируется много приличных людей, чтобы принимать там разумные решения.

Но зачем нужно было давить на вас через школу?

Возможно, это связано с тем, что сейчас решается вопрос об административной форме Сергиева Посада. В области обозначилась тенденция по объединению городов и поселков, муниципальных образований. Я не поддерживаю это.

Считаете ли вы себя борцом? Не жалеете о том, что написали в Facebook? Ведь тот ваш пост вызвал скандал.

Нет, борцом я себя не считаю. И я не ожидал столь бурной реакции на простую публикацию в соцсети. Просто я понял, что мне не придется больше работать в той гимназии, которой многое было мною отдано. И я счел нужным поделиться своими мыслями и эмоциями с друзьями и учениками. Там только констатация факта и мое сожаление. Никаких призывов.

А как вы оценили волну поддержки от незнакомых людей?

Я приятно удивлен. Если столько людей на эти события реагируют, то и мне нужно соответствовать их реакции. Теперь я чувствую больше ответственности перед другими.

Вы же понимаете, что сейчас вы переходите с позиции свободного творческого человека на позицию политика, хоть и местного. А значит, придется вступать в компромиссы, интриги, союзы и так далее.

Я искренне не намерен играть в эти игры. Может, я наивен. Если будет так, как вы говорите, то я от политики откажусь. Все-таки творческие и образовательные проекты мне важнее.

Как восприняли историю с вашим увольнением ученики? Не было у них порывов пикетировать администрацию и тому подобное?

Высказывали разные мысли. Мне было приятно слышать выпускников, рассказавших о важности каких-то наших совместных проектов. Устраивать митинги с их помощью я ни в коей мере не собирался и никого провоцировать не хотел.

Какие сейчас дети, чем отличаются от предыдущих поколений?

В чем-то инфантильные, в чем-то более продвинутые. Главное, найти к ним подход, подобрать ключи. Тогда работать очень интересно.

Другое дело, что есть общие для общества тенденции, которые отражаются и на детях. Когда видишь, что некоторые из них готовы оправдать Сталина за репрессии и массовые убийства ради спокойствия в стране... Я не мог себе представить подобной позиции у подростков в 90-е годы. Для меня это звоночек. Значит, на какие-то ценностные ориентиры надо обратить внимание в работе с ними.

Если взрослые сегодня не могут разобраться в ситуации, что говорить о детях? Вот пару лет как появилась формулировка «оскорбление чувств верующих», и у меня прямо на уроке разгорелся конфликт между теми, кто с ней согласен и кто — нет. Мы говорили о средневековой культуре и архитектуре. Я пытался и пытаюсь сделать все для того, чтобы носители полярных позиций могли слушать друг друга и мирно разговаривать.

Вам предложили остаться в гимназии, но если не получится или не захочется, то вы продолжите работу со школьниками в других образовательных учреждениях?

У меня много вариантов, и я успел получить массу предложений за те два дня, что прошли после публикации моего поста в сети. Всех благодарю за это.

Сергей Лютых

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия13:28 2 августа

Кругом измена, трусость и обман

Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
23:06 3 августа

Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

22:01 3 августа

Главу предвыборного штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей

21:27 3 августа

МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
20:24 3 августа

Путин прилетел в Бурятию

20:57 3 августа

Полпред президента раскритиковал назначение племянницы Рогозина главой нацпарка

19:46 3 августа

В Совфеде увидели приближающееся политическое поражение Трампа

Россия00:08 3 августа
Елизавета Симонова

«Бескомпромиссная неонацистка»

О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
19:25 3 августа

Владимирская пенсионерка зарезала буянившего сына-десантника на День ВДВ

19:06 3 августа

В Подмосковье разрешили ловить ястребов и содержать их дома

18:52 3 августа

Ударивший корреспондента НТВ мужчина арестован

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Елизавета Симонова«Бескомпромиссная неонацистка»
О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей
Главу предвыборного штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей
МИД назвал штампом холодной войны заявления Пенса по России
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Все материалы
Мир
Американская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Посольство Испании в Венесуэле забросали «коктейлями Молотова»
В дубайском небоскребе «Факел» вновь произошел пожар
Госдеп прокомментировал заявление Медведева об отношениях с США
В США спецпрокурор по «российскому делу» созвал большое жюри
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
При наборе в органы юстиции Львовской области начали проверять знания о Бандере
Днепровская криминальная республика
Как на Украине появилась бандитская столица
СБУ задержала в Киеве сепаратиста-администратора групп в соцсетях
Лукашенко потребовал увеличить численность населения Белоруссии
Захарченко заявил об «утилизации» Киевом украинских националистов в Донбассе
На Украине арестовали заподозренного в государственной измене журналиста
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Bitcoin Cash потеряла место в тройке криптовалют по капитализации
Экс-владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов проиграл в суде США
Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка
Миноритарий «Югры» попросил Генпрокуратуру проверить временную администрацию
В ЦБ рассказали об отсутствии рисков потрясений для банковской системы
S&P отказалось снижать рейтинг России из-за новых санкций
Все материалы
Бизнес
Перегрузили
Энергоавария на Дальнем Востоке оставила без света 1,5 миллиона жителей
Мне бы в небо
Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
«Росатом» поставил германий-76 для международного научного эксперимента GERDA
Путин потребовал сократить число и длительность внеплановых проверок бизнеса
Ущерб для Siemens из-за скандала с турбинами оценили в 100-200 миллионов евро
Сечин рассказал об ущербе от антироссийских санкций для американских компаний
Все материалы
Силовые структуры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Военные рассказали о состоянии пострадавших в драке в учебном центре на Урале
Сотрудники Росгвардии нашли арсенал оружия в подмосковной квартире
Осужденный за разбой инвалид Мамаев рассказал о разочаровании приговором
Комиссия ЦВО начала расследование массовой драки в воинской части на Урале
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Тайное писание
Apple случайно рассекретила iPhone 8
Подсчитана прожорливость кошек и собак
В МГУ отфильтровали воздух
Под Омском нашли захоронение готового к схватке воина
Раскрыты сроки выхода новой Android
Все материалы
Спорт
НеймарПрестол Неймара
От какого сериала устали больше: «Игра престолов» или переход Неймара в ПСЖ
Мое сердце замерло
Почему занятия бегом и участие в марафоне таят в себе смертельную опасность
Владимир КличкоДомолотил
Главные бои завершившего карьеру Владимира Кличко
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике отстранили от участия в ЧМ
Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен»
«Краснодар» обыграл «Люнгбю» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
«Зенит» проиграл 11-му клубу чемпионата Израиля в матче квалификации Лиги Европы
Все материалы
Культура
Франс Снейдерс, «Кладовая»«У тебя отопление, стиральная машинка — ты такая счастливая»
Сана Валиулина о татарской семье, советской Эстонии и современной Голландии
Появился тизер третьего сезона «Мистера Робота»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Нарко»
Умер актер из «Гарри Поттера»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
СМИ узнали об отсутствии заявления Малахова на увольнение
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
Пласидо Доминго вслед за Кейджем примерил казахский наряд
Все материалы
Ценности
Любовный яд
Ароматы-афродизиаки: грань между страстью и гибелью
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle
Vacheron Constantin показал дракона с турбийоном
Футболистов «Спартака» оденут в костюмы Hugo Boss
Moschino раздал фирменные сумки монахиням
Фиолетовый Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai оценили в 730 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Рембрандт и 35 крокодилов
Лучшие фотографии из путешествий по версии National Geographic
Самолет нарисовал сам себя в небе над США
Названы пять лучших направлений для секс-туризма
«Победа» снизит минимальные цены на авиабилеты
Момент удара молнии в сотрудника американского аэропорта попал на видео
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Полуголые австралийские пожарные сфотографировались с коалами
Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Все материалы
Тест самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz
Один круг за рулем Mercedes-Benz C 36 AMG
Повелитель бури
Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante
Самый популярный внедорожный сэконд-хэнд в России
Какие машины для бездорожья чаще всего покупали на вторичке в 2017 году
Легендарный гоночный «Мерседес»
Зачем «Мерседес» построил копию легендарного гоночного седана 190 Е
Toyota обновила «спортивную» Camry
Hyundai Creta получила штатную навигацию
На продажу выставлен проехавший 800 000 километров за 2,5 года Ford
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы