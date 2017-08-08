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«Люди перестали интересоваться псевдокультурой»

Современное искусство глазами Минкульта

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле Министерство культуры разослало по учреждениям письмо, в котором содержалось определение современного и актуального искусства. Оно вызвало большой общественный резонанс. В ходе круглого стола, состоявшегося в Инновационном культурном центре в Калуге, деятели культуры обсудили, что следует считать актуальным, а что — современным искусством. В дискуссии принял участие министр культуры России Владимир Мединский. Помимо прочего, он осмотрел строительство второй очереди Музея космонавтики и побывал в Музее маршала Жукова. «Лента.ру» рассказывает о визите министра в Калугу.

Центр притяжения

Утром в калужском Инновационном культурном центре (ИКЦ) готовились к большому событию: недавно открывшийся комплекс должен был посетить в рамках рабочей поездки министр культуры России Владимир Мединский в сопровождении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Журналистов встречали работники центра, рассказывали о его перспективах и о том, что строительство его обошлась в 666 миллионов рублей.

Здание ИКЦ, выполненное в современном стиле, несомненно, оправдывает потраченные средства: под его крышей нашлось место для лекториев, мастерских и выставочных залов. Мединский и Артамонов не стали заходить с главного входа, воспользовавшись второстепенным, ведущим прямо в аудиторию, в которой как раз в это время проходила лекция, посвященная литературе.

Лектор, поздоровавшись с гостями, рассказала, что ее выступления слушают «совершеннейшая молодежь, хипстеры». «И вот эти хипстеры с удовольствием читают классику!» — с энтузиазмом отметила она.

Задерживаться надолго в лектории министр не стал и сразу же направился к большому столу неподалеку, где «бабушки-рукодельницы» лепили из глины козлов. Одна из них призналась, что занимается этим в первый раз, и с гордостью продемонстрировала результат своих трудов Мединскому. Оценив творчество бабушек, министр принял в дар одного козла и прошел в соседнюю комнату, где царил мрак, а на стенах демонстрировалось видео: горы, дикая природа. Как объяснили Мединскому, этот зал предназначен для видеоинсталляций.

Затем министр проследовал в другой лекторий, где шла лекция о документальном кино. Во время разговора с лектором к министру подошла женщина средних лет. «Я так давно ждала этого момента!» — воскликнула она и протянула Мединскому книгу его авторства «О русском пьянстве, лени и жестокости» для автографа. Автор любезно расписался и проследовал дальше.

Осмотрев студию звукозаписи, в которой репетировал джазовый ансамбль, он направился в мастерскую, где дети под руководством преподавателя обучались гончарному мастерству. Министру объяснили, что здесь занимаются не только народными промыслами и стараются «отойти от традиционного искусства в сторону современного». Действительно, на полках среди обычных горшков стояли странные глиняные формы затейливых конфигураций.

Ненадолго задержавшись в зале, где шел урок хореографии, Мединский встретился в холле с современным художником, работы которого были выставлены там же. Самой заметной была внушительных размеров ворона, сделанная из шестеренок и прочего металлолома.

Затем министр посетил выставочный зал, в котором висели картины работы художника Павла Астахова из серии «Детство». С них на посетителей взирали дети, одетые в костюмы животных. Мединский осмотрел галерею и, получив в дар футболку с одной из работ художника, направился в ресторан ИКЦ. Один из журналистов подошел к Астахову, показал на картину и спросил: «А что это там такое? — Это? — обернулся художник. — Это жираф».

Бегло взглянув на ресторан, Мединский уже собирался уходить, когда губернатор подвел его к колокольчику, висящему посреди зала. «Надо обязательно позвонить в него — на счастье», — сказал он. Министр позвонил и направился в большой зал, где начиналась дискуссия о современном искусстве.

Взяв слово первым, губернатор Калужской области Артамонов отметил, что Инновационный культурный центр является «мощнейшей точкой притяжения и для молодых, и для старых», а также рассказал о второй очереди строительства Музея космонавтики, которая объединит ИКЦ и музейное пространство в единый комплекс.

Современное и актуальное искусство

Переходя к вопросам культуры, Артамонов внезапно заметил, что отнюдь не считает западную культуру чуждой россиянам. «Когда мы говорим о псевдокультуре — она есть везде: и у нас существует что-то непотребное, и в другой стране», — сказал он. Губернатор признался, что недавно посмотрел несколько американских фильмов и обнаружил, что если убрать из них иностранных актеров и названия, то эти картины покажутся советскими, пропагандирующие добро, победу над злом и моральные ценности. Он призвал грамотно строить культурную политику, поменьше запрещать и побольше разрешать.

Артамонов рассказал, как несколько лет назад на совещании с губернаторами президент Владимир Путин в ответ на предложение ограничивать распространение псевдокультуры ответил: «Подождите, люди сами разберутся». «Ну и что получилось? Он был прав: театры переполнены, в картинные галереи очереди. Народ перестал интересоваться этой псевдокультурой», — констатировал он и призвал «доверять своим людям».

О том, что такое современное искусство с научной точки зрения, рассказал заместитель директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Евгений Бахревский. «На мой взгляд, у нас с терминологией складывается странная ситуация», — начал он. По его словам, в данный момент под современным искусством понимается все что угодно, однако этот термин следует применять к искусству, создаваемому современниками в настоящий исторический период, а актуальными следует считать произведения, имеющие большое значение для общества вне зависимости от времени их создания. По мнению Бахревского, именно такую терминологию стоит применять в государственной культурной политике.

С ним не согласился вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. На его взгляд, неправильно рассылать по государственным ведомствам бумаги, где зафиксирована такая терминология. Он признал ее ошибочной, указав на то, что современное искусство невозможно отделять от актуального, поскольку второе является частью первого. «Рано принимать эти термины на государственном уровне», — констатировал Худяков.

Инициатор фестиваля «Архстояние» Николай Полисский говорил об опасности государственного вмешательства в искусство. Он считает, что работы по госзаказу получаются «скучнее», и призвал положиться на мнение общества, которое либо оценит произведение, либо, «проголосовав ногами», просто не будут его смотреть.

«А можно голос народа?» — внезапно вступил в дискуссию губернатор Артамонов. Он попытался объяснить собравшимся, что актуальное искусство — такое, которое востребовано временем: «Вот то, которое возникло во время Гражданской войны, — оно тогда было актуальным: нужно было убедить народ в правильности того, что происходило». То же самое, по его словам, верно в отношении плакатного искусства Великой Отечественной войны.

В целом же, отметил губернатор, такое искусство перестает быть актуальным, когда проходит определенный период времени и оно перестает выполнять утилитарные задачи. Этим оно отличается от современного. «А Пушкин актуален?» — задал вопрос один из присутствующих. «Пушкин всегда актуален, потому что он гений», — отрезал Артамонов.

Министр культуры внимательно слушал ораторов и записывал. Выступления собравшихся он подытожил репликой о том, что дело не в терминологии, а в том, как относиться ко всем проявлениям современного искусства, сохранять традиционные и развивать при этом новые формы. Мединский сказал, что эта дискуссия не последняя, и профессиональное сообщество подскажет чиновникам, «как найти золотую середину».

Насыщенная программа

После завершения круглого стола министр культуры рассказал журналистам, что калужский ИКЦ является одним из трех пилотных проектов, инициированных премьер-министром Дмитрием Медведевым, и строительство подобных объектов в регионах будет продолжаться. Помимо этого открываются многофункциональные культурные центры, выделяются средства на реконструкцию сельских домов культуры.

На этом программа визита Мединского в Калугу не закончилась. Надев строительную каску, он приступил к осмотру строительства второй очереди Музея космонавтики, который будет больше старого музея в шесть раз. По словам министра, строительные работы должны завершиться до конца 2017 года.

Министр пообещал вернуться в Калугу осенью — прочитать лекцию о князе Иване III и поехал в город Жуков, к музею прославленного советского полководца. Торжественно возложив цветы к памятнику маршалу, Мединский приступил к осмотру экспозиции. Внимательно слушая директора музея, которая рассказывала об экспонатах, министр иногда интересовался тем или иным эпизодом из биографии Жукова.

Темнело, однако Мединский не подавал признаков усталости и поехал к филиалу музея — дому полководца в деревне Стрелковка, вблизи которого находится монумент «Родина маршала Жукова». Дом был восстановлен Российским военно-историческим обществом в 2016 году, в честь 120-летия Жукова. Завершив на этом насыщенную программу дня, Мединский попрощался с журналистами. «Надеюсь, вам было интересно!» — сказал министр.

Дмитрий Саркисов

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