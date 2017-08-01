В Москве устроят индийский фестиваль с колесницами, йогой и танцами

В Москве 12-13 августа в четвертый раз в истории современной России пройдет День Индии. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль индийской культуры состоится в парке «Сокольники» на северо-востоке столицы. В рамках мероприятия будет отмечаться один из главных праздников индуизма «Ратха-ятра». Его центральным элементом является шествие колесниц с деревянными скульптурами божеств.

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Для гостей фестиваля также проведут мастер-классы по йоге и индийским танцам. Помимо того, в «Сокольниках» устроят импровизированную свадебную церемонию с соблюдением многовековых традиций этой страны.

Участники мероприятия также смогут попробовать блюда индийской кухни. Шеф-повара из Индии поделятся секретами приготовления оригинальных авторских кушаний. Кроме того, всех желающих познакомят с искусством михенди (росписью по телу хной).

Во время фестиваля также организуют индуистский праздник красок «Холи» и проведут конкурс на лучшее ранголи (нанесение орнамента на внешние стены домов).

В конце июня в московском кинотеатре «Октябрь» прошла панорама индийского кино.

