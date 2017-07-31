Гости фестиваля Индонезии в Москве поиграют на поющих чашах и займутся серфингом

В московском саду «Эрмитаж» с 4 по 6 августа во второй раз состоится фестиваль Индонезии. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 31 июля.

Гости фестиваля смогут позаниматься различными видами йоги под руководством опытных инструкторов и научиться играть на поющих чашах (музыкальный инструмент, разновидность колокола). Кроме того, в «Эрмитаже» организуют зону предсказаний, где участникам события предложат пообщаться с астрологами, хиромантами и тарологами.

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Гости фестиваля также попробуют настоящие индонезийские блюда — жареную лапшу, жареный рис, пироги с овощами и мясом, экзотические фрукты, кофе и многое другое. Повара из этой страны также научат желающих готовить эти кушанья.

Кроме того, в рамках мероприятия будет организована свадебная церемония по всем правилам индонезийской культуры. Помимо этого посетителям предложат заняться серфингом в бассейне длиной 15 метров. В другом искусственном водоеме на территории фестиваля гостям предоставят возможность погрузиться с аквалангом.

В «Эрмитаже» выступят более 100 артистов и музыкантов из разных уголков Индонезии. Там, в частности, будет организовано представление знаменитого кукольного театра теней «Ваянг».

Фестиваль Индонезии впервые прошел в российской столице в августе 2016 года.