Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей

Проходивший в столичном Саду «Эрмитаж» 22 и 23 июля Большой фестиваль Италии собрал более 75 тысяч гостей. О этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

На фестивале можно было познакомиться с традициями и культурой Италии, принять участие в кулинарных и художественных мастер-классах, угоститься натуральными итальянскими продуктами и посмотреть на концертную программу с участием звезд эстрады.

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Кроме того, у посетителей была возможность принять участие в регате на радиоуправляемых мини-яхтах, понежиться на пляже или освоить итальянский язык.

Завершило фестивальную программу выступление популярного певца, актера и композитора, финалиста итальянского шоу X-Factor 2015 и The Voice 2016 Томаса Грациозо.

В торжественном открытии фестиваля приняли участие представитель Национального агентства по Туризму Италии ЭНИТ Ирина Петренко, Первый секретарь Посольства Италии в России Катерина Джильюти и Президент Российского союза туриндустрии.