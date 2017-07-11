На итальянском фестивале в Москве приготовят рекордно длинную пасту

В Москве с 28 по 30 июля пройдет фестиваль Italian summer weekend 2017, посвященный Италии. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру».

Как отмечается в сообщении, Italian summer weekend считается одним из лучших итальянских фестивалей мира. Он проводится уже в восьмой раз. В рамках мероприятия будет организована ярмарка, на которой итальянские производители представят сыры, косметику, кофе и другие товары. Также будут продемонстрированы и готовые блюда — пицца, панини, паста, десерты и прочие кушанья.

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Шеф-повара устроят кулинарные мастер-классы в ходе Italian summer weekend. Кроме того, на фестивале планируют приготовить пасту длиной в 300 метров и попасть с таким достижением в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого понадобится помощь нескольких сотен человек.

В рамках события организуют квест и различные конкурсы с призами для победителей, прочитают культурологические лекции и познакомят желающих с итальянским языком.

В ноябре 2016 года в Москве прошел российско-итальянский кинофестиваль. Это самый масштабное италоязычное культурное мероприятие в России.