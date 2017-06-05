Гостям фестиваля в Москве пообещали 200 бесплатных поездок в Турцию

В парке «Красная Пресня» в центре Москвы пройдет первый фестиваль Турции. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 5 июня.

Мероприятие состоится 16-18 июня. Гости фестиваля смогут принять участие в квесте, который в игровой форме поможет лучше познакомиться с культурой Турции. Призовой фонд квеста — 200 поездок в эту страну и другие ценные подарки.

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В рамках фестиваля посетители также смогут увидеть работу специалистов по древнейшим турецким ремеслам. Их также ждут мастер-классы по гончарному делу, искусству рисования на воде, языку, каллиграфии и многому другому.

Кроме того, участников мероприятия угостят блюдами турецкой кухни и расскажут о способах приготовления популярных в этой стране кушаний.

В ходе фестиваля также устроят поединки по древнему боевому искусству этой страны — масляной борьбе. Она называется так потому, что перед боем спортсмены смазывают себя оливковым маслом.

Кроме того, на территории фестиваля оборудуют мини-пляж, проведут концерт с участием российских звезд и представят туристический потенциал разных регионов республики. Мероприятие посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.