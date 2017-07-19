Гостей фестиваля Италии в Москве научат давить виноград и управлять яхтой

В саду «Эрмитаж» в центре Москвы впервые пройдет Большой фестиваль Италии (Grand Italia Fest). Об этом говорится в пресс-релизе его организатора, Национального итальянского агентства по туризму ENIT, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие состоится в выходные 22-23 июля. В рамках фестиваля всем желающим предложат попробовать старинный способ прессования винограда — давить его ногами. Лучшие «давильщики» получат призы.

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Кроме того, посетители мероприятия смогут научиться управлять настоящей шестиметровой яхтой. Они также попробуют разные виды пасты, ризотто и другие блюда итальянской кухни, приготовленные по традиционным рецептам. Шеф-повара из этой страны поделятся с гостями Grand Italia Fest секретами приготовления оригинальных авторских кушаний.

На фестивале выступят итальянские и российские артисты самых разных жанров — от популярной современной эстрады до классической музыки и оперы. Помимо этого, для посетителей мероприятия организуют квест, позволят им проехать на симуляторе настоящего гоночного болида в натуральную величину, покажут фильмы, созданные режиссерами из этой страны, помогут освоить азы итальянской живописи и языка.

Посетители фестиваля также узнают о том, как лучше спланировать поездку в Италию, подобрать оптимальный вариант тура и получить специальные скидки, действующие только в дни Grand Italia Fest.

Ранее стало известно, что в Москве в конце июля организуют посвященный Италии фестиваль, на котором приготовят пасту рекордной длины.