В Москве открылась «Индийская панорама»

В рамках 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в столичном кинотеатре «Октябрь» с 22 по 29 июня проходит панорама индийского кино. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 24 июня.

В рамках мероприятия зрителям покажут фильмы «Бахубали: Начало», «Волшебная река», «Смертельный поворот», «Настоящие друзья», «Самоубийца» и «Отрицательный герой».

«Целью акции является возрождение индийского кино в России, демонстрация того, как развивается индийский кинематограф сегодня», — отмечается в пресс-релизе.

Организатором показов выступила компания Indian films, которая ежегодно проводит фестиваль Bollywood Film Festival в более чем двадцати городах России.

Картину «Бахубали: Завершение» режиссера С.С. Раджамули показали посетителям ММКФ на открытии фестиваля в пятницу, 23 июня.