Минкульт и РПЦ подписали план совместных мероприятий по «Пушкинскому союзу»

Руководитель Минкульта России Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий, призванных вернуть молодежи интерес к русской классике. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 июля.

Акции будут проходить в рамках «Пушкинского союза». По словам Мединского, цель проекта заключается в том, чтобы герои классических русских произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке. «Петруша Гринев (персонаж повести "Капитанская дочка" Александра Пушкина — прим. «Ленты.ру») никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы», — заверил министр.

Епископ Тихон подчеркнул, что Русская православная церковь выступила инициатором проекта, чтобы «приобщить подрастающее поколение к тем сокровищами духовной культуры, наследниками которой они являются».

Авторы «Пушкинского союза» планируют объединить культурные фонды по разным направлениям, в частности, Общество русской словесности, Союз художников, Союз композиторов, Союз архитекторов, Фонд прикладных искусств, Союз театральных деятелей и Союз кинематографистов.