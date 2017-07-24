Михалков назвал перенос «Нуреева» безжалостным и предложил всем повзрослеть

Перенос премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова является безжалостным по отношению к театральной труппе. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 24 июля.

«Это изнурительная работа, это травматическая работа, эмоциональная работа. И в результате оказаться заложниками недальновидности — это, мне кажется, обидно», — посетовал Михалков.

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Кинематографист подчеркнул, что «пора взрослеть»: «Я не хочу никого учить, но говорить, что за два дня до выпуска спектакля плохо работает кордебалет — не очень правильно. Не верю, что, когда начиналась работа над спектаклем, не было понятно, что будет в результате. Кто это делает и о ком этот спектакль. И что основной темой в биографии Нуреева, его творческих и человеческих метаниях, будет терпкая и пикантная тема его гомосексуальных привязанностей и проблем».

По словам Михалкова, тема нетрадиционной сексуальной ориентации для России — болезненная. Он отметил, что создатели спектакля могут поставить «Нуреева», но не в Большом театре. «Если говорить о постановке, то я убежден, что и по хореографии, и по режиссуре, и по всему остальному это очень изысканно. Но это эпатаж, это укол. Но не все любят уколы. Вот и все», — подытожил кинематографист.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была состояться 11 июля. О том, что показ отменен, стало известно 8 июля. Руководитель Большого театра Владимир Урин уточнил, что балет представят в мае 2018 года.