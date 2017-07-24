Никита Михалков рассказал о полировочных работах над «Шоколадным револьвером»

Российский режиссер Никита Михалков планирует осенью начать съемки нового фильма «Шоколадный револьвер». Об этом в понедельник, 24 июля, он рассказал ТАСС.

«Мы чистим [сценарий], занимаемся полировочными работами, очень приятными работами. Но мы на финальной стадии, на финишной прямой», — отметил кинематографист.

Сценарий для картины режиссер пишет совместно с братьями Олегом и Владимиром Пресняковым. «Братья Пресняковы абсолютно адекватные, талантливые, неожиданные и очень, я бы сказал, энергетически заряженные ребята», — сообщил Михалков.

По его словам, действие ленты будет разворачиваться в наши дни «во Франции, в Германии, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и, конечно, в России».

«Мне нужен потрясающий артист на героя. Не исключаю, что это может быть мировая звезда. Вот Хавьер Бардем, к примеру», — добавил режиссер.