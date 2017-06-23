Захарова поиронизировала над вниманием Михалкова к ее декольте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram фото с открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), где она запечатлена вместе с режиссером Никитой Михалковым.

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На снимке видно, что взгляд Михалкова сосредоточен на декольте дипломата. Захарова сопроводила пост ироничной подписью: «Глаза в глаза».

Открытие ММКФ состоялось накануне, 22 июня. В ходе церемонии в исполнении Наргиз Закировой прозвучала песня Захаровой «Верните память», которую она записала при участии продюсера Макса Фадеева. Песня, по признанию представителя МИД, посвящена «нашим ребятам, которые сейчас воюют в Сирии».

Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что ее уговорил поделиться своим творчеством с публикой Никита Михалков.