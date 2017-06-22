Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

Песни, сочиненные официальным представителем МИД Марией Захаровой, прозвучат на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом в четверг, 22 июня, сообщил РИА Новости президент смотра режиссер Никита Михалков.

«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария — автор и музыки, и слов», — сказал он.

По словам Михалкова, он хотел показать, что дипломат занимается не только отстаиванием интересов страны. «Я очень рад снять этот "камень" политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина», — пояснил режиссер.

Кинематографист добавил, что в записи композиций принимал участие продюсер Максим Фадеев. На церемонии открытия произведение исполнит Наргиз Закирова.

ММКФ откроется вечером 22 июня и завершится 29 июня. В этом году в программе заявлено 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных. Как передает портал dni.ru, иностранных гостей на киносмотре этого года будет мало. «Даже мои знаменитые друзья отказываются приезжать из-за политики», — отметил Михалков.