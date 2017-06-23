Захарова рассказала историю создания своей песни

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) историю создания композиции «Верните память». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта песня про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии», — заявила Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, сначала она стеснялась своего творчества, но потом показала песню режиссеру Никите Михалкову. «Он меня силой заставил ее прислать», — отметила она.

Демо песни Захарова записала с композитором Марал Якшиевой, а полноценную версию она создала с продюсером Максом Фадеевым.

Трек «Верните память» прозвучал на открытии ММКФ. Еще одну песню чиновницы проиграют на закрытии кинофестиваля. Захарова добавила, что вторая композиция «будет про любовь».

ММКФ открылся вечером 22 июня и завершится 29 июня. В этом году в программе заявлено 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.