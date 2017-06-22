Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что на 39-й Московский международный кинофестиваль приедет мало иностранных гостей. Об этом он рассказал изданию dni.ru в четверг, 22 июня.

«Сегодня нам большой урон наносят санкции. Даже мои знаменитые друзья отказываются приезжать из-за политики. Кто-то деликатно пишет в дирекцию фестиваля о невозможности приехать, кому-то я звоню лично и слышу: "Извини, старик, не могу"», — поделился кинематографист.

«Но в этом есть свой плюс. Возник интерес к кино, ушел тусовочный привкус», — добавил он.

Материалы по теме В Москву, в Москву! Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017

По словам Михалкова, на закрытии фестиваля несколько картин получат специальный приз мэра Москвы. «[Сергей] Собянин наградит призами три фильма, в которых есть тема российской столицы. Призы щедрые: 50, 30 и 20 миллионов рублей», — отметил режиссер.

Московский международный фестиваль в 2017 году пройдет с 22 по 29 июня. Ранее организаторы опубликовали программу смотра.