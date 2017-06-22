Культура
 

Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю

Перейти в «Мою Ленту»
Никита Михалков
Никита Михалков

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что на 39-й Московский международный кинофестиваль приедет мало иностранных гостей. Об этом он рассказал изданию dni.ru в четверг, 22 июня.

«Сегодня нам большой урон наносят санкции. Даже мои знаменитые друзья отказываются приезжать из-за политики. Кто-то деликатно пишет в дирекцию фестиваля о невозможности приехать, кому-то я звоню лично и слышу: "Извини, старик, не могу"», — поделился кинематографист.

«Но в этом есть свой плюс. Возник интерес к кино, ушел тусовочный привкус», — добавил он.

По словам Михалкова, на закрытии фестиваля несколько картин получат специальный приз мэра Москвы. «[Сергей] Собянин наградит призами три фильма, в которых есть тема российской столицы. Призы щедрые: 50, 30 и 20 миллионов рублей», — отметил режиссер.

Московский международный фестиваль в 2017 году пройдет с 22 по 29 июня. Ранее организаторы опубликовали программу смотра.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Иранский фильм получил Гран-при ММКФ
В Москве состоялась премьера «Нелюбви» Звягинцева
Объявлена программа 39-го ММКФ
Последние новости
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж  
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Другие материалы рубрики
Культура00:08Сегодня

Горит Восток зарею новой

Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
18:25Сегодня

В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»

11:58Сегодня

Электронный дуэт Ofenbach выступит в Москве

18:00Сегодня

Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

Культура00:0917 июня

Венецианская школа чувственности

Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
18:04Сегодня

Михалков попросил гарантий возврата российским фильмам пяти миллионов рублей

11:3321 июня

Актера из «Глухаря» обокрали в Москве

16:09Сегодня

Лидер «Чайфа» рассказал о переговорах с блатными в 1990-е годы

Культура00:1320 июня

«В сердцах людей заметил я остуду»

Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
17:44Сегодня

Продолжение мультфильма «Простоквашино» обойдется в 300 миллионов рублей

11:0120 июня

Авторы «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона

15:01Сегодня

Восьмую «Пилу» переименовали в «Лобзик» и назначили премьеру

Россия
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Владимир ПутинПровели внеклассную работу
Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж
Травматичный вид спирта
Что известно об отравлениях метанолом в Подмосковье и Астраханской области
Мэрия Москвы запретила гей-парад в поддержку решения ЕСПЧ
Слуцкий пристыдил польский Сейм за русофобию в День памяти и скорби
Все материалы
Мир
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Венесуэльские оппозиционеры сорвали заседание международной организации
Назван возможный состав международных сил в Сирии
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Греческие коммунальщики закидали мусором здание МВД
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Савченко показала коллеге по Раде средний палец
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
«Агентов Путина» заподозрили в превращении Львова в мусорную столицу Украины
Появилось видео массового побоища ультрас в Киеве на глазах Авакова
Все материалы
Финансы
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Прокурор запросил для генерала 12 лет по делу о выплате премий на 19 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Феномену белых ночей нашли объяснение
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро
Липницкая ответила критиковавшим ее вес пользователям сети
Попавшего в реанимацию в день боя россиянина выписали из больницы
Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге ATP
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Михалков попросил гарантий возврата российским фильмам пяти миллионов рублей
Лидер «Чайфа» рассказал о переговорах с блатными в 1990-е годы
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Роскомнадзор назвал причину блокировки Google
Соцсети покорила флейта из морковки
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Постояльцам отеля в Италии предложили золотое постельное белье
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Водители автобусов в Нанте нарядились в юбки из-за запрета на шорты
Купальники с улыбающимся Путиным и шокированным Трампом начали продавать в сети
41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней
Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Porsche распродала весь тираж самого быстрого 911-го еще до премьеры
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы