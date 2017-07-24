Минкульт предложил ввести авторский сбор на умные часы

Министерство культуры России предложило внести в список ввозимых устройств, с которых можно взимать авторский сбор, умные часы. Об этом в понедельник, 24 июля, «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.

Это связано с тем, что гаджет предоставляет возможность прослушивания музыки и просмотра видео. При этом из перечня предлагается исключить цифровые видеокамеры.

Данную информацию изданию подтвердили работники двух компаний, участвовавшие в обсуждении поправок.

Источник в министерстве экономического развития сообщил изданию, что поправки согласованы.

В настоящий момент проект находится на заключительной стадии согласования и будет внесен на рассмотрение в правительство в ближайшее время.

Взиманием авторского сбора (сбора в размере одного процента за импорт в Россию многочисленных видов оборудования и носителей информации, позволяющего воспроизводить, записывать или хранить аудио- и видеоматериалы) занимается Российский союз правообладателей, пост президента совета в организации занимает Никита Михалков.