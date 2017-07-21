Минкульт и РПЦ займутся продвижением русской классики

Министерство культуры России и Патриарший совет по культуре создадут проект «Пушкинский союз», одна из главных целей которого — вернуть молодому поколению интерес к русской классике. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте Минкульта.

Министр культуры России Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) 25 июля подпишут план совместных предприятий в рамках проекта.

«Необходима стратегическая комплексная программа утверждения преемственности в новых поколениях традиционных и базовых ценностей нашего народа», — прокомментировал создание союза епископ Тихон.

«Пушкинский союз» объединит общероссийские фонды и союзы всех направлений искусств: Общество русской словесности, Союз художников, Союз композиторов, Союз архитекторов, Фонд прикладных искусств, Союз театральных деятелей и Союз кинематографистов. Планируется создание фильмов по произведениям русской классики, увеличение числа постановок в репертуаре театров, проведение карнавалов искусств, организация анимационных проектов и мультимедийных выставок.

План предполагает проведение творческих встреч с писателями и деятелями культуры на базе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного литературного музея) и Литературного института им. А.М. Горького, выставок и фестивалей, а также выделение грантов молодым режиссерам региональных театров на постановку по произведениям русской классики.

Союз будет содействовать развитию российской мультипликации, поощряя создание картин по мотивам народных сказок.