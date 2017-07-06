Мединский отметил самый высокий уровень сотрудничества с Китаем

Министр культуры Владимир Мединский рассказал о встрече со своим китайским коллегой Ло Шуганом. Его слова в четверг, 6 июля, передает РИА Новости.

«Вчера на встрече с китайским министром мы отметили, что культурное сотрудничество наших двух стран в настоящий момент находится на самом высоком уровне за всю историю», — сообщил глава Минкульта.

«Наиболее перспективной областью культурного сотрудничества на данном этапе является кинематограф», — добавил Мединский.

Он уточнил, что в сфере классического искусства, которое включает в себя балет, оперу, драматический театр и музейную деятельность, сотрудничество с Китаем также ведется «крайне активно».

«Чем больше совместных проектов мы реализуем, тем лучше будет культурное сотрудничество и взаимопонимание между нашими странами и народами», — подчеркнул министр.

Во вторник сообщалось, что правительство России и правительство Китайской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. В рамках соглашения анимационные компании двух стран — российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный каналом Китайского Телевидения в лице компании CCTV Animation — подписали меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда».