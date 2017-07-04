«Смешарики» создадут совместный мультфильм с Китаем

Правительство России и правительство Китайской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

В рамках соглашения анимационные компании двух стран — российская студия «Рики» в лице компании «Смешарики» и Центральный каналом Китайского Телевидения в лице компании CCTV Animation — подписали меморандум о совместном производстве сериала «Крош и Панда».

«Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для анимационной отрасли обеих стран», — заявил министр культуры России Владимир Мединский.

«Проект, создаваемый с участием самых популярных анимационных персонажей России и Китая, способен вобрать в себя, пожалуй, лучшее из современной мультипликационной культуры наших государств. Убежден в успехе данного и будущих совместных анимационных проектов России и Китая», — добавил глава ведомства.

Студии планируют в течение полутора лет выпустить 52 эпизода в формате 3D CGI. Каждая серия будет длиться 12 минут.