Попытка — пытка

Чтобы подобрать исполнителя на ту или иную роль, на кастинге порой приходится отсматривать по 300 кандидатов. Особенно тщательно подходят к прослушиваниям в фильмы, где по сценарию много насилия или секса: нужно удостовериться, что актер или актриса способны побороть смущение на съемках. «Лента.ру» собрала видеозаписи с проб на роли в таких проектах, как «Игра престолов», «Девочки» и «Рассекая волны».

«Основной инстинкт», 1992

Недавно Шэрон Стоун опубликовала в соцсетях отрывок своего прослушивания на главную роль в эротическом триллере «Основной инстинкт» Пола Верховена. Полная версия проб гораздо интереснее: запись начинается с ключевой сцены допроса. «Я занималась с ним сексом почти полтора года. Мне нравилось заниматься с ним сексом», — говорит героиня Стоун, после чего рассказывает о тех удовольствиях, которые доставлял ей Джонни в постели.

«Рассекая волны», 1996

«Рассекая волны» — первая часть трилогии «Золотое сердце» Ларса фон Триера. Эмили Уотсон сыграла в картине главную героиню — Бесс Макнилл, которая, чтобы спасти получившего тяжелые травмы парализованного мужа, общается с Богом, вступает в не самые приятные интимные связи и в итоге жертвует своей жизнью. Эта роль принесла актрисе номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а некоторые сцены из ленты перекочевали в более позднюю «Нимфоманку» — драму Триера о сексуальных похождениях женщины.

«Игра престолов», 2011-...

Сериал телеканала HBO известен жестокостью и обилием постельных сцен. Актриса Софи Тернер, к примеру, признавалась, что узнала об оральном сексе из сценария «Игры престолов» — на тот момент ей было 13 лет. На видео кадры из шоу чередуются с записями проб десятка исполнителей главных и прочих ролей.

«Под кайфом и в смятении», 1993

Роль Дэвида Вудерсона в комедии Ричарда Линклейтера — первая в карьере Мэттью Макконахи. Его персонаж с усами-щеткой и прической, как у Гоголя, в свои 20 с чем-то лет продолжает общаться со старшеклассниками и клеить школьниц. На видео с прослушивания он делает вид, что ведет машину, за рулем которой позже просидит почти весь фильм.

«Лолита», 1997

Доминик Суэйн во время съемок в фильме Эдриана Лайна по роману Набокова было 17 лет (по сценарию ей 12). В ролике запечатлена та часть прослушивания, где ее коллега Джереми Айронс (Гумберт Гумберт) дает ей пощечину за то, что она называет его извращенцем. Создатели ленты учат ее, как лучше врать, а после хвалят актрису, убедительно прокричавшую Айронсу обвинения в том, что он убил ее мать.

«Девочки», 2012-2017

Сериал «Девочки» называют «Сексом в большом городе» для 20-летних, поэтому постельных сцен здесь достаточно. Главную мужскую роль в шоу исполнил Адам Драйвер, позже снявшийся в «Патерсоне» Джима Джармуша. По сюжету он — не вполне психически стабильный любовник сначала одной, потом другой из четверых подружек, вокруг которых строится повествование. На видеозаписи он общается с Леной Данэм, которая стала автором проекта и сыграла главную роль.

«Тутси», 1982

Дастин Хоффман сыграл в «Тутси» актера, который, чтобы получить роль в сериале, переодевается женщиной. В итоге почти весь фильм Хоффман вынужден был носить женские костюмы, а прослушивания представляли собой примерку различных платьев, юбок и туфель на каблуках.

«Впусти меня. Сага», 2010

То, что на момент съемок в достаточно кровавом хорроре Хлое Морец было 13 лет, не слишком впечатляет: в фильмах ужасов главные роли часто исполняют дети. По изначальному сценарию в этой картине ее героиню насилуют и превращают в вампира — и юной Морец пришлось участвовать в этой сцене, которая в итоге была вырезана.

«Конь БоДжек», 2014-...

Анимационным персонажам тоже приходится проходить прослушивания. В ролике Netflix заглавный герой мультсериала «Конь БоДжек» — безработная антропоморфная лошадь-алкоголик — пробуется на роли в сериалах «Оранжевый — новый черный» и «Карточный домик», успешно проваливая их.