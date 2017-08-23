Путешествия
 
Последние новости
Серебренников удивился своему задержанию
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз
Создан первый белорусский электромобиль
Популярные новости
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Серебренников удивился своему задержанию
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз

Люди с хорошими лицами

Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Benesse Art Site Naoshima

Островок Наосима расположен неподалеку от Сикоку, примерно в часе езды на пароме. Еще четверть века назад об этом месте даже в Японии мало кто слышал. Убогие рыбацкие деревеньки с крохотными домиками и удобствами во дворе. Невзрачные рисовые поля. Редкая растительность — следствие варварской добычи меди. Все — как и на многих других островах. Ничего примечательного, за исключением удивительно красивого ландшафта. Однако сегодня этот клочок суши стремятся во что бы то ни стало посетить ведущие архитекторы, модные дизайнеры и продвинутые художники, а также все те, кто интересуется современным искусством. И их все больше. «Лента.ру» отправилась на Наосиму за подробностями.

Мечты сбываются

Все началось с желания вдохнуть жизнь в увядающие территории, дать жителям отдаленной японской провинции шанс изменить свою судьбу, сделать маленький остров полноправной частью большого мира. Примерно об этом в начале 1980-х годов часто беседовали друг с другом глава крупного издательского дома Fukutake Publishing Тецухико Фукутаке и мэр Наосимы Чикацугу Мияке. После смерти Тецухико его дело продолжил сын Соитиро. Именно он сумел воплотить в жизнь отцовские мечты. Фукутаке, миллиардер и филантроп, позднее занялся образовательным бизнесом и переименовал свою компанию в Benesse, что в буквальном переводе с латыни означает «жить хорошо».

Он приобрел на острове несколько участков и собрался инвестировать значительные средства. Труднее всего было понять — во что именно, ведь природные ресурсы на тот момент были исчерпаны, а туристической инфраструктуры попросту не существовало. И тогда родилась идея создать на Наосиме уникальный заповедник современного искусства. Расчет оказался поразительно верным. Сегодня на острове не счесть гостей, причем не только иностранцев, но и японцев.

Почему именно остров? По словам Фукутаке, актуальное искусство, вскрывающее самые болезненные проблемы современного общества, растворяется в пространстве породившего его мегаполиса, утрачивая изначальные смыслы и социальную остроту. А вот в отрыве от цивилизации оно обретает пронзительно точное звучание. Можно не соглашаться с господином Соитиро относительно комфортной экологической среды для современного искусства, но актуальное арт-пространство с роскошной коллекцией концептуальных инсталляций посреди глухой японской провинции действительно воспринимается как нечто из ряда вон выходящее.

Спустя несколько лет случилась еще одна знаковая встреча. Однажды на ужине господин Фукутаке познакомился с Тадао Андо, одним из самых креативных и востребованных японских архитекторов. Ему в итоге и выпала честь реализовать проект мечты.

Мир как искусство

Андо не просто построил музей, точнее, несколько отдельных музеев, но сами здания превратил в оригинальные арт-объекты. Здесь все имеет значение — нарочито неправильная форма помещений, лестниц, окон и дверных проемов, угол наклона стен, цвет, свет и звук во внутреннем пространстве. Каждое сооружение, возведенное из однотипных бетонных блоков, — это своеобразный лабиринт, и путешествие по нему превращается для посетителя в элемент сложного художественного акта.

В основу проекта каждого здания положена идея нераздельного единства природы, архитектуры и искусства. С одной стороны, сооружения органично вписаны в окружающий ландшафт: из окон, с балконов и открытых площадок открывается вид с определенным ракурсом и на определенную часть острова. С другой — в отдельных помещениях расположены инсталляции. Причем почти все они созданы специально для музеев Наосимы.

Соитиро Фукутаке время от времени приглашает погостить на острове какого-нибудь крупного современного художника, предлагает создать то, что тому нравится, и разместить там, где тот считает правильным.

Большая тройка

Главный среди музеев Наосимы — Benesse House Museum. В экспозиции — концептуальные работы Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Ива Кляйна, Дженнифер Бартлет и других знаменитостей. Среди концептуальных инсталляций — механические «Болтуны» Джонатана Борофски, панель со световыми «посланиями» зрителям Брюса Наумана, каменное «Полнолуние» Ричарда Лонга и фотоэкспозиция морских горизонтов Хироси Сугимото. Но наиболее впечатляюще выглядит, пожалуй, «Муравьиная ферма с государственными флагами». Творение Юкинори Янаги представляет собой стену с государственными флагами, выложенными из цветного песка и затем частично «разобранными» живыми муравьями. Идея проста: муравьи символизируют людей, которые в современном мире постоянно перемещаются по миру и тем самым медленно, но верно разрушают границы.

На заметку: При музее Benesse имеется одноименный бутик-отель, состоящий из четырех отдельных корпусов. Самый известный — тот, в котором все комнаты выходят в замкнутый овальный коридор без крыши. Он так и называется: Benesse House Oval. Это своеобразное окно в мир — едва ли не наиболее фотографируемое место на острове. А в самом музее есть отличный ресторан, где можно заказать ланч в стиле кайсэки — из множества небольших порций блюд традиционной японской кухни.

Вторая точка музейного маршрута — Chichu Art Museum. Внушительных размеров здание было построено, в сущности, для огромного полотна позднего Моне с неизменными лилиями в Живерни. Это одна из очень немногих работ, которые были приобретены Фукутаке, а не заказаны специально. Ее вместе с несколькими другими картинами поместили, как в драгоценную шкатулку, в идеально белую комнату, отделанную каррарским мрамором. В таком пространстве полотна обрели совершенно иную энергетику.

Одно из немногих творений современных концептуалистов в Chichu Art Museum — инсталляция американца Уолтера Де Марии. Огромный, до блеска отполированный гранитный шар установлен на широкой лестнице в просторном помещении с многочисленными позолоченными брусками на стенах. Если смотреть на шар сверху, кажется, что он «улыбается» посетителю отражением ступенек.

Наконец, третья, важнейшая остановка на арт-маршруте — музей знаменитого корейского мастера-минималиста Ли Уфана, совсем небольшой, но содержательный. Здесь несколько знаменитых картин и каменных скульптур Ли Уфана, в их числе «Диалог», «Камень памяти», «Комната молчания» и «Комната для медитации». А выставочное пространство максимально интегрировано в довольно сложный и сильно пересеченный ландшафт: даже войти в него можно только через подземный тоннель.

На заметку: По острову постоянно курсирует городской автобус. Кроме того, в порту можно взять в аренду велосипед и доехать на нем практически до любой точки, благо везде проложены удобные дорожки.

Деревня со вкусом

Наосима известна не только благодаря Benesse. В трех километрах от музейного комплекса в приморской деревеньке Хонмура у местных жителей выкупили несколько старых домов, отреставрировали и превратили их в современное арт-пространство. Тут можно помедитировать над инсталляцией Тацуо Миядзимы «Море времени» (множество электронных тахометров со светящимися циферблатами, помещенных в водоем). Или пережить удивительный эффект «прозрения», посетив «Храм света» Джеймса Таррела (официально он именуется «Южным храмом»), где всего за несколько минут глаз привыкает к темноте и выхватывает из необратимо отступающего мрака все новые пространства. Или отыскать концептуальное творение Синро Отаке: статуя Свободы, притаившаяся за носом рыбацкой лодки. Или попробовать отличить от настоящих цветов и бамбуковых палочек те, что целиком сделаны из… дерева.

В той же деревне в столетнем доме — небольшой музей самого Тадао Андо. В привычно изломанном пространстве хранятся многочисленные фотографии, эскизы и модели разных проектов архитектора-концептуалиста.

Впрочем, на Наосиме арт-объекты разбросаны повсюду. На холмах то здесь, то там от малейшего дуновения ветра постоянно меняют свой облик кинетические скульптуры Джорджа Рики. В южной части острова на пирсе возле одного из пляжей установлена знаменитая желтая тыква Яёй Кусамы легендарной японской художницы, которую нередко называют крестной матерью поп-арта. А в порту, куда прибывают паромы с Сикоку, имеется еще одна ее тыква — красная.

Следует признать, что Соитиро Фукутаке добился поставленной цели. Маленькая, забытая Богом Наосима вернулась к жизни. Сегодня именно сюда стремятся десятки тысяч людей со всего мира. И именно этот клочок суши для многих выступает широким мостом не только в мир современного искусства, но прежде всего в мир современной Японии и ее удивительной культуры, очень традиционной и одновременно устремленной в будущее.

Александр Сидоров

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Японии решили развивать туризм с помощью ниндзя
Для жителей Сахалина и Хоккайдо предложили ввести режим свободного передвижения
Российский посол заявил о готовности отменить визовый режим с Японией
Путешествия
Путешествия00:0822 августа

Пошли на корм

Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

17:4522 августа

Московский турист умер на Эльбрусе

11:4516 августа

На Кубани проведут посвященный черноморской кухне фестиваль

Путешествия00:0321 августа

Бросьте тапочки, оставьте полотенца

Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
18:4722 августа

Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя

15:1622 августа

Парапланерист врезался в корову при попытке взлета

10:1815 августа

Крым обошел Анталью по числу зараженных человек

Путешествия00:0716 августа

«Нет запрета на секс до брака и развод»

Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
16:5322 августа

Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле

13:1422 августа

Названы лучшие отели мира для семейного отдыха

14:4322 августа

Застуканная за сексом в самолете пара отказалась останавливаться

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Медсестра пермской больницы обязала пациенток ухаживать за чужими детьми
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину
Москва сообщила о проработке ответных мер на новые санкции США
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Ребенка босиком выставили из детского сада в Екатеринбурге
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз
В Ракке погибли 78 мирных жителей при ударах американской коалиции
В Германии перехвачена партия трампообразных таблеток экстази
Северная Корея смоделировала ракетный удар по США
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Лукашенко посоветовал министрам с семьями переехать в однокомнатные квартиры
Киев обеспокоился падением грузооборота в порту Мариуполя из-за Крымского моста
В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
Кравчук назвал причину конфликта Украины и России
Украинский чиновник назвал дату начала расшатывания ситуации в Киеве
Все материалы
Финансы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
Временная администрация «Югры» уволит почти всех сотрудников банка
Нефтяной фонд Норвегии заработал для пенсионеров 63 миллиарда долларов
Первая партия американского угля отправлена на Украину
Россияне стали реже ходить в бани и театры
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Merrill Lynch повысил целевую стоимость GDR «Роснефти»
Создан первый белорусский электромобиль
Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу
Суд в Лондоне поддержал «Татнефть» в споре с Украиной на 144 миллиона долларов
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
«Калашников» представил новый боевой модуль с искусственным интеллектом
Появилась новая фигурантка в деле Серебренникова
Выживший после перестрелки член «банды GTA» пройдет психиатрическую экспертизу
Россия до конца года передаст Египту 15 вертолетов Ка-52
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, заключая пакт с Гитлером
Антенны для смартфонов уменьшили в сто раз
Получен сигнал от облака космического спирта
Определена эффективная при сахарном диабете диета
В кишечнике человека нашли средство от старости
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов
«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Мамиашвили прокомментировал выступление оставшихся без золота ЧМ борцов
«Халл Сити» Слуцкого вылетел из Кубка английской лиги
Орнитолог вступился за обвиненных в порче крыши «Крестовского» бакланов
«Барселона» подала на Неймара в суд
Все материалы
Культура
Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников
Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Моррисси записал новый альбом
Серебренников проведет ночь в СИЗО
Опубликована заставка новой «Американской истории ужасов»
Серебренникову предъявили обвинение
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога
Сайт для взрослых рассказал о влиянии затмения на любителей порно
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
Обнаружен способ отследить анонимных отправителей биткоинов
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Американцы коронуют любителей музыки
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Clarins поможет женщинам избавиться от пигментных пятен
Cartier вырастил кактусы в центре Москвы
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Converse спрятал философские послания в кедах
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Московский турист умер на Эльбрусе
Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя
Парапланерист врезался в корову при попытке взлета
Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит
Новорожденную американку назвали в честь солнечного затмения
В американском зоопарке поселился слепой морской лев
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Детские игрушки по цене особняка
Безумно дорогие масштабные модели автомобилей
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
За Lamborghini без крыши и лобового стекла заплатили 1,3 миллиона долларов
Бронированный Renault Duster разработали для российской армиии
«ГАЗ» построил пикап с 32-сантиметровым клиренсом для экстремального бездорожья
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы