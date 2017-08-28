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Форменное безобразие

Собрать ребенка в школу становится все дороже

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Школьная форма за последние три года подорожала примерно на треть. Кроме того, в меньшей степени, но тоже выросли цены и на все остальные товары для учеников, которые в конце лета традиционно пользуются повышенным спросом. Насколько сборы ребенка в школу могут облегчить кошельки родителей — выясняла «Лента.ру».

# Высокий сезон

В преддверии нового учебного года цены на товары для школьников пошли вверх. По данным Росстата, только за июль примерно на 1 процент подорожали ранцы и рюкзаки, учебники, учебные пособия, дидактические материалы, ученические тетради, альбомы для рисования и одежда для школьников.

Причина понятна: вторая половина лета — это «высокий сезон» для производителей и продавцов товаров для школы. Родители массово отправляются по магазинам и рынкам с длинным списком-памяткой того, что понадобится их детям во время учебного года.

Все логично — если растет спрос, то тянутся вверх и цены. Причем, если судить по июльской статистике, этот рост не кажется критичным для потребителей. Если бы не нюансы. Дело в том, что за последние три года многие товары для школьников подорожали примерно на треть.

В первую очередь это коснулось одежды для учеников. Аналитики компании Alto Consulting Group отмечают, что с 2014 по 2017 годы костюмы для мальчиков школьного возраста подорожали на 34,6 процента, рубашки еще больше — на 42,7 процента. Цены на сарафаны для девочек из полушерстяных, смесовых тканей за это время выросли на 29,5 процента.

В результате средняя стоимость костюма для ученика сегодня составляет чуть меньше 3,3 тысяч рублей. Дороже всего этот товар в регионах Центрального федерального округа — более 5,7 тысячи рублей. Дешевле всего — в Уральском федеральном округе, около 1,9 тысячи рублей.

Средняя цена сарафана для учениц в торговых сетях в 2017 году установилась на уровне 1,5 тысячи рублей. Дороже всего сарафаны в Дальневосточном федеральном округе — более 1,8 тысячи рублей. Дешевле всего — в Южном федеральном округе: 1,3 тысячи рублей.

Причины и следствие

«Девальвация рубля вынуждает предприятия компенсировать вынужденные убытки удорожанием. Причем это касается компаний, производящих и ткани, и саму школьную форму», — говорит аналитик Alto Consulting Group Наталья Надеина.

По ее словам, из-за девальвации ужесточаются условия банкового кредитования отрасли, что тоже способствует росту цен на школьную форму. В меньшей степени это затронуло родителей учеников младших классов.

С прошлого года государство выдает субсидии на производство камвольных тканей, из которой шьют костюмы и платья для учеников младших классов, напомнила Надеина. Она полагает, что благодаря господдержке цены на школьную форму из отечественных камвольных и поливискозных тканей резко расти не будут.

Существенное подорожание школьной формы, как представляется, могло быть вызвано борьбой за ее качество и безопасность. Производители отказываются от дешевых синтетических тканей, чтобы не допустить нарушения санитарно-гигиенических показателей одежды для детей.

Это, в частности, подтверждают результаты исследования юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста, недавно проведенное Роскачеством и Минпромторгом. Установлено, что по сравнению с прошлым годом, когда на соответствие стандартам проверялась ученическая форма для мальчиков, нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза.

В 2016 году тесты не прошли 66 из 98 исследованных образцов российских производителей и импортеров. В этом году нарушения выявлены в 23 образцах из 75, говорит заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. «Производители одни и те же. Мы совершенно четко увидели положительную тенденцию», — сообщила она «Ленте.ру».

Надеина согласна с тем, что использование более качественных, а значит и более дорогих тканей для пошива школьной формы, сказывается на цене готовой продукции. Но рост цен может быть связан и с продолжительным спадом объемов производства школьной формы. В частности, в 2015 году производство сократилось более чем на 43 процента, до 20,6 миллиона комплектов. В 2016 году этот показатель опустился уже до 20,2 миллионов.

Маятник качнулся в обратную сторону только в 2017 году. За первые семь месяцев было произведено более 17,4 миллиона комплектов школьной формы. Этот на 54 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ценное предложение

Пресс-секретарь группы компаний «Детский мир» Валерий Прокопьев, комментируя «Ленте.ру» ситуацию с ценами на школьные товары, заверил, что по сравнению с прошлым годом стандартный набор ученика несколько подешевел.

«Минимальная стоимость школьного комплекта в сети магазинов «Детский мир» для мальчика составляет 4942 рубля, для девочки — 4442 рубля», — подчеркнул он. Сюда входят одежда, обувь для учебных занятий и физкультуры, канцелярские товары, дневник, тетради, рюкзак и мешок для обуви. Причем хитом продаж в сети магазинов «Детский мир» стали обычные зеленые тетради по 49 копеек.

По словам Прокопьева, в новом сезоне около 70 процентов школьной формы — от российских производителей. Это товары высокого качества и по доступным ценам. «Недорогая, практичная и качественная продукция позволит потребителям собрать ребенка в школу за разумные деньги», — резюмировал собеседник.

Ситуацию на рынке школьных товаров наилучшим образом отражают результаты последнего исследования Avito, считает президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. По его словам, в этом году большинство семей готово потратить на подготовку к школе по 5-10 тысяч рублей на одного ребенка. В семьях с одним ребенком также популярен диапазон 10-20 тысяч рублей.

«При этом мы можем наблюдать отчетливое перераспределение спроса со школьной формы в пользу канцелярских товаров и электронных устройств», — говорит Виноградов. Если годом ранее на приобретение одежды и обуви потребители рассчитывали потратить около 80 процентов «школьного» бюджета, то сейчас этот показатель едва превышает 50 процентов, пояснил он.

По мнению Виноградова, отчасти это связано с увеличением стоимости технических средств (калькуляторов и электронных книг) — существенной статьей расходов, согласно данным опроса, их считает почти вдвое больше потребителей, чем годом ранее.

«Стремление сократить расходы на подготовку к школе привело к распространению тренда на smart deal или "умные покупки". В этом случае необходимые товары все чаще ищутся на вторичном рынке, в том числе на сайтах объявлений», — отметил эксперт. Такой возможностью готов воспользоваться уже каждый пятый потребитель, подчеркнул он.

Игорь Наумов

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