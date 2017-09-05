Летящей походкой

Российский бренд женской обуви и аксессуаров «Эконика» гордится своим отечественным происхождением и стремится вдохновить клиенток видами родной природы и аристократическим стилем загородных домов. Осенне-зимняя коллекция 2017-2018 годов создана дизайнерами бренда под впечатлением от поездок по старинным русским усадьбам.

По следам «веллингтонов»

Мир дворянской усадьбы, казалось бы, давно ставший «ушедшей натурой», известен всем живущим в России гораздо лучше, чем это могло бы показаться: великая русская литература в немалой своей части посвящена подробному, скрупулезному, со вкусом описанию усадебного быта, девичьих нарядов и туфелек для танцев, охотничьего снаряжения и бальных костюмов мужчин.

Обувь в деревне имела не меньшее, а то и большее значение, чем в городе. Если в городе дворянин, особенно молодой и штатский, чаще ездил в экипаже или извозчичьей пролетке, чем верхом или пешком, то в деревне верховая езда была не развлечением, а необходимостью. Высокие сапоги для всадников из прочной кожи, удобные и одновременно изящные, получили название по имени герцога Веллингтона. Они могли быть любого натурального цвета — черного, коричневого, верблюжьего. Пряжки вверху голенища вначале имели практическое значение, а потом сделались декоративными элементами.

«Эконика»

«Веллингтоны» были короче массивных ботфорт, закрывающих колено, их носили как кавалеристы, так и штатские — аристократы на загородных прогулках верхом и охотники, когда охота предполагалась загонной, со сворой борзых и долгой погоней за добычей. По голенищам «веллингтонов» постукивали хлыстиками герои всех великих русских писателей, от Лермонтова до Набокова. В первой трети ХХ века, когда женщины добились права носить удобную одежду, всадницы на лисьих охотах в дворянских усадьбах и на конных соревнованиях тоже стали демонстрировать свои стройные ноги в облегающих сапогах для верховой езды.

Как они могут сделать это и сейчас: в новой коллекции «Эконики» есть «веллингтоны» из тонкой и мягкой кожи и замши. Плюс в том, что к ним совершенно необязательно прицеплять шпоры: они отлично подойдут для городской жизни. А если все же захочется чего-нибудь кавалерийского или конноспортивного, в духе драматической сцены на скачках в романе «Анна Каренина», можно выбрать сумку, рюкзак или пару лоферов «Эконика» с изысканным декоративным медальоном в виде головы породистой английской лошади. Как вариант этой модели, бренд предлагает высокие сапоги из замши на устойчивом каблуке и дамские ботильоны из тисненой, на манер кордовской, кожи либо красной замши. Когда-то подобные модели наездницы надевали вместе с платьями с широкой, без кринолина и турнюра, юбкой для езды в дамском седле, а теперь просто носят в городе.

Фото: «Эконика» 1 /8

Похождения бальной туфельки

Александр Сергеевич Пушкин, в чьем родовом имении Михайловское под Псковом бренд «Эконика» снимал рекламный фильм сезона осень-зима 2017-18, был большим знатоком женской красоты и восхищался прелестью девичьих ног. «Однако ножка Терпсихоры приятней чем-то для меня», — писал поэт в «Евгении Онегине», предваряя этим замечанием длинный пассаж с описанием «стройных женских ног» и прелестных ступней — как босых, так и обтянутых атласными туфельками.

Такое же упоенное описание дает Пушкин и в рассказе «Барышня-крестьянка» о романтической «любви с переобуваниями». Героиня рассказа, юная дворянка Лиза, переодевается простой девушкой, чтобы познакомиться с красивым соседом, но ходить босиком никак не может: дерн и камни колют ее нежные ножки, и горничная приносит ей «маленькие пестрые лапти». Впрочем, пейзанский роман главных героев вскоре завершается благополучным возвращением в гостиную, к привычному платью и атласным либо бархатным туфелькам и ладно сидящим на ноге сапожкам на устойчивом каблуке, которые барышни надевали с платьем-амазонкой на верховую прогулку.

«Эконика»

Высокие и тонкие каблуки в старину не носили, а подолы женских платьев надежно укрывали ноги своих обладательниц: влюбленный считал за счастье увидеть край туфельки, выглядывающий из-под шелковых и муслиновых юбок. К счастью, нынешние нравы более демократичны, и обувь не нужно скрывать — напротив, ею можно гордиться и выстраивать под особенно удачную пару весь свой образ до мельчайших деталей. Лодочки на скульптурном каблуке трендового цвета мха отлично смотрятся с твидом, воплощающим английский аристократический стиль, а слипоны с принтом с изображением лошадиной головы — с небрежно-элегантными брюками-капри.

Фото: «Эконика» 1 /8

«Эконика» предлагает современным девушкам лакированные слипоны с муаровыми воланами, лоферы со скульптурными медальонами, похожими на камеи, замшевые лодочки на шпильке с ремешками, подчеркивающими тонкость лодыжек (они произвели бы фурор на любом балу столетней и тем более двухсотлетней давности — например, в усадьбе «Кусково», где снималась вторая часть рекламной кампании «Эконики»). А для прогулок в ясные осенние дни — высокие замшевые сапоги с вышивкой в виде багряных рябиновых гроздьев. Этот орнамент снова вызывает в памяти старые усадьбы с запущенными и таинственными парками, разбитыми на английский манер среди бескрайних русских полей.