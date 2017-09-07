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Ректор МГСУ о тонкостях реставрации архитектурных памятников в России

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В День знаний ректор Московского государственного строительного университета (МГСУ) Андрей Волков организовал студентам встречу с министром культуры России Владимиром Мединским. Чиновник пообщался с первокурсниками вуза, поступившими на новую специальность «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». МГСУ и Минкульт планируют заключить соглашение о сотрудничестве, связанном с этим направлением. «Лента.ру» побеседовала с Волковым о тонкостях реставрации архитектурных памятников в России и перспективах взаимодействия с министерством культуры.

«Лента.ру»: Мединский посетил ваш вуз, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве, почему его так и не заключили?

Волков: На этой встрече не планировалось подписание соглашения. Состоялся первый во всей вековой истории МИСИ-МГСУ визит министра культуры России — для нас это знаковое событие. МГСУ в первую очередь строительный вуз, но неотъемлемой частью его профессиональной ответственности также является творчество — архитектура и градостроительство. А с этого года мы открываем подготовку специалистов по новому для нас направлению — это реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Именно это и стало основным поводом для визита — министр лично приветствовал первокурсников, решивших связать свою жизнь с этой уникальной, исключительно интересной, многогранной и перспективной профессией.

Специальность оказалась популярной среди абитуриентов?

Она оказалась достаточно популярной — настолько, насколько мы могли на это рассчитывать. Любой университет, открывая новое направление, идет на определенные риски в части первого набора. Должен быть благоприятный информационный фон. Ребятам, которые решились поступить на эту специальность, тоже потребовалась смелость. Хотя мы здесь никакого страха не испытываем, а вот молодой человек, только что закончивший школу, должен переориентироваться, условно говоря, с традиционного направления «Архитектура» на более предметно ориентированную «Реставрацию». При этом деятельность эта скорее даже более востребована сегодня. Специалистов в области реставрации кратно меньше, чем архитекторов. В стране таких людей серьезного уровня единицы.

Когда мы решили развивать это творческое направление, мы обратились в Министерство образования и науки России с просьбой выделить нам дополнительные бюджетные места для набора. А за последние несколько лет в университетах их общее число практически не менялось. Но ведомство нашло возможность выделить нам дополнительно порядка 40 бюджетных мест на творческие направления. Большинство из них мы отдадим на «Реконструкцию и реставрацию архитектурного наследия», но только со следующего учебного года. А в 2017-м мы решили не терять времени и, поскольку у нас есть лицензия на новое направление подготовки и государственная аккредитация укрупненной группы специальностей и направлений подготовки, открыли прием на контрактную форму обучения. При всех рисках нам удалось набрать полную группу конкретно профессионально ориентированных ребят, которые сегодня уже приступят к учебе.

Особенность подготовки по этому направлению в нашем университете заключается в том, что вместе с творческой составляющей в души и сердца, в умы наших студентов мы сеем еще и существенный объем инженерных знаний. Это относится и к архитекторам, и к реставраторам. Специалист в этих областях должен быть не просто способен отразить свой собственный взгляд на объект, он также обязан хорошо понимать, как это должно быть реализовано на практике, из каких материалов это должно быть сделано, будет ли устойчива та или иная конструкция. Архитектор в нашем понимании — это вообще главный человек на стройке с серьезным багажом инженерных знаний. А реставрация в этом смысле — еще более ответственная специальность, поскольку в ней нужно знать не только о современных строительных технологиях и материалах, но и представлять, как это делали раньше, и понимать, как совмещать старые технологии на объектах архитектурного наследия с технологиями перспективными. Поэтому наши творческие выпускники одновременно и инженеры.

Для этой специальности вы набирали новых преподавателей?

Мы имеем серьезный кадровый потенциал, который будет охватывать инженерную составляющую подготовки студентов. Кроме профильных кафедр в составе Института строительства и архитектуры, у нас есть Научно-исследовательский институт строительных материалов и технологий с уникальной лабораторной базой, которая не просто соответствует мировому уровню, но по многим показателям его и превосходит. У нас очень серьезное гуманитарное направление — кафедра, связанная с культурологией, историей архитектуры. Архитекторов тоже не первый год готовим. И если говорить о специфике реставрационной подготовки, то наши преподаватели и профессора готовы ее воспринять. Но мы, конечно, открыты для того, чтобы пополнять наш коллектив профессионалами с практическим опытом работы. Сформировать коллектив хороших преподавателей — задача всегда не из легких, но университет сегодня — конкурентное место работы, в том числе и по уровню заработной платы.

С какой главной сложностью столкнутся студенты на «Реставрации»?

Если действительно хочешь стать востребованным специалистом, то всегда столкнешься со сложностями — необходимо много работать. Для разных людей с разным характером они воспринимаются по-разному. Для кого-то главная проблема — тайм-менеджмент, который тут совсем другой, нежели чем в школе. Нужно правильно себя организовать, чтобы не пропускать занятия, привыкнуть к ритму университета. У кого-то сложности с подготовкой — плохо дается рисунок или, наоборот, точные науки. А главный вызов для специалистов в области реконструкции и реставрации, думаю, будет заключаться в совокупности всех этих сложностей. Потому что это тот специалист, который должен сочетать в себе и творческую, и инженерную составляющую, а также иметь надпрофессиональные навыки — это современный тренд в образовании, когда вместе с профессией выпускник нашего университета вбирает в себя ряд надпрофессиональных компетенций, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. Это, например, системное мышление, управление программами и проектами, коммуникабельность, навыки бережливого производства, навыки социального и психологического анализа — все, что помогает стать не только рядовым специалистом с технической и творческой точки зрения, но и дорасти до уровня руководителя, способного как решать, так и ставить задачи.

В чем будет заключаться ваше сотрудничество с министерством культуры?

Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Летом наш университет принимал участие в заседании коллегии Минкульта, где мне была предоставлена возможность сделать доклад по возможным направлениям перспективного сотрудничества. А сегодня министр познакомился с нашим университетом, ребятами, которым предстоит освоить эту профессию. По результатам встречи будет дан ряд поручений и подготовлен текст соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое мы планируем подписать в самое ближайшее время. Минкульт заинтересован в подготовке специалистов-реконструкторов и готов принимать в этом активное участие.

Вопросы, которые обсуждались на встрече, — организация практики, организация Минкультом связи и взаимодействия с организациями в реальном секторе экономики, которые сегодня выполняют существенный объем реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия. Новое направление подготовки мы будем развивать в нашем историческом здании — архитектурном памятнике «Дворец графа Мусина-Пушкина на Разгуляе» в центре Москвы. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, но объекту, учитывая масштаб деятельности, которую мы планируем там развернуть, может понадобиться комплекс дополнительных реставрационных работ, что мы также обсуждали с министерством. Кроме прочего, в рамках совместной деятельности мы планируем активно выступать с предметными исследовательскими проектами и проектами в формате научного и образовательного международного сотрудничества.

На вашей встрече с Мединским создалось впечатление, что вы еще ведете переговоры по соглашению, потому что во время беседы и вы, и министр постоянно высказывали какие-то инициативы по сотрудничеству. Есть что-то, что вы еще не озвучили?

Основные идеи уже оформлены в рамках проекта будущего соглашения. Мы никаких особенных тайн из этого не делали. Есть еще ряд конкретных предложений по актуальным проектам в активной фазе реконструкции, планирование профильной научно-технической деятельности, ряд инициатив в области дополнительного профессионального образования, переподготовки и аттестации кадров.

Я считаю, что сотрудничество с министерством культуры на новом уровне способно привнести в университет творческую атмосферу на более масштабном уровне. Этого нам сегодня не то что не хватает — просто мы в первую очередь строительный университет, у нас своя, совершенно особенная атмосфера. Из наших «технических» стен вышло огромное число творческих выпускников — это Леонид Якубович, Геннадий Хазанов, Игорь Костолевский, Александр Гуревич, многие современные режиссеры и продюсеры, Владимир Высоцкий даже у нас учился. А вот искусство и творчество именно архитектурной, исторической, духовной составляющих зодчества — эта неотъемлемая составляющая нашего нового уровня профессиональной ответственности в качественном развитии созидательной деятельности. Именно на этом, к слову, университет акцентирует внимание в начале нового учебного года собственным содержательным и визуальным преображением — новым комплексом элементов фирменного стиля, включая оригинальный логотип, палитру фирменных цветов, оригинальную графику. Все это формирует новый уровень представлений, эмоций, ассоциаций и профессионально-ценностных ориентиров МГСУ сегодня и в будущем.

Беседовал Илья Кролевский

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