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День пенсионного единства

ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России

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Фото: Пенсионный фонд России

Во всех российских регионах 19 сентября состоялся «Единый день пенсионной грамотности». В его рамках отделения Пенсионного фонда России (ПФР) обеспечили проведение уроков в школах и лекций в средних специальных учебных заведениях с участием руководства отделений ПФР, провели презентацию информационно-образовательного буклета «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», а также презентовали интерактивный обучающий сайт для школьников и студентов. Также на 19 сентября пришелся день открытых дверей в отделениях ПФР. Кроме того, были проведены экскурсии для школьников и студентов: учащиеся смогли ознакомиться с организацией работы в Пенсионном фонде.

Пенсионная грамотность для всей страны

Пенсионный фонд России проводит информационно-разъяснительную работу по повышению пенсионной и социальной грамотности учащихся с 2011 года. Главный инструмент в этой кампании — тематические уроки и занятия со школьниками старших классов и учащимися средних специальных учебных заведений с использованием разработанного ПФР учебного пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».

Уроки пенсионной грамотности проводят сотрудники ПФР, в том числе и руководители фонда. Кроме уроков, в рамках кампании Пенсионный фонд России организует дни открытых дверей для школьников и студентов, размещает информационные плакаты в крупнейших вузах и ссузах страны.

Программа поддерживается администрациями субъектов Российской Федерации: в 84 регионах были заключены соглашения с органами образования субъекта о проведении Пенсионным фондом России уроков и факультативных занятий.

«Формирование своего пенсионного капитала надо начинать прямо сейчас. Как только человек входит в трудоспособный возраст, он начинает копить себе на будущую пенсию. Это очень важно знать, потому что мы думаем: "Я еще молодой, до пенсии еще успею...". "Думая о будущем, я понимаю, что оно наступает достаточно быстро", — говорил Эйнштейн. Вы сегодня молодые, но думать о пенсионном обеспечении нужно уже сегодня», — обратился к участникам Единого дня пенсионной грамотности заместитель управляющего отделением ПФР по Республике Дагестан Нурулах Сулейманов.

«В прошлом году в Алтайском крае образовательные уроки прошли в трехстах учебных заведениях края, и в них поучаствовали 7,5 тысячи учащихся. Уроки проходят одномоментно во всех городах края. Представители отделений Пенсионного фонда приходят к учащимся вузов, ссузов и проводят эти уроки. В помощь нашим преподавателям ПФР издает актуальное пособие "Все о будущей пенсии"», — отметила, в свою очередь, заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталья Мочалова.

Так, к примеру, замначальника управления Пенсионного фонда России в Твери Ирина Белякова на уроке, который прошел в Тверском технологическом колледже, говорила о важности формирования у молодежи пенсионной культуры. Белякова рассказала о принципах работы пенсионной системы России, о ее участниках и уровнях. Студенты колледжа узнали о факторах, влияющих на размер страховой пенсии. Руководитель группы организации работы клиентских служб отделения ПФР по Тверской области Ирина Алексеева также рассказала об электронных сервисах и услугах фонда. На уроке была проведена презентация пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Их раздали студентам.

Для учебы и жизни

«Порой непросто представить свою бабушку смешливой модной девчонкой, а деда — "первым парнем на деревне" или, наоборот, застенчивым подростком. Точно так же молодым людям трудно поверить сейчас, что когда-то и их назовут бабушками и дедушками. Если мы и видим себя в старости, то, наверняка, "продвинутыми" и активными. Пусть старость будет продолжением интересной и успешной жизни. Достойная пенсия — следствие достойной жизни», — с этих слов начинается новое издание учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».

Ознакомившись с ним, школьники и студенты могут узнать, как устроен и работает ПФР и пенсионная система России в целом, получат информацию о видах пенсий в нашей стране, о страховом номере индивидуального лицевого счета, пенсионной формуле, об особенностях расчета страховой пенсии. В учебнике также есть исторический блок о развитии пенсионной системы России и тест для проверки своих знаний о ней.

Это уже шестое издание учебника, и все данные в нем обновлены по состоянию на 1 июня 2017 года. «Учебник ПФР обновляется каждый год, и к новому учебному сезону у школьников на партах всегда лежит актуальное издание с последними изменениями. Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях увеличения размера пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учебника — занимательный тест, чтобы оценить полученные знания», — отметили в Пенсионном фонде России.

Грамотность в интернете

В 2017 году уроки пенсионной грамотности получили также и интерактивную составляющую в виде обучающего сайта по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи, который расположен по ссылке. Сайт помогает молодым людям ответить на важный вопрос: «Почему важно думать о пенсии прямо сейчас?»

«В юности мало кто задумывается о пенсии. Я, наверное, в этом возрасте не думал. И мой сын-подросток мало интересуется этой темой. Бесспорно, в юности есть много других вещей, которые кажутся важнее и интереснее. Но фокус в том, что, когда вопрос о пенсии становится актуальным, уже мало что можно изменить, потому что наша будущая пенсия формируется с самого первого рабочего дня», — сказал в своем обращении к молодым людям глава ПФР Антон Дроздов.

По его словам, большая часть пожилых людей живут на пенсию, несмотря на то что в юном возрасте многим кажется, что они будут много получать во взрослой жизни и сумеют накопить достаточные богатства.

«Именно поэтому вникнуть и понять, как формируется пенсия полезно и важно именно в молодом возрасте. Мы постарались подготовить для вас информацию об этом максимально понятно, коротко и интересно. Если немного сосредоточиться, хватит и часа, чтобы появилась уверенность на много-много лет вперед. Возможно, вы сможете даже объяснить своим родителям, как устроена пенсия и как избежать ошибочных и недальновидных решений», — рассказал он о важности пенсионного просвещения.

На сайте также говорится о том, как формируется будущая пенсия, объясняется работа пенсионной формулы. Любой желающий может поиграть в симулятор «Жизнь и пенсия», в котором за 10 этапов необходимо пройти через череду важных жизненных решений: окончание школы и выбор дальнейшей формы обучения, уход в армию, оформление на работу с «белой» или «серой» зарплатой и так далее. В конце игры пользователь сможет узнать примерный размер своей пенсии в зависимости от принятых в течение жизни решений.

Также на сайте есть возможность пройти специальный тест на знание пенсионный системы из 10 вопросов и закрепить полученные знания. Здесь размещены лайфхаки о том, как повлиять на размер своей будущей пенсии, а также серия видеороликов о пенсионной системе России. Отдельный раздел посвящен истории отечественного пенсионного обеспечения с древних времен до наших дней.

Цифры и факты

Всего за время действия программы с 2011 года в 100 245 средних и высших учебных заведений проведено 154 809 уроков, на которых присутствовало около 4,4 миллиона обучающихся.

«В этом году организовано более трех тысяч экскурсий для школьников и студентов, в ходе которых более 73 тысяч учащихся ознакомятся с организацией работы в ПФР. Сотрудники ПФР расскажут старшеклассникам и студентам о порядке формирования пенсионных прав. Помимо этого, более чем в тысяче населенных пунктов всех субъектов Российской Федерации, в более 1,7 тысячи средних и высших учебных заведений будет проведено свыше 2,5 тысяч уроков, занятий и лекций, которые прослушают более 67 тысяч учащихся», — сообщили «Ленте.ру» в ПФР.

Еще раз отметим, что в 2017 году ПФР осуществил разработку, печать и доставку тиража шестого издания учебного пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» в региональные отделения Пенсионного фонда для дальнейшего распространения в средних и высших учебных заведениях. Шестое издание учебного пособия подготовлено с учетом изменений, которые произошли в законодательстве Российской Федерации в 2017 году. Тираж учебника в нынешнем году составил около 1 миллиона экземпляров.

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