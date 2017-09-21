Нашлось все

В четверг, 21 сентября, в преддверии празднования 20-летия «Яндекса», президент России Владимир Путин впервые посетил московский офис компании. Глава государства посмотрел, чем живет «Яндекс», и оценил его уникальные разработки. В том числе девушку с характером «Алису» — программу машинного интеллекта, которую можно спросить о чем угодно и получить ответ. При этом даже сами разработчики не готовы предсказать, какой именно.

Московский офис «Яндекса», несмотря на чрезвычайное положение, старался жить обычной жизнью. «У нас же рабочий день, как же мы могли кого-то попросить остаться дома?» — удивлялись вопросу в пиар-службе поисковика. Впрочем, удивляться было нечему: любой завод, роддом или вуз пустеет перед визитом главы государства. И сохранить атмосферу непринужденных рабочих будней не удавалось еще никому. К середине дня не удалось это и «Яндексу». Рабочий процесс был сорван толпой журналистов, у которых тоже был рабочий процесс.

Владимира Путина, прибывшего в офис близко к запланированному времени, сопровождали помощники Андрей Белоусов и Игорь Щеголев, первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко и глава Минсвязи Николай Никифоров. По задумке, глава государства должен был ознакомиться со всеми основными проектами IT-компаний, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде. И Путин, действительно, довольно долго стоял возле каждого стенда, внимательно слушая разработчиков. Рассказывали ему, в том числе, и про сервис вызова такси, которым глава государства по понятным причинам несколько десятилетий не пользуется. Но успехи оценил.

«А там у вас офиса почему нет?» — ткнул он на самый край России, когда ему показали карту с флажками на месте городов с офисами разработки. Возле Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода значки стояли, а представительства на Дальнем Востоке и вправду не было. Правильный ответ на вопрос президент услышал тут же. «Понимаем, замечание принято», — сказал гендиректор Александр Шульгин.

Президенту показали обновленный алгоритм системы «Яндекс.Поиск» — самый популярный в стране интернет-поисковика Фото: kremlin.ru

Очередь, наконец, дошла и до наиболее эффектной разработки — голосового помощника по имени Алиса. Гостья из будущего (разработчики настаивают на ее уникальности) — девушка с характером, но в плохом настроении не бывает. Подскажет погоду, место для перекуса и расскажет анекдот. «Алиса, как настроение?» — «С утра пока еще никто не испортил».

Для журналистов Алиса из голосового помощника тут же превратилась в гадалку. Посыпались вопросы о том, кто будет следующим президентом России. Алиса задумалась. «Ищу ответ… Ищу ответ...» — монотонно повторил женский голос. И, наконец, выдала: «Недостаточно данных». Другая версия помощницы оказалась находчивей и заявила: «Следующим президентом станет гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет».

Когда Алису знакомили с Путиным, «девушку» попросили определить ее местоположение. И тут могла бы произойти досадная ошибка: в последнее время в местах, где работает президент, системы геолокации нещадно врут. Вот и сейчас на мобильных устройствах высвечивалось Внуково, но Алису было не сбить. «Центральный административный район. Хамовники», — ответил женский голос. Этот момент, видимо, заинтриговал и президента. Он поинтересовался, какими навигационными системами оперирует «Алиса». Всеми доступными, заверили его, в том числе GPS и ГЛОНАСС.

Технический директор «Яндекса» Михаил Парахин рассказал президенту, что в процессе обучения «Алису» сначала накачали русской классической литературой, после чего она стала давать довольно депрессивные ответы. А затем подключили к Twitter, и «девушка» перешла на подростковый сленг, да еще и понабралась матерщины.

«Отфильтровали все нецензурные выражения», — заверил Путина разработчик. «И ничего не осталось», — пошутил в ответ Путин. Но обратившись к «Алисе» лично, отчего-то поинтересовался: «А тебя тут не обижают?».

«Окей, учту», — невпопад ответила «Алиса».

«Как ты себя тут чувствуешь?» — снова поинтересовался президент.

«Рассматриваю фотографии котиков в "Яндексе". Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — ответила она.

Путину продемонстрировали и разработанный компанией голосовой помощник «Алиса» Фото: kremlin.ru

А ведь так и не рассказала про обиды, отметил для себя Путин. Но волновал его уже другой вопрос: когда же искусственный интеллект съест человеческий. «Надеюсь, что никогда», — засмеялся генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. Позже, отвечая на вопросы журналистов, разработчики ответили, что угрозы человеку система не представляет, поскольку это интеллект без воли. Хотя периодически возникало впечатление, что «девушка» раздражена. «Мы же говорили — с характером», — повторяли разработчики.

К слову, интерес Путина к сфере интернета и искусственного интеллекта не случаен и проявляется достаточно давно. В начале сентября он, например, рассуждал об интернете вещей (Internet of Things, IoT). Они способны «кардинально изменить» промышленность и сделать экономику страны независимой, заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. «Это не просто интернет вещей, это создание вообще новой промышленности», — сказал тогда Путин. «Кто будет владеть вот этими кластерами, информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться», — заключил президент.

О внимательном отношении Путина к этой сфере говорит красноречивый факт — у нас в стране есть советник президента по интернету. Занимающий этот пост Герман Клименко подчеркивает, что Путин очень внимательно относится к «Яндексу». «Эта компания самостоятельно, без всяких льгот, с нуля доросла до мирового масштаба. Этот пример достоин уважения», — говорит Клименко. В мире не так много стран, где есть свой популярный поисковик, — Китай, Южная Корея, США и как раз Россия. По данным экспертов, «Яндексу» удалось составить конкуренцию поисковику Google и справиться с ним (56,2 процентов — доля «Яндекса» в России, в то время как у Google только 38 процентов). Клименко подчеркивает, что «Яндекс» — компания уникальная и представляет национальную гордость. А такие бренды глава государства всегда поддержит.