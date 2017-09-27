Ангелы и демоны

В середине сентября в Италии опубликован документ, проливающий свет на загадку исчезновения Эмануэлы Орланди — 15-летней дочери сотрудника канцелярии Папы Римского. Эта история 35 лет будоражит страну, и понятно почему. В ней участвуют террористы, масоны, двуличные кардиналы и спецслужбы. «Это лучше, чем роман Дэна Брауна», — заметила как-то итальянская писательница Рита ди Джиоваччино, и она права.

Исчезновение Эмануэлы Орланди

Несмотря на каникулы, Эмануэла Орланди три раза в неделю посещала музыкальную школу. 22 июня 1983 года девушка попросила старшего брата Пьетро подвезти ее до школы, но ему было не до того. Тогда она положила свою флейту в рюкзак и на автобусе добралась до Пьяцца Навона — оттуда до школы рукой подать. По дороге Эмануэла остановилась возле зеленого BMW и о чем-то поговорила с водителем машины.

После занятий Эмануэла позвонила домой. Трубку сняла сестра. Девушка рассказала, что ей предложили раздавать рекламу косметики на модном показе в выходные. За работу обещали 200 долларов. Она хотела спросить разрешения у родителей, но их не было дома. Эмануэла договорилась встретиться с сестрой на улице через полчаса. В назначенное время она не пришла. Домой тоже не вернулась. Никто не знал, куда она делась.

Эмануэла Орланди Фото: AP

Через два дня семье Орланди позвонили. Незнакомец представился как Пьерлуиджи и рассказал, что встретил девушку с флейтой, очень похожую на Эмануэлу. Она сказала ему, что решила уйти из дома, но обещала вернуться к свадьбе сестры в сентябре. Эта деталь убедила родителей девушки, что речь действительно идет об их дочери. О свадебных планах знали только близкие родственники.

Третьего июля папа Иоанн Павел II обратился к верующим, собравшимся на площади святого Петра в Ватикане. «Я близок к семье Орланди, которая опечалена тем, что их дочь Эмануэла не возвращалась домой с 22 июня», — сказал он и призвал похитителей как можно скорее вернуть девушку родителям.

До выступления Иоанна Павла похищение не было основной версией произошедшего. Понтифик первым сказал об этом вслух. И вскоре эта версия подтвердилась. Пятого июля в доме Орланди снова зазвонил телефон. Человек на другом конце провода с сильным американским акцентом сообщил, что девушка похищена. Ее освободят в обмен на турецкого террориста Мехмета Али Агджу.

Турецкий террорист

В 1981 году 23-летний гражданин Турции Мехмет Али Агджа четыре раза выстрелил в Иоанна Павла на площади святого Петра. Понтифик был тяжело ранен, потерял много крови, но выжил. Террориста схватили и в том же году приговорили к пожизненному заключению.

Мехмет Али Агджа после задержания в 1981 году Фото: AP 1 /2

Агджа был связан с «Бозкуртом», турецкой террористической организацией ультранационалистического толка, но следователи видели в покушении руку Москвы. Для этого были основания. Иоанн Павел поддерживал оппозиционное движение «Солидарность», которое действовало на его родине — в Польше, входившей тогда в социалистический блок. Глава КГБ Юрий Андропов действительно считал харизматичного понтифика опасным врагом.

Сам Агджа утверждал, что его завербовали спецслужбы Болгарии — еще одного верного сателлита СССР. Полиция задержала трех граждан этой страны, предположительно занимавшихся организацией покушения. В 1986 году суд признал обвинения в их адрес недостаточно убедительными и оправдал всех троих.

После исчезновения Эмануэлы Орланди террорист рассказал, что и ее тоже похитили советские агенты. Потом он изменил показания, объявив, что во всем виновата «Пропаганда №2» — масонская ложа, которая объединяла итальянских политических деятелей, сотрудников военного и полицейского ведомств, а также банкиров и журналистов. Это не теория заговора: деятельность тайного общества расследовали правоохранительные органы. Ложу подозревали в подготовке фашистского переворота.

Телефонные звонки подкрепили письма в римские газеты, отправленные неким Турецким фронтом антихристианского освобождения. В них тоже содержалось предложение обменять Эмануэлу Орланди на Агджу. Много лет спустя бывший сотрудник Главного управления госбезопасности ГДР Гюнтер Бонзак заявит, что в действительности эти письма писали в «Штази». Это, однако, не значит, что спецслужбы соцлагеря были причастны к самому похищению. В 1997-м году следствие признало версию о советском следе в похищении Эмануэлы Орланди несостоятельной.

Переговоры с похитителем

Незнакомец с американским акцентом продолжал названивать родственникам Эмануэлы. Он продемонстрировал запись голоса девушки и посоветовал полиции проверить урну на площади перед итальянским парламентом и часовню в римском аэропорту. Там нашли фотокопии ее учебного билета. Еще один звонок привел следователей к магнитофонной кассете, на которой были записаны женские крики.

Телефонную линию прослушивал Ватикан. Это позволило госсекретарю Святого Престола кардиналу Агостино Казароли начать собственные переговоры с предполагаемым похитителем. Ни полиция, ни родственники Эмануэлы ничего не знали об их содержании.

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Звонки продолжались три месяца. В сентябре незнакомец сообщил, что «враждебная операция гражданки Ватикана Эмануэлы Орланди закрыта во всех аспектах».

Иоанн Павел семь раз призывал освободить девушку, но ничего не добился. На Рождество понтифик зашел к родителям Эмануэлы. Он сказал, что похитители связаны с международными террористами, и пообещал устроить брата Эмануэлы Пьетро в так называемый Институт религиозных дел — ватиканский банк. Через три дня папа римский посетил Агджу в тюрьме. После долгой беседы понтифик объявил, что прощает его.

Сейчас Пьетро считает, что Агджа не имел никакого отношения к похищению, и папе было об этом известно. «Я уверен, что перед Иоанном Павлом стоял выбор: правда об Эмануэле или репутация церкви. И он его сделал, — сказал брат Эмануэлы в интервью Toronto Star. — Он знал, что произошло. Как и Бенедикт XVI. Как и папа Франциск».

Ватиканские интриги

По мнению Пьетро, похитители обсуждали судьбу исчезнувшей девушки во время разговоров с кардиналом Казароли. Поэтому Ватикан не спешит делиться их содержанием. Турецкий террорист также упоминал Казароли в связи с покушением на папу, но он столько раз менял показания, что вряд ли его слова стоит принимать всерьез.

Итальянские правоохранительные органы соглашаются: Ватикан что-то скрывает. Папский престол с самого начала очень неохотно сотрудничал со следствием. «За этими святыми стенами все еще жив тот, кто обладает фрагментами правды», — цитировало издание The Guardian источник, близкий к следствию.

В 2008 году племянница ватиканского дипломата Сильвио Одди призналась итальянскому журналисту Пино Никотри, что знает судьбу девушки. Дядя якобы рассказывал ей, что Эмануэла встречалась с неким кардиналом. Она пропала, когда на свидании, по обтекаемому выражению священника, что-то пошло не так.

Похожего мнения придерживается отец Габриэль Арнот — главный экзорцист Ватикана. «Это преступление с сексуальным мотивом», — заявил он в 2012 году. По его мнению, в Ватикане устраивали подпольные оргии. Девушек для них поставляли жандармы. «В этом были замешаны сотрудники иностранных посольств в Святом Престоле, — утверждал он. — Я считаю, что Эмануэла стала жертвой этих кругов».

Еще один повод для подозрений в адрес Ватикана дал телефонный звонок в телепередачу Chi l’ha visto, рассказывающую о пропавших людях. «Я звоню по поводу Эмануэлы Орланди, — сказал неизвестный. — Чтобы найти разгадку этого дела, посмотрите, кто похоронен в усыпальнице базилики Сант-Аполинаре. И вспомните об услуге, которую Ренатино оказал тогда кардиналу Полетти».

Старший брат пропавшей девушки Пьетро Орланди в 2011 году Фото: Reuters

Банда Ренатино

Настоящее имя Ренатино — Энрико де Педис. Он возглавлял банду Маглиана, которая действовала в Риме в 1970-е и 1980-е годы. Ренатино водил знакомство с досточтимым мастером масонской ложи «Пропаганда №2» Личо Джелли и неофашистской террористической организацией «Революционные вооруженные ячейки», которая в 1980-м взорвала вокзал в Болонье. Если верить слухам, генеральный викарий Рима Уго Полетти был его отцом. Никаких доказательств этого нет.

Ренатино давно мертв: в 1990 году его застрелили в центре Рима. Журналисты с 1997 года утверждали, что останки гангстера покоятся в усыпальнице базилики Сант-Аполинаре рядом с гробницами кардиналов и правителей. Официально там никого не хоронили больше ста лет. Звонок в телепередачу дал повод проверить, правда ли это.

В 2012 году полиция вскрыла усыпальницу и нашла грандиозный саркофаг Ренатино. На нем была установлена такая же мраморная статуя, как на гробнице понтифика. Гангстер в темно-синем костюме и с черным галстуком неплохо сохранился. В нише рядом с саркофагом скрывались ящики с человеческими костями. Не исключено, что останки девушки спрятаны в одном из них.

К тому времени полиция уже догадывалась, на какую услугу кардиналу Полетти намекал аноним с телепередачи. О ней рассказал подельник Ренатино Антонио Манчини.

По его словам, в начале 1980-х банда вложила 24 миллиона долларов в банк «Амброзиано». В 1982 году банк перекачал больше миллиарда долларов в сомнительные южноамериканские фирмы-однодневки, часть из которых принадлежала Ватикану, а затем обанкротился. Гангстеры лишились своих миллионов, и это их совершенно не обрадовало.

Президента банка «Амброзиано» Роберто Калви называли банкиром Господа Фото: AP

Что бывает с теми, кто теряет деньги мафии? После банкротства «Амброзиано» в Милане было совершено покушение на вице-президента банка. Президент сбежал в Лондон, но это ему не помогло. Тело банкира нашли подвешенным за ноги под мостом Блэкфрайерз в центре Сити.

Связи банка «Амброзиано» с Ватиканом не были секретом для гангстеров. Его президента не просто так прозвали «банкиром Господа». Только дипломатическая неприкосновенность помогла президенту Института религиозных дел кардиналу Полу Марцинкусу ускользнуть от следствия. Но от гангстеров ничто не спасет. Манчини утверждает, что Ренатино похитил Эмануэлу Орланди, чтобы шантажировать Ватикан и добиться возвращения денег.

Как шли переговоры, неизвестно, но в 1984 году Институт религиозных дел согласился выплатить кредиторам банка 244 миллиона долларов. Ренатино получил обратно лишь часть денег, однако простил недостачу в обмен на обещание похоронить его в усыпальнице базилики Сант-Аполинаре.

Секреты кардинала Марцинкуса

Любовница гангстера Сабрина Минарди утверждает, что видела похищенную девушку. Ее держали в подземелье под зданием в престижном римском районе Монтеверде. Указанная квартира действительно принадлежала гангстерам. В подземелье следователи обнаружили фрагмент цепи. Утверждать с уверенностью, что ею была прикована Эмануэла, они не берутся, но там вполне могли держать похищенных.

По словам Минарди, через несколько месяцев девушку убили. Мешок с телом отвезли на окраину Рима и бросили в бетономешалку на одной из стройплощадок.

Архиепископ Пол Марцинкус с папой Иоанном Павлом II Фото: AP

Минарди объясняет похищение Эмануэлы по-своему. Она считает, что банк «Амброзиано» ни при чем. Девушка была нужна кардиналу Марцинкусу, чтобы шантажировать ватиканскую верхушку. Он договорился с Ренатино, что гангстеры помогут ему, а он поможет им: выведет их грязные деньги за границу. Наличные доставили в квартиру кардинала в сумках Louis Vuitton. Правда это или нет, неизвестно: и Ренатино, и Марцинкус унесли свои секреты в могилу.

В 2013 году 58-летний итальянский кинорежиссер Марко Фассони Акцетти заявил, что убедил Эмануэлу сымитировать собственное похищение, и до сих пор хранит ее флейту. По его версии, исчезновение девушки организовала группа священников, которые опасались, что их оппоненты в Ватикане используют подозрения о связях турецкого террориста с Болгарией и Советским Союзом, чтобы оборвать связи с католиками в соцлагере. Акцетти потерял с ними контакт и не знает о дальнейшей судьбе девушки.

Похищенный документ

В сентябре 2017 года журналист Эмилиано Фиттипальди опубликовал документ, из которого следует, что Святому Престолу удалось отыскать Эмануэлу Орланди. Пять страниц машинописного текста были похищены из сейфа в Ватикане три года назад. В них по пунктам перечислены расходы, связанные с исчезнувшей девушкой в период с 1983 до 1997 года.

Согласно документу, Ватикан оплатил поиски Эмануэлы и, похоже, нашел ее. В списке, среди прочего, упомянуты расходы на медицинские услуги, а также переезды и проживание девушки в других городах, в том числе в Лондоне. В течение 14 лет на это потратили 483 миллиона лир (сегодня эта сумма соответствовала бы 17 миллионам рублей).

«Вместо того чтобы вернуть ее семье, они держали ее в Лондоне, — пишет Фиттипальди. — Причина непонятна». Ватикан уже заявил, что информация в документе не соответствует действительности. По мнению журналиста, это ничего не меняет: само существование такого счета ставит перед Святым Престолом вопросы, ответить на которые будет очень непросто.

Официальная позиция Ватикана давно известна. В 2013 году папа Франциск встретился с родственниками исчезнувшей девушки. Он пожал руку ее матери и сказал: «Эмануэла на небесах». «Пока нет доказательства обратного, я буду верить, что она жива, — ответил Пьетро. — И надеюсь, вы поможете мне найти правду». «Она на небесах», — снова произнес папа.