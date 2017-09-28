Культура
 
Последние новости
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Первая модель советского спутника ушла с молотка за 850 тысяч долларов
Леброн Джеймс назвал фанатов Трампа «необразованными» в суждении с кучей ошибок
Якубович отказался приглашать своего чернокожего двойника на «Поле чудес»
Пересмотрены сроки возникновения жизни
Испытывающая на протяжении 18 часов оргазмы пара довела телеведущих до истерики
Легализация марихуаны озолотит McDonald’s
Популярные новости
Испытывающая на протяжении 18 часов оргазмы пара довела телеведущих до истерики
Якубович отказался приглашать своего чернокожего двойника на «Поле чудес»
Легализация марихуаны озолотит McDonald’s
Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники
Пересмотрены сроки возникновения жизни
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В сеть утекли интимные фото стримерши Карины

Вебкам-бизнес

Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @boilerroom.tv

Уже семь лет в городах по всему миру регулярно проходят секретные вечеринки Boiler Room. На них нелегко попасть, но в интернете всегда можно посмотреть прямую трансляцию. Много образцовых лайв- и диджей-сетов были записаны именно в рамках «бойлерной». В сентябре одно из таких событий — из серии Ballantine's True Music — состоялось в Варшаве. «Лента.ру» разбиралась, что стоит за проектом и как устроена польская рейв-культура.

«Они не должны быть здесь»

Если коротко, «бойлер-рум» (бойлерная, помещение, где находится устройство подогрева воды) — это бесплатные выступления, на которые можно попасть только по приглашению, где публика танцует вокруг диджей-пульта, и все это снимается на камеру. Вот что рассказывает «Ленте.ру» об истории проекта один из продюсеров Boiler Room.

Джек Харт: «Boiler Room начинался в 2010 году с группы друзей в Восточном Лондоне, у которых был доступ к складу с бойлерной внутри, отсюда название. Они собирались каждый вторник и играли музыку. И однажды решили, что раз у них есть друзья, такие как Jamie xx и Four Tet и другие не очень известные в то время диджеи и музыканты, и они приходят и играют на этом складе — то можно устроить трансляцию в интернете, почему нет? Так что мы взяли обычную веб-камеру, прикрепили ее к стене и стали вести трансляцию в Лондоне каждый вторник. Аудитория все росла и росла, с тысячи до десятков тысяч человек. И мы вдруг поняли, что у нас тут что-то очень особенное».

Варшавский «бойлер-рум» проходит на правой стороне реки Вислы, в индустриальном помещении под названием Szwedzka. На входе — огромная очередь, внутри — большой зал с кирпичными стенами, курилка на улице. Во дворе охлаждаются, например, два Кшиштофа и Агнешка: они пришли сюда большой компанией, да и всех остальных тоже как будто знают.

— Почти на всех вечеринках в Варшаве всегда видишь одни и те же лица. Но здесь я заметила, что процентов 30 — какие-то рандомные (случайные — прим. «Ленты.ру») люди, они не должны быть здесь. Это потому что проходки выдаются случайно, — говорит Агнешка.

Сама она считает, что точно должна быть здесь: она была на всех предыдущих польских «бойлер-румах», хорошо знакома с лайн-апом и много чего может рассказать о варшавских клубах. Ее друзья тоже неплохо разбираются в музыке — были недавно на Demdike Stare, а скоро поедут на ClubToClub в Турине, послушать Бена Клока и Арку. Здесь они, конечно, из-за Сета Трокслера.

«Это очень возбуждает»

Случайный подбор гостей — одна из главных фишек «бойлер-рума». Никогда не знаешь, удастся тебе попасть на вечеринку, инвайт приходит за несколько часов до начала вместе с адресом.

Джек Харт: «Секретность не намеренная. Просто это была такая тема для друзей, диджеев и друзей друзей. 99 процентов аудитории смотрят трансляцию, очень мало кто приходит на сами вечеринки. И это всегда строилось на инвайтах — мы приглашали друзей и создавали атмосферу, в которой артист может играть все, что захочет. Здесь не так, как в клубе, где им платят тысячи фунтов, и им кажется, что нужно ставить все время хиты. Мы им даем площадку и свободу ставить то, что они хотят.

Отбор гостей действительно абсолютно рандомный. Мы не выбираем людей по именам или по тому, кто они. У диджеев всегда есть список гостей, у “бойлер-рума” свои друзья. А дальше приглашения для остальных — мы получаем тысячи заявок на участие в вечеринке и совершенно случайным образом рассылаем билеты. И это очень возбуждает — ты узнаешь, прошел ты или нет, за день до вечеринки, место тоже не знаешь заранее. Снаружи бывает очередь, что подогревает интерес, ну и плюс — это все бесплатно, ты ничего не платишь, чтобы послушать крутых музыкантов со всего мира.

Обычно мы платим за проведение вечеринок из своего кармана. Диджеи, которые у нас играют, — наши друзья, они выступают, потому что сами этого хотят, мы им не платим. Но все равно нужно много денег на съемки, помещение, трансляцию. “Бойлер-рум” спонсируется партнерами, которые верят в то, что мы делаем. Например, Ballantine’s. С ними мы работаем года четыре, вместе сделали 18 вечеринок в 13 разных странах, кажется. Тем более есть очевидная связь между алкоголем и танцевальной музыкой — люди идут в клуб, выпивают, все логично».

Технари тусуются вокруг диджейки

Еще одна особенность «бойлер-румов»: зрители танцуют прямо вокруг диджейского пульта, который стоит в центре помещения. Именно на него направлена камера — и в кадр попадают танцующие. Многие специально подходят поближе, чтобы показать себя, войти в историю или передать привет маме.

Джек Харт: «Причина, по которой мы ставим камеру перед диджеем, вокруг которого все танцуют, — мы хотели создать своего рода интимную обстановку, чтобы диджей чувствовал себя частью тусовки, как будто он играет на домашней вечеринке, в чьей-то спальне, что-то такое. Ну и у тех, кто смотрит трансляцию, тоже возникает эффект присутствия, они могут ощутить атмосферу. Благодаря камере и танцующим кажется, что ты и сам на этой вечеринке.

Иногда, например на хип-хоп-вечеринках, мы ставим сцену, потому что с рэперами формат “кружка” не работает так, как с диджеями. В частности, сет в Москве, с Pharaoh и Clams Casino — сильно отличался от того, что мы обычно делаем, от нормальных "бойлер-румов". Мы исследовали молодых российских исполнителей, и они выступали вживую».

К пульту сложно подобраться, поэтому даже если ты на самой вечеринке, увидеть диджея проще из VIP-комнаты, где идет прямая трансляция во всю сцену. Или попросить подвинуться парня на костылях, который стоит на сабвуфере. В варшавских клубах это не редкость — польские рейверы не из слабаков. «Они продолжают танцевать, даже если ломают ноги», — говорит Кшиштоф.

— Однажды я подвернул лодыжку и тоже хотел пойти тусоваться, но решил, что это слишком. А возможно, у них это даже такое техно-заявление: ломаешь себе ногу, чтобы быть крутым, ха-ха.

«Окей, кто из крутых появился в вашей стране?»

Хедлайнером варшавского «бойлер-рума» был американец Сет Трокслер — собственно, ему посвятили целую серию вечеринок от Мехико до Санкт-Петербурга. Помимо него, из иностранцев в лайн-апе были еще резидент лондонского клуба Fabric Крейг Ричардс и канадка B.Traits. Остальные — местные музыканты и диджеи: лысая певица Моника Бродка, для которой поставили сцену (многие не понимали, зачем ей было столько инструментов), дуэт Catz 'N Dogz и Bartosz Kruczyński, игравший первым, когда многие еще не пришли.

Джек Харт: «У нас есть музыкальная команда в Лондоне, примерно 10 человек диких меломанов. Они изучают музыкальные сцены по всему миру, находят новых артистов. У нас есть свои люди в каждой стране, где мы работаем, — местные промоутеры, энтузиасты, владельцы магазинов пластинок — те, у кого мы спрашиваем: окей, кто из крутых появился в вашей стране в последнее время?»

«Тупые техно-курвы»

Агнешка любит Сета Трокслера, но расстраивается, что к ним редко привозят крупных артистов из-за границы. Она была бы счастлива, если бы лайн-ап полностью состоял из зарубежных музыкантов.

— В Варшаве почти некуда пойти. Самый крупный клуб — Smolna, он открылся в очень удачное время, когда закрыли два других клуба. После «бойлер-рума» все направятся туда на неофициальное афтерпати.

— Smolna — клуб для тупых техно-курв. У нас еще есть K55, он гораздо лучше, но у них мало привозов. Там играли Legowelt, Kamixlo — кумир Афекса Твина, ну и так далее. А в Smolna в основном диджеи и крупные артисты: Майя Джейн Коулз, Hot Since 82, Simian Mobile Disco. Клуб создал парень, который привозил Стива Аоки и Bloody Beetroots в 2011-2012 годах, так что его музыкальный вкус, мягко говоря, под сомнением, — считает Кшиштоф.

— Я еще был один раз в Luzztro — переводится как «зеркало». Но он считается клубом для наркоманов, лол. Типа, идешь туда, и все думают: чувак, что с тобой не так? Там есть парень, который толкает наркоту, и у него есть все, что захочешь. Героина, разве что, нет. А все остальное есть, — продолжает он.

Джек Харт: «Boiler Room транслируется с восьми вечера до полуночи — мы хотим, чтобы люди приходили сюда ради музыки. Это для тех кто, приходит, слушает музыку, выпивает пару коктейлей, — для меломанов. А не тех, кто хочет закинуться наркотиками и не спать до шести утра. Поэтому вечеринки так рано заканчиваются. Мы хотим, чтобы те 200-300 человек, которые приходят, по-настоящему любили музыку».

В планах команды Boiler Room — охватить весь условный музыкальный андеграунд и освоить все виды соответствующего контента: документальные фильмы, интервью, архивные записи живых выступлений. Недавно они запустили приложение в Apple TV, скоро займутся производством собственной продукции во всех возможных форматах и лицензированием чужой. Судя по всему, Boiler Room — новый Netflix для меломанов.

Алена Кожевникова (Варшава)

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:2923 сентября

«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»

Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
19:0827 сентября

После гибели актера из «Физрука» завели уголовное дело

18:0027 сентября

Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта у Скорсезе

21:0927 сентября

Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина

Культура00:08Сегодня

«Тяжело сказать: иди домой и умирай»

Почему американские врачи обрекают людей на мучения
18:2927 сентября

Умер композитор Фольке Рабе

11:5827 сентября

Умер композитор «Полетов во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман»

18:4727 сентября

Умерла кинокритик Нина Зархи

Культура00:1326 сентября

«Кто вообще в наше время грабит банки?»

Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
17:0527 сентября

Поклонская нашла еще одну претензию к Учителю с помощью родственницы Николая II

07:0427 сентября

Названы самые сексуальные клипы всех времен

15:5827 сентября

Джон Сноу и рыжая одичалая поженятся в реальной жизни

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Суд подтвердил конституционность 282-й статьи
Адвокат Варвары Карауловой рассказал о ее жизни в колонии и планах на будущее
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Липецкому онкобольному школьнику запретили возвращаться в гимназию
Восьмилетняя девочка погибла после падения со статуи в Воронеже
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ
В Великобритании арестованы 11 участников неонацистской группировки
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
СБУ пресекла поставку школьных автобусов из России
Памятник генералу Ватутину вновь осквернили в Полтаве
Ляшко забрался на танк и вознамерился доехать до Москвы
На Украину не пустили посещавшую Донбасс депутата Европарламента от Венгрии
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Орешкин допустил дефляцию в сентябре
В России появятся страховые детективы
Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
Scania оштрафована на 800 миллионов долларов за картельный сговор
В Росавиации узнали о желании собственника продать «ВИМ-Авиа» за один рубль
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Путин распек Дворковича и Соколова из-за «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Арестован бывший гендиректор СУ-155
Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду
Угрожавшую детям ножом и шприцами воспитательницу осудили в Брянской области
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Ученые МГУ нашли иглы в порванных пленках
Раскрыто происхождение «Люцифера»
Россия уничтожила все запасы химоружия
На Соломоновых островах нашли мифическое животное
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»
Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед»
Боец Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды
Боец Джефф Монсон призвал строить стену с солнечным Трампом и лунным Путиным
Все материалы
Культура
Вебкам-бизнес
Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Тяжело сказать: иди домой и умирай»
Почему американские врачи обрекают людей на мучения
После гибели актера из «Физрука» завели уголовное дело
Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина
Умер композитор Фольке Рабе
Умерла кинокритик Нина Зархи
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
В сети обнаружили чернокожего двойника Якубовича
Пассажирка застряла в аэропорту и заставила всех вокруг танцевать
Схожесть новых губернаторов породила теории заговора
Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
Все материалы
Ценности
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Немцы объявили о готовности к Трампокалипсису
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Adidas предложил утепляться с помощью шерсти мериноса
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Путешественники назвали самые опасные страны в мире
Первый в мире отель из песка проработал три дня и закрылся
Турист устроил заплыв по затопленной улице Дубровника
Определен самый популярный среди туристов город мира
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники
Засуха в Уганде вызвала волну человеческих жертвоприношений
Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными
Усатая акула-нянька вцепилась рыбаку в живот и отказалась отпускать
Все материалы
Какой маленький!
Кто и зачем строит крохотные версии больших машин
Без Квята
Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Создан самый безумный Rolls-Royce с турбовосьмеркой и «механикой»
Появились фотографии салона «Дастера» с базовой мультимедийкой
The Grand Tour отказался от «путешествующей» палатки-студии
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы