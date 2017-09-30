Спорт
 
Последние новости
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
В Польше владелец магазина решил обыскивать всех украинцев из-за краж
Сбежавший с автоматом срочник в Приамурье застрелен
США назвали дату начала действия новых санкций против России
Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым
Министр здравоохранения США ушел в отставку со скандалом
ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов
Популярные новости
Сбежавший с автоматом срочник в Приамурье застрелен
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
США назвали дату начала действия новых санкций против России
Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым
В Польше владелец магазина решил обыскивать всех украинцев из-за краж
Министр здравоохранения США ушел в отставку со скандалом
ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов

«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Немов
Алексей Немов
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гимнаст Алексей Немов известен многочисленными достижениями и наградами, а также эпизодом на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, когда его незаслуженно лишили медали. С тех пор прошло более десяти лет, и спортсмен реализовал себя в разных сферах. Чем занимается четырехкратный олимпийский чемпион после завершения карьеры, узнала «Лента.ру».

«Про случай на афинской Олимпиаде напоминают журналисты»

В мае вас ввели в международный зал славы. Что это событие значит для вас?

Алексей Немов: Для меня это большая честь. Это результат упорных тренировок. На церемонии я присутствовать не мог, в то время болела моя мама, которой недавно не стало. Но мне рассказали, как проходило мероприятие. Я думаю, мне бы понравилось.

В памяти болельщиков до сих пор осталась Олимпиада в Афинах в 2004 году. Вспоминаете ту историю с грустью или это уже дело прошлое?

Я вспоминаю ее, когда журналисты и болельщики мне об этом напоминают. В Афинах меня поддержали все, кто был в зале и смотрел Олимпийские игры по телевизору. И я до сих пор благодарен этим людям. Когда я прихожу в зал или смотрю соревнования по спортивной гимнастике, мне хочется снова вернуться на помост, почувствовать вкус борьбы, адреналин.

Что вы можете сказать о нынешнем уровне российских гимнастов? Чего не хватает нашей сборной?

У нас есть все, не хватает чуть-чуть — нужно добавить сложности. Сегодня наши мужчины готовятся к чемпионату мира, и трое ребят делают тройное сальто на ковре — в мире практически никто его больше не делает. В гимнастике изменились правила, и все адаптируются к ним перед Олимпийскими играми, поэтому сейчас нашей сборной необходимо заявить о себе. Ведь школа и класс у нас остались от советско-российской гимнастики. Весь мир тренируется по нашей системе. Когда приезжаешь на международные соревнования — складывается впечатление, что это чемпионат СССР, потому что все тренеры наши. Мы конкурируем сами с собой.

Вы писали: «Пока я соревновался — у меня была четкая цель: чемпионаты, медали. Была размеренная, расписанная по часам жизнь. А потом… после окончания спортивной карьеры ожидал чего-то необыкновенного. И долго не мог понять, как жить, что делать». Как быстро вы нашли себя?

Мне повезло: в 2006 году я впервые провел гимнастическое шоу. Это было ноу-хау для России. С 2006 по 2008 год мы ездили по городам России, и благодаря нашим шоу количество детей в спортивной гимнастике увеличилось в два раза.

Скоро выйдет организованное вами шоу «Легенды спорта. Восхождение». Как пришла идея организовывать подобные мероприятия?

Идея шоу возникла в 2006 году — именно тогда мы решили сделать театрализованное представление о спортивной гимнастике. Ведь это зрелищный и красивый вид спорта, но в рамках соревнований это не всегда можно показать в полной мере. А в сочетании с художественной гимнастикой, батутом, акробатическим рок-н-роллом и современной музыкой получилось грандиозное шоу. В итоге зрители получают удовольствие от представления, в котором участвуют олимпийские чемпионы, победители первенств мира и Европы — Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Ляйсан Утяшева, Йордан Йовчев, Оксана Чусовитина и другие известные спортсмены, артисты и музыканты.

«Удивился предложению стать главным редактором»

Вы стали главным редактором журнала «Большой спорт». Почему занялись журналистикой?

Вместе с Надей Команечи, Борисом Беккером, Мартиной Навратиловой, Сергеем Бубкой и другими прославленными спортсменами я вхожу в международную спортивную академию Laureus. Чтобы привлечь внимание к этой академии, журнал «Большой спорт» делал о ней репортажи. Я подружился с идейным вдохновителем журнала, и он предложил мне стать главным редактором. Сначала я удивился, ведь я не имею никакого отношения к журналистике, но решил посмотреть, что к чему. Мне понравилось, и я принял предложение о работе. Тем более интервью я беру у своих друзей и коллег, с некоторыми мы жили в одной олимпийской деревне: у Алины Кабаевой, Саши Карелина, Жени Плющенко, Феди Емельяненко, Марата Сафина...

Назовите пять своих лучших интервью.

Если я отвечу, это будет не по-журналистски. А я профессионал (смеется). Каждый из моих собеседников — это человек, за которым стоят миллионы поклонников. Поэтому если я скажу — пара миллионов на меня точно обидится.

Не кажется ли вам, что бумажные СМИ умирают? За счет чего журнал приносит доход?

Реклама и спонсоры работают на нас. Мне хочется, чтобы единственный спортивный журнал продолжал выходить на бумаге и его читали по утрам.

На ваш взгляд, главный редактор должен быть с опытом или даже молодой человек справится с этой работой?

Не уверен, что молодой, пусть даже ошпаренный энергией человек справится с этой работой. Ведь важно показывать результат, делать так, чтобы СМИ читали.

«Любимый жанр кино — фэнтези. Видимо, в детстве не наигрался»

У вас три сына. Кто-то из них захотел продолжить карьеру отца?

Все они прошли через спортивную гимнастику. Средний сын Леша даже участвовал в одном из моих шоу. Младший Дима занимался спортивной гимнастикой, но пошел в школу, и времени стало не хватать катастрофически. Но дома я заставляю его отжиматься по 50 раз и стоять на руках.

Однако профессионалами никто не из них стать не захотел. Слишком тяжелый труд?

Я думаю, в нашей семье достаточно гимнастов. Я знаю, что такое спорт. Мальчишки должны быть спортивными, но образование важнее.

Чем они занимаются?

Алексей собирается поступать на журфак МГУ, но я его отговариваю — советую идти в МГИМО, на факультет международных отношений. Сын у меня дипломат, культурный и сдержанный. Надеюсь, получится его уговорить, хотя подростки не слушают родителей.

Как вы проводите свободное время?

Я люблю смотреть кино.

У вас есть любимые фильмы?

Их слишком много. Мой любимый жанр — фэнтези. Видимо, не наигрался в детстве.

Какой фильм смотрели последним?

В очередной раз посмотрел «Пиратов Карибского моря». Многим такое кино не нравится, а я под впечатлением.

«Футбол — спорт номер один в мире»

Вас выбрали послом города Саранска на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Вы интересуетесь футболом?

Футбол для России, да и для всего мира — спорт номер один. Количество футбольных федераций превышает даже число стран-участников ООН.

Как вы считаете, почему в России так популярен футбол? Ведь результаты в этом виде спорта не так хороши...

Не могу понять. Я думал об этом. Мы показываем результат во многих видах спорта, однако они мало интересны зрителю. А для футбола созданы условия, мы подписываем самых крутых тренеров мира, но не добиваемся результата.

Все ли готово к ЧМ?

Уверен, глобально все будет готово. То же было и на Олимпийских играх в Сочи. Я тогда был вице-мэром на одном из горных кластеров. Когда приехал проверять готовность — все доделывали буквально на лету. Но получилось круто. Я даже полюбил зимние Олимпиады после этого. Я подходил к иностранцам и украдкой спрашивал, как им уровень подготовки, — все были довольны. Думаю, так же выйдет и с чемпионатом мира.

Можете сравнить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и в Сочи?

Хотя мне не удалось попасть на Олимпиаду 2016 года, уверен, что наша прошла лучше. Я был в Бразилии несколько раз, это красивая, но бедная страна с высоким уровнем криминала. После Игр было ощущение, что там прошли военные действия. Зрители разбирали кресла и тащили их домой. Например, когда я со своей супругой посетил Сидней спустя пять лет после ОИ, я как будто снова вернулся на соревнования.

«В регионах с деньгами сложно до сих пор»

Вы назвали спортсменов постсоветского пространства, которые уехали за границу. С чем это связано? У нас нет условий для работы?

В 90-е годы условий точно не было. Люди понимали, что на российские зарплаты им не выжить, не прокормить семью, поэтому искали возможность выехать за границу. Я их прекрасно понимаю и ни в коем случае не осуждаю.

А сейчас есть условия для работы в гимнастике?

Если ты тренер сборной — то зарплата у тебя достойная. В регионах все намного сложнее. Но деваться некуда, я тоже с этого начинал. Если есть желание, надо работать. На начальном этапе никто не даст тебе сто тысяч рублей в месяц.

В том же футболе крутятся большие деньги, однако результата нет. Олимпийские виды приносят России медали, но деньги туда никто не вкладывает. Не обидно ли?

Футболисты вам ответят: идите к нам, и у вас будут деньги (смеется). Лично я рад, что пошел в спортивную гимнастику и реализовал себя. Обидно, но я понимаю, что футбол понятен каждому. Все знают, как играть в футбол. А гимнастика — более сложный спорт: все делают одно и то же, а оценки разные. Нужно думать, а этого никто не хочет.

А почему вы выбрали гимнастику в детстве?

Выбор сделала мама. Я целыми днями стоял на голове, маме это надоело, и она отвела меня в секцию. Тогда это было популярно. В детстве я всегда был первый с конца, так как особых данных у меня не было. Но я был упорным, тренировался семь дней в неделю, и в итоге гимнастика меня зацепила. Мама воспитывала меня одна, мы жили в коммуналке, ситуация была не из простых. Но мы выдержали и вдвоем с мамой доказали, что при желании можно добиться всего.

Беседовала Анастасия Борисова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0528 сентября

Брат, два

Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
10:0125 сентября

Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

00:10Сегодня

Трамп назвал любимого спортсмена

23:0829 сентября

Хопкинс предсказал легкую победу Альвареса над Головкиным в бою-реванше

Спорт13:3624 сентября
Дмитрий Кудряшов

Кувалдой по мечтам

Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
21:4329 сентября

«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии

20:1929 сентября

Йом-Киппур вынудил теннисиста досрочно завершить матч

22:4523 сентября

Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

Спорт00:5623 сентября
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)

Ломай полностью

Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
18:3829 сентября

Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

17:5129 сентября

Кокорин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

18:5524 сентября

Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

Россия
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
И в пир, и в мир
Как фестиваль молодежи и студентов изменил облик Москвы
Патриарх Кирилл раскрыл суть слов о «встающей с колен России»
Навального выпустили из полиции
Миллиардер-монархист заявил о намерении выдвинуться в президенты
Два человека погибли в загоревшемся вагоне на запасном пути у Киевского вокзала
Двум столичным вузам запретили прием студентов
Все материалы
Мир
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
В Польше владелец магазина решил обыскивать всех украинцев из-за краж
Министр здравоохранения США ушел в отставку со скандалом
ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов
Госдеп отказался признать референдум о независимости Иракского Курдистана
ООН расследует военные преступления в Йемене
Все материалы
Бывший СССР
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Порошенко назвал невозможным производство Lamborghini и Porsche без украинцев
На границе с Россией на мине подорвались двое украинских военных
При падении военного самолета в Хмельницкой области погибли пилоты
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Тигипко разрешили купить «дочку» Сбербанка во Львове
США назвали дату начала действия новых санкций против России
Минфин предрек рост зарплат в 2018 году на 4 процента
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Шредер возглавил совет директоров «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тряси, выбивай
Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
Бывшего гендиректора «ВИМ-Авиа» отправили под домашний арест
Сбежавший с автоматом срочник в Приамурье застрелен
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Главбух «ВИМ-авиа» помещена под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20
Названа главная опасность парфюма
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Названы сроки создания ЗРПК «Панцирь-СМ» с ракетой увеличенной дальности
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
Алексей Немов «В 90-е на российские зарплаты было не выжить»
Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста
Трамп назвал любимого спортсмена
Хопкинс предсказал легкую победу Альвареса над Головкиным в бою-реванше
«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии
Йом-Киппур вынудил теннисиста досрочно завершить матч
Умерла двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
Все материалы
Культура
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Том, мыло упало
Почему самый жестокий заключенный Британии захотел ребенка от Харди
Концерт Агутина и Варум сорвали сообщением о минировании
Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым
Шнуров посвятил поэму «винтилову» Навального
Посетивший Крым Гнойный собрался в Киев
Все материалы
Интернет и СМИ
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Черный Якубович и обращение к нацистам
Что будоражило интернет всю неделю
«Лентач» поддержал «Ленту.ру» после нападения нацистов на редакцию
Рэпер Face побывал в гостях на Comedy Club
В Белом доме заявили о недоверии предложению Касперского открыть исходники
MDK поддержал «Ленту.ру» после нападения на редакцию с коктейлями Молотова
Россия оказалась рассадником европейских ботов
Все материалы
Ценности
Крутой занос
Российская элита превратила Москву в трассу для суперкаров
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Выпущены часы для патриотов России
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Крым за лето заработал на туристах миллиард рублей
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Голодный слон перевернул моторикшу на Шри-Ланке
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы