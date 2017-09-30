«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Гимнаст Алексей Немов известен многочисленными достижениями и наградами, а также эпизодом на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, когда его незаслуженно лишили медали. С тех пор прошло более десяти лет, и спортсмен реализовал себя в разных сферах. Чем занимается четырехкратный олимпийский чемпион после завершения карьеры, узнала «Лента.ру».

«Про случай на афинской Олимпиаде напоминают журналисты»

В мае вас ввели в международный зал славы. Что это событие значит для вас?

Алексей Немов: Для меня это большая честь. Это результат упорных тренировок. На церемонии я присутствовать не мог, в то время болела моя мама, которой недавно не стало. Но мне рассказали, как проходило мероприятие. Я думаю, мне бы понравилось.

В памяти болельщиков до сих пор осталась Олимпиада в Афинах в 2004 году. Вспоминаете ту историю с грустью или это уже дело прошлое?

Я вспоминаю ее, когда журналисты и болельщики мне об этом напоминают. В Афинах меня поддержали все, кто был в зале и смотрел Олимпийские игры по телевизору. И я до сих пор благодарен этим людям. Когда я прихожу в зал или смотрю соревнования по спортивной гимнастике, мне хочется снова вернуться на помост, почувствовать вкус борьбы, адреналин.

Что вы можете сказать о нынешнем уровне российских гимнастов? Чего не хватает нашей сборной?

У нас есть все, не хватает чуть-чуть — нужно добавить сложности. Сегодня наши мужчины готовятся к чемпионату мира, и трое ребят делают тройное сальто на ковре — в мире практически никто его больше не делает. В гимнастике изменились правила, и все адаптируются к ним перед Олимпийскими играми, поэтому сейчас нашей сборной необходимо заявить о себе. Ведь школа и класс у нас остались от советско-российской гимнастики. Весь мир тренируется по нашей системе. Когда приезжаешь на международные соревнования — складывается впечатление, что это чемпионат СССР, потому что все тренеры наши. Мы конкурируем сами с собой.

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Вы писали: «Пока я соревновался — у меня была четкая цель: чемпионаты, медали. Была размеренная, расписанная по часам жизнь. А потом… после окончания спортивной карьеры ожидал чего-то необыкновенного. И долго не мог понять, как жить, что делать». Как быстро вы нашли себя?

Мне повезло: в 2006 году я впервые провел гимнастическое шоу. Это было ноу-хау для России. С 2006 по 2008 год мы ездили по городам России, и благодаря нашим шоу количество детей в спортивной гимнастике увеличилось в два раза.

Скоро выйдет организованное вами шоу «Легенды спорта. Восхождение». Как пришла идея организовывать подобные мероприятия?

Идея шоу возникла в 2006 году — именно тогда мы решили сделать театрализованное представление о спортивной гимнастике. Ведь это зрелищный и красивый вид спорта, но в рамках соревнований это не всегда можно показать в полной мере. А в сочетании с художественной гимнастикой, батутом, акробатическим рок-н-роллом и современной музыкой получилось грандиозное шоу. В итоге зрители получают удовольствие от представления, в котором участвуют олимпийские чемпионы, победители первенств мира и Европы — Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Ляйсан Утяшева, Йордан Йовчев, Оксана Чусовитина и другие известные спортсмены, артисты и музыканты.

«Удивился предложению стать главным редактором»

Вы стали главным редактором журнала «Большой спорт». Почему занялись журналистикой?

Вместе с Надей Команечи, Борисом Беккером, Мартиной Навратиловой, Сергеем Бубкой и другими прославленными спортсменами я вхожу в международную спортивную академию Laureus. Чтобы привлечь внимание к этой академии, журнал «Большой спорт» делал о ней репортажи. Я подружился с идейным вдохновителем журнала, и он предложил мне стать главным редактором. Сначала я удивился, ведь я не имею никакого отношения к журналистике, но решил посмотреть, что к чему. Мне понравилось, и я принял предложение о работе. Тем более интервью я беру у своих друзей и коллег, с некоторыми мы жили в одной олимпийской деревне: у Алины Кабаевой, Саши Карелина, Жени Плющенко, Феди Емельяненко, Марата Сафина...

Алексей Немов Фото: пресс-служба Алексея Немова

Назовите пять своих лучших интервью.

Если я отвечу, это будет не по-журналистски. А я профессионал (смеется). Каждый из моих собеседников — это человек, за которым стоят миллионы поклонников. Поэтому если я скажу — пара миллионов на меня точно обидится.

Не кажется ли вам, что бумажные СМИ умирают? За счет чего журнал приносит доход?

Реклама и спонсоры работают на нас. Мне хочется, чтобы единственный спортивный журнал продолжал выходить на бумаге и его читали по утрам.

На ваш взгляд, главный редактор должен быть с опытом или даже молодой человек справится с этой работой?

Не уверен, что молодой, пусть даже ошпаренный энергией человек справится с этой работой. Ведь важно показывать результат, делать так, чтобы СМИ читали.

«Любимый жанр кино — фэнтези. Видимо, в детстве не наигрался»

У вас три сына. Кто-то из них захотел продолжить карьеру отца?

Все они прошли через спортивную гимнастику. Средний сын Леша даже участвовал в одном из моих шоу. Младший Дима занимался спортивной гимнастикой, но пошел в школу, и времени стало не хватать катастрофически. Но дома я заставляю его отжиматься по 50 раз и стоять на руках.

Однако профессионалами никто не из них стать не захотел. Слишком тяжелый труд?

Я думаю, в нашей семье достаточно гимнастов. Я знаю, что такое спорт. Мальчишки должны быть спортивными, но образование важнее.

Чем они занимаются?

Алексей собирается поступать на журфак МГУ, но я его отговариваю — советую идти в МГИМО, на факультет международных отношений. Сын у меня дипломат, культурный и сдержанный. Надеюсь, получится его уговорить, хотя подростки не слушают родителей.

Как вы проводите свободное время?

Я люблю смотреть кино.

У вас есть любимые фильмы?

Их слишком много. Мой любимый жанр — фэнтези. Видимо, не наигрался в детстве.

Какой фильм смотрели последним?

В очередной раз посмотрел «Пиратов Карибского моря». Многим такое кино не нравится, а я под впечатлением.

«Футбол — спорт номер один в мире»

Вас выбрали послом города Саранска на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Вы интересуетесь футболом?

Футбол для России, да и для всего мира — спорт номер один. Количество футбольных федераций превышает даже число стран-участников ООН.

Как вы считаете, почему в России так популярен футбол? Ведь результаты в этом виде спорта не так хороши...

Не могу понять. Я думал об этом. Мы показываем результат во многих видах спорта, однако они мало интересны зрителю. А для футбола созданы условия, мы подписываем самых крутых тренеров мира, но не добиваемся результата.

Все ли готово к ЧМ?

Уверен, глобально все будет готово. То же было и на Олимпийских играх в Сочи. Я тогда был вице-мэром на одном из горных кластеров. Когда приехал проверять готовность — все доделывали буквально на лету. Но получилось круто. Я даже полюбил зимние Олимпиады после этого. Я подходил к иностранцам и украдкой спрашивал, как им уровень подготовки, — все были довольны. Думаю, так же выйдет и с чемпионатом мира.

Алексей Немов, 1995 год Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Можете сравнить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и в Сочи?

Хотя мне не удалось попасть на Олимпиаду 2016 года, уверен, что наша прошла лучше. Я был в Бразилии несколько раз, это красивая, но бедная страна с высоким уровнем криминала. После Игр было ощущение, что там прошли военные действия. Зрители разбирали кресла и тащили их домой. Например, когда я со своей супругой посетил Сидней спустя пять лет после ОИ, я как будто снова вернулся на соревнования.

«В регионах с деньгами сложно до сих пор»

Вы назвали спортсменов постсоветского пространства, которые уехали за границу. С чем это связано? У нас нет условий для работы?

В 90-е годы условий точно не было. Люди понимали, что на российские зарплаты им не выжить, не прокормить семью, поэтому искали возможность выехать за границу. Я их прекрасно понимаю и ни в коем случае не осуждаю.

А сейчас есть условия для работы в гимнастике?

Если ты тренер сборной — то зарплата у тебя достойная. В регионах все намного сложнее. Но деваться некуда, я тоже с этого начинал. Если есть желание, надо работать. На начальном этапе никто не даст тебе сто тысяч рублей в месяц.

В том же футболе крутятся большие деньги, однако результата нет. Олимпийские виды приносят России медали, но деньги туда никто не вкладывает. Не обидно ли?

Футболисты вам ответят: идите к нам, и у вас будут деньги (смеется). Лично я рад, что пошел в спортивную гимнастику и реализовал себя. Обидно, но я понимаю, что футбол понятен каждому. Все знают, как играть в футбол. А гимнастика — более сложный спорт: все делают одно и то же, а оценки разные. Нужно думать, а этого никто не хочет.

А почему вы выбрали гимнастику в детстве?

Выбор сделала мама. Я целыми днями стоял на голове, маме это надоело, и она отвела меня в секцию. Тогда это было популярно. В детстве я всегда был первый с конца, так как особых данных у меня не было. Но я был упорным, тренировался семь дней в неделю, и в итоге гимнастика меня зацепила. Мама воспитывала меня одна, мы жили в коммуналке, ситуация была не из простых. Но мы выдержали и вдвоем с мамой доказали, что при желании можно добиться всего.