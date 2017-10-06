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Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных

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Фото: Ahim Rani / Reuters

В Брунее завершились торжества в честь 50-летия царствования султана Хассанала Болкиаха. После смерти короля Таиланда он стал самым долгоправящим абсолютным монархом в мире. Его подданные, благодарные за всевозможные социальные блага, в любимом султане души не чают. Для них он задумал ввести законы шариата — хотя, по-видимому, сам эти законы не соблюдает: волочится напропалую за женщинами и прожигает жизнь, растрачивая миллиарды казенных долларов на дворцы, роскошные автомобили и секс-вечеринки с несовершеннолетними из своего гарема. «Лента.ру» рассказывает о самом неоднозначном монархе современности.

Прожигатели жизни

«С такими деньгами, как у султана Хассанала Болкиаха и его брата Джефри, можно было бы вылечить все болезни в этом мире. Проблема лишь в том, что им обоим нет дела до других людей», — сказал как-то один из приближенных к королевской семье деловому журналу Fortune.

То, в какой роскоши утопает монарх и его родственники, весь мир узнал в 2011 году, когда журнал Vanity Fair опубликовал скандальную статью о высокопоставленном прожигателе жизни. Так подданные, которым под угрозой тюремного заключения запрещено обсуждать, на что монарх спускает деньги из бюджета, узнали: во дворце султана более 1,7 тысячи комнат, 257 ванных, пять бассейнов, мечеть, банкетный зал на пять тысяч человек и гараж на 110 машин.

Но это далеко не все. Семья также владеет сетью роскошных отелей The Dorchester Hotel, 17 самолетами, 9 тысячами автомобилей, 150 домами в 12 странах мира и многим другим.

Нефть льется рекой, девочки танцуют на столах

Казалось бы, при таком сказочном богатстве можно говорить о безоблачной жизни в султанате. Все складывалось в пользу Болкиаха: в 2012 году журнал Forbes сообщил, что богатый нефтью и газом Бруней, уютно расположившийся на северо-западе острова Борнео, вошел в пятерку самых богатых стран мира. Государство экспортирует нефть с 1970-х годов (сегодня около 90 процентов бюджета обеспечивают доходы от продажи черного золота). Именно тогда туда пришла компания Shell. Бруней даже в шутку прозвали Shellfare state («государство всеобщего благоденствия за счет Shell», по аналогии с welfare state — «государство всеобщего благоденствия»).

Пока страна богатела, султан и его близкие не забывали о себе: получая свою долю доходов, монарх и его родня стали одной из самых богатых семей мира. Подданные Его Величества не знают, что такое политические партии, оппозиция, выборы и независимые СМИ, но зато они не платят подоходный налог, в стране бесплатное образование и бесплатная медицина, высокие пенсии и низкие процентные ставки при покупке домов и машин в кредит.

На вечеринку по случаю своего 50-летия султан пригласил спеть самого Майкла Джексона за 17 миллионов долларов, пишет The New York Post. Свой личный самолет он превратил во дворец, отделанный золотом и инкрустированный драгоценными камнями. А на подарки родным и друзьям потратил в общей сложности 17 миллиардов долларов. В частности, на день рождения дочери султан преподнес Airbus A340 за 100 миллионов. А его брат Джефри, например, на протяжении 10 лет в среднем тратил в день по 747 тысяч долларов на повседневные расходы.

О сексуальных подвигах султана ходят легенды. Сами брунейцы живут в неведении, но весь мир давно знает, что Болкиах вместе со своим младшим братом завели гаремы из десятков несовершеннолетних девушек и вовлекают их в чудовищные многочасовые оргии. Впервые об этом заговорили в 1997 году: тогда «Мисс Америка-92» Шэннон Маркетик подала иск против султана и его младшего брата Джефри, получившего прозвище «главный плейбой планеты».

Шэннон пообещали работу в Брунее с оплатой три тысячи долларов в день. Вместо этого гражданку США превратили секс-рабыню, заставляя танцевать на приватных вечеринках с 10 вечера до 3 часов утра. Ее накачивали наркотиками, а потом с ней обращались как с проституткой. Американка потребовала 10 миллионов долларов компенсации «за душевное расстройство, кошмары, бессонницу и другие травмы». Однако дело быстро замяли: султан назвал подобные обвинения «преступлением похлеще убийства», а сами братья не стали отвечать перед законом, сослались на дипломатический иммунитет.

Об этом инциденте, возможно, все вскоре забыли бы, но другая американка, Джиллиан Лоурен в 2010 году опубликовала книгу «Несколько девушек: жизнь в гареме» (Some Girls: My Life in a Harem). Она, правда, рассказывала о жизни в гареме Джефри, однако самого султана ей, одной из главных фавориток, тоже однажды доверили ублажать.

Лоурен объясняет, что по прибытии в Бруней у девушек, которых впоследствии отправят в гарем, отбирают паспорта. Им не разрешают особо никуда выходить, за ними постоянно следят, заставляя сидеть на жесткой диете. Все девушки в гареме получают от двух тысяч долларов в неделю. В основном их нанимают по контракту на три недели, иногда продлевая на несколько лет. Многие признаются, что зарабатывая такие большие деньги, просто не хотят оттуда уезжать.

Большинство девушек в гареме — тайки или филиппинки в возрасте 14 лет. Ночи напролет, по словам Лоурен, проходили в каком-то угаре: дорогой алкоголь лился рекой, девушки танцевали на столах для принца и его друзей во дворце или же на 46-метровой яхте под названием «Сиськи» (Tits), и каждая надеялась на то, что на ночь принц выберет ее одну или в компании с другими девушками. Это шанс стать фавориткой, а фавориток осыпают деньгами и драгоценностями. Тех, кого не выбрали ночью, могут доставить в офис принца Джефри прямо посреди рабочего дня.

По свидетельству Лоурен, Джефри, просивший называть его на американский манер Робином, был фанатом всего, что связано с США: машин, одежды, поп-культуры. «Он открывал любой журнал и тыкал пальцем в понравившуюся фотографию женщины, говоря: "Хочу вот эту или эту", а потом заказывал их», — вспоминает Лоурен.

Впоследствии брату султана, столь залихватски спускавшему деньги на всевозможные удовольствия, пришлось отвечать за растрату казны. Хассанал Болкиах был вынужден обратиться в Лондонский суд. Тяжба длилась около 10 лет, завершившись в пользу султана. Джефри вернул часть денег. Несмотря на разногласия, братья сохранили хорошие отношения и продолжили вести разгульную жизнь.

Денег нет, но я султан

«Всеобщее благоденствие» пошатнулось в 2014 году. Цены на нефть рухнули вдвое. К распутству и расточительству с султана и Джефри крайне негативно относился их третий брат Мохамед. Оценив это, Болкиах вручил ему министерский портфель и поставил задачу реформировать экономику. Мохамед, недолго думая, выгреб из казны еще два миллиарда долларов на собственные нужды и был с позором отправлен в отставку.

Разбираться с экономикой пришлось самому султану, занявшему пост премьер-министра Брунея, министров экономики и обороны. Он решил, во-первых, несколько поумерить свои аппетиты, а во-вторых, всерьез заняться диверсификацией.

Так, султан активно поощряет развитие частного бизнеса, пытается сделать Бруней привлекательным для Токио и других финансовых столиц, а также завлечь в страну туристов. Впрочем, пока ни одна из этих попыток особым успехом не увенчалась. Особенно плохо обстоят дела с иностранными туристами. Отсутствие ночных клубов и запрет на алкоголь отпугивают путешественников. Еще в конце 90-х годов австралийский писатель Чарльз Джеймс так охарактеризовал султанат: «Более скучным местом, чем Бруней, может быть разве что захолустная британская деревня в самый разгар зимы».

Шапка Санты за 15 тысяч долларов

На фоне проблем в экономике султан, никогда не отличавшийся особой набожностью, понял: если лояльность подданных деньгами больше не удержать, можно попробовать приучить их к скромности и богобоязненности. Страна взяла курс на исламизацию. Всех детей из мусульманских семей обязали получать религиозное образование.

Помимо этого, Болкиах насаждает в стране законы шариата. Для мусульман пропуск пятничных молитв, беременность вне брака, нежелание носить хиджаб, прием на работу няни-немусульманки, распитие алкоголя, употребление еды и напитков в общественных местах во время Рамадана, кражи, гомосексуализм, измены могут обернуться штрафами, тюрьмой, ампутацией конечностей, публичной поркой или побиванием камнями, сообщает The New York Post. Представители других конфессий (их в султанате 30 процентов) тоже столкнулись с ограничениями: им запретили использовать слово «Аллах» и обсуждать вопросы веры.

В 2015 году в преддверии Рождества христианам и мусульманам запретили появляться на улице в шапке Санта-Клауса. Нарушителей штрафовали на 15 тысяч долларов или же отправляли в тюрьму на пять лет. К слову, сами подданные к введению столь суровых законов отнеслись с пониманием, тем более что монарх объяснил: «Ислам — это щит против глобализации».

О том, что султан и члены его семьи нарушают большинство этих самых законов, большинство брунейцев даже не догадываются. Все СМИ в стране контролируются монархом. По его велению в любую секунду могут закрыть одно из них. Доступ в сеть есть лишь у 60 процентов подданных, однако на просторах интернета также свирепствует цензура. В 2013 году независимые журналисты из Freedom House сообщили несколько неудобных фактов о султане. В стране назвали это «лживым и гнусным», а самих репортеров приговорили к трем годам тюрьмы.

Пока пребывающие в счастливом неведении подданные Болкиаха учат суры и аяты Корана, а сам он развлекается с несовершеннолетними девочками, стабильность из Брунея утекает баррель за баррелем. Эксперты предрекают, что к 2035 году нефтяные запасы страны могут иссякнуть, и султанат в одночасье обанкротится.

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