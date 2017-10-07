Собаку съели на автоголах

Сборная России сыграла с Южной Кореей в Москве и одержала комфортную победу. Необычным этот матч сделали два гола корейцев в свои ворота, а подпортили впечатления два мяча, пропущенные россиянами на последних минутах. Что по поводу этого матча думают пользователи социальных сетей — рассказывает «Лента.ру».

Пользователь с ником Виталий Мутко (правда, без галочки) смешно обыграл гастрономические пристрастия корейцев.

Сборная Южной Кореи до последних пяти минут выглядела настолько неубедительно, что кое-кто даже усомнился, что в Москву приехали профессиональные футболисты.

Это фото действительно лучше других отражает суть матча.

Минутка политического юмора от «Евроспорта».

Шутка, актуальная только сегодня.

— нормально ж общались (@KungFuPadla) 07 октября 2017, 16:17

Шутка довольно очевидная, но забавная.

А вот это очень остроумно!

Ким Чжу Юн наверняка очень честный парень, просто сегодня был не его день.

Но сыграл он действительно полезно. Почему бы не наградить парня паспортом? Тем более, что сейчас это стало модно в российской футбольной сборной.

Хороший итог случившемуся подвел Александр Нетценко. Сборной России действительно в последнее время везет на автоголы.