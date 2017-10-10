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Онега вас не слышит

Эту девочку можно спасти, но ей нужна наша помощь

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Фото: «Русфонд»

Шестилетняя Онега Полина из города Красноуфимска Свердловской области от рождения практически не слышит. В среднем ухе правого слухового прохода у нее обнаружена опухоль — холестеатома, которая растет, разрушая соседние ткани и надежду. Уникальные операции по удалению опухоли и восстановлению слуха готовы провести хирурги в клинике США, потому что в России таких операций не делают. Но стоит это огромных денег — для родителей девочки сумма неподъемная. Примите участие в благотворительном проекте Русфонда и «Ленты.ру».

Редкое имя дочке выбрал папа — ему очень нравилось сочетание звуков в названии города Онега, что в Архангельской области.

— Когда мне показали дочку, я увидела, что у нее практически нет ушек, — рассказывает Ольга, мама Онеги. — Справа сформировалась только мочка, а слева был маленький кожный валик. Но я была так счастлива, что сразу решила: это косметический дефект — проблема, с которой мы справимся. Я еще не знала, что нам предстоит пережить.

Результат аудиоскрининга, который проводят в роддомах всем новорожденным, показал, что девочка лишена слуха. При выписке родителям настоятельно рекомендовали показать ребенка сурдологу. Тогда Онеге был поставлен диагноз: двусторонняя кондуктивная тугоухость. Поскольку слева слуховой проход у ребенка полностью закрыт, а справа — сужен, звук может проникнуть во внутреннее ухо только через кости черепа. Когда Онеге был год и восемь месяцев, ей впервые надели слуховой аппарат костной проводимости.

— Об операции, которая восстановит слух, нам никто даже не говорил, — рассказывает Ольга.

Родители изо всех сил старались помочь дочке. Организовали специальные занятия. У Онеги начала развиваться речь.
Все это время они продолжали искать врачей, которые взялись бы за операцию по восстановлению слуха. Однажды Ольга увидела сюжет на Первом канале о Ване Приймаке, подопечном Русфонда с таким же диагнозом, которому собирали средства на оплату операции в США. Ольга тут же обратилась в клинику «Глобал Хиаринг» — ей, преподавателю английского языка, для общения с доктором Джозефом Роберсоном не требовался посредник.

— По рекомендации доктора мы сделали компьютерную томографию и аудиограмму. Результаты отправили в клинику, — рассказывает Ольга. — И тут выяснилось, что у нас еще одна очень серьезная проблема: в среднем ухе правого слухового прохода обнаружили опухоль — холестеатому, которую нужно удалять в первую очередь, иначе она будет расти, разрушая соседние ткани.

Полиным уже удалось с помощью благотворителей собрать часть средств на операцию. Но этих денег недостаточно. А шанс на восстановление слуха, по мнению американских врачей, очень велик. Чтобы использовать этот шанс, необходимо найти еще 4 867 100 рублей. Такую огромную сумму родителям девочки при всем желании не собрать.

Отолог клиники «Глобал Хиаринг» доктор медицинских наук Джозеф Роберсон (Пало-Альто, США): «Ознакомившись с данными компьютерной томографии и другими медицинскими документами, мы пришли к выводу, что сможем восстановить слух Онеге в два этапа хирургического лечения. Сначала проведем операцию по удалению холестеатомы в правом ухе. Затем, после периода реабилитации, проведем комплексную операцию на левом ухе: полностью воссоздадим слуховой канал и барабанную перепонку, сделаем имплант ушной раковины. Девочка будет слышать, а значит — сможет жить как все здоровые дети».

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Онеге Полиной, пусть вас не смущает цена лечения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

ПОМОЧЬ ОНЕГЕ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — создан осенью 1996 года как благотворительный журналистский проект. Письма о помощи мы размещаем на сайте Rusfond.ru, в газетах «Коммерсантъ», «Московский комсомолец», в интернет-газете «Лента.ру», в эфире Первого канала, в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах России.

За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 10,353 миллиарда рублей, на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячи детей. В 2017 году (на 5 октября) собрано 1 282 990 438 рублей, помощь получили 1980 детей, протипировано 7538 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. Серьезная поддержка оказана сотням многодетных и приемных семей, взрослым инвалидам, детдомам, школам-интернатам и больницам России.

Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда — Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».

Дополнительную информацию о Русфонде и Отчет о пожертвованиях региональных бюро Русфонда можно найти, перейдя по соответствующим ссылкам.

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