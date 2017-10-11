Нагревательный элемент

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала список столичных управляющих компаний (УК), за которыми числятся миллиардные долги за тепловую энергию. Цель — представить объективную информацию о состоянии платежной дисциплины и уровне финансовой устойчивости этих организаций. Факты таковы, что некоторые УК зарекомендовали себя как крайне ненадежные партнеры, и МОЭК хочет, чтобы об антигероях-должниках узнали не только власти, но и жители столицы, которые доверили им свой коммунальный комфорт.

Бизнес на тепле

В этом году отопительный сезон в Москве начался 28 сентября. Этому предшествовала кропотливая работа специалистов МОЭК. В зоне теплоснабжения компании — более 70 тысяч зданий, 15,6 тысячи километров тепловых сетей и более 10 тысяч тепловых пунктов.

В ходе подготовки к отопительному сезону специалисты МОЭК провели ремонтные и профилактические работы на объектах централизованной системы теплоснабжения. Задачи, как всегда, решались в тесном контакте со столичным правительством. Сотрудничество властей и энергетиков с полным основанием можно назвать конструктивным.

И все же уровень надежности систем теплоснабжения мегаполиса в осенне-зимний период был бы еще выше, а напряжения в работе МОЭК меньше, если бы не многомиллиардные долги потребителей, прежде всего — частных управляющих компаний. Неслучайно в первых строчках списка должников прочно обосновались УК «Дом-Мастер» (задолженность более 700 миллионов рублей) и УК «ЮНИ-ДОМ» (задолженность более 600 миллионов рублей). Обе компании не первый год создают проблемы МОЭК.

Антирейтинг сгруппирован по нескольким разделам — в зависимости от размеров задолженности. В каждом свои «лидеры». В частности, разделе «Задолженность 100-500 миллионов рублей» первенство у УК «Городская» и УК «Экологический фактор». А в разделе «Задолженность 50-100 миллионов рублей» — УК Пресненского района и ООО «Главное управление жилищным фондом» (компания обслуживает объекты Минобороны).

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Долговая яма

Энергетики отмечают, что подавляющее большинство жителей Москвы в срок и полностью оплачивают коммунальные счета, однако до ресурсоснабжающих организаций деньги доходят далеко не в полном объеме.

Ситуация усугубляется тем, что более 85 процентов УК не используют городскую систему расчетов по единому платежному документу — они самостоятельно производят начисления гражданам и аккумулируют собранные средства на своих расчетных счетах. Так теряется до трети платежей за тепло.

Об этой проблеме «Интерфаксу» рассказывали в комплексе городского хозяйства Москвы еще в сентябре прошлого года. «Зачастую ряд таких УК направляют собранные деньги не на оплату потребленных услуг, а используют по своему усмотрению, часто в интересах конкретных физических лиц — учредителей. Так формируется огромная задолженность перед поставщиками ресурсов», — объяснил собеседник агентства, добавив, что фактически это нецелевое использование средств.

Судный день

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы МОЭК судится с УК «Дом-Мастер» по долгам периода 2015-2016 годов, предъявляемые суммы — свыше 420 миллионов рублей. В судах с «Юни-Домом» — почти 250 миллионов. Вообще проблемы недобросовестных управляющих компаний превратились в стабильный источник загрузки московской Фемиды: сейчас в работе 485 исков на сумму более 5 миллиардов рублей.

«Получается, что платежи, собранные УК с жильцов за тепловую энергию, до МОЭК в полном объеме не доходят. В частности, в управлении у лидера антирейтинга — компании «Дом-Мастер» — находится 361 дом, где проживает более 37 тысяч человек. Фактически в пересчете на каждого жителя приходится примерно по 20 тысяч рублей задолженности за поставленные ресурсы», — сообщили в МОЭК.