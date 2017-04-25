Объявлены даты отключения горячей воды в Москве

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) объявила, что в этом году профилактические отключения горячей воды в жилых домах начнутся 10 мая. Об этом говорится на сайте организации.

«Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года», — отмечается в сообщении.

В нем также указывается, что во время отключений, продолжительность которых в столице не превышает 10 дней, проводятся ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

Работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В некоторых вода отключаться не будет.

25 апреля МОЭК запустила информационный сервис (hotwater.moek.ru), с помощью которого жители могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ. Для этого необходимо в поисковой строке написать название улицы и номер дома.

Если пользователь не может найти свой адрес на сайте МОЭК, то это значит, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.

Компания обращает внимание на то, что графики отключений периодически актуализируются.