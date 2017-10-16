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Порвали два баяна

Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона

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Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Для жителей Центральной России Липецкая область — идеальный, но недооцененный маршрут для короткой поездки. От Москвы до границ региона — чуть более 300 километров, которые по идеальной трассе М4 с легкостью можно преодолеть за три часа. А в самой области предостаточно хороших отелей, ресторанов, а главное — достопримечательностей, аналогов которым практически не найти. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в регион, который обычно не входит в топы туристических направлений.

На границе Данковского района Липецкой области, в считанных километрах от Куликова поля, нас встречают ряженые в традиционных русских костюмах — дамы и баянист. Под частушки и песни столичных гостей угощают сначала караваем с солью, а затем и настоящим самогоном из стилизованного шкалика. Пробирает до костей. «Есть умельцы», — прищурившись, говорит одна из гостеприимных местных жительниц.

В Липецкую область я приехал для того, чтобы осмотреть местные усадьбы, убедиться, что смотреть здесь по большому счету нечего, и просто внести регион в список посещенных. В личный список путешественника Липецкую область я внес, а вот с первыми двумя пунктами не вышло.

Церковь от архитектора ГУМа

При первом взгляде на церковь Димитрия Солунского в селе Березовки категорически невозможно поверить в то, что ее автор — великий русский архитектор Александр Померанцев, построивший ГУМ в Москве и особняк Спиридонова Санкт-Петербурге. Некогда величественный храм, каких в селах практически не было, сегодня находится в плачевном состоянии. Окна или выбиты, или просто отсутствуют, мозаики разрушены, внутреннее убранство утрачено. Вдоль центрального входа по всей высоте здания проходит трещина, которая появилась, когда с храма сбрасывали купол.

Но если задержать взгляд на деталях, угадать автора несложно: у храма ровно те же формы и черты, что и у московского ГУМа.
Интересно, что кровлю для церкви разрабатывал другой выдающийся архитектор и инженер того времени — Владимир Шухов, создатель знаменитой башни на Шаболовской.

Выгодная покупка

Посмотреть на гиперболоидную конструкцию Шухова можно совсем недалеко от Березовки — в усадьбе Полибино. Раньше она принадлежала дворянам Нечаевым. Дом сегодня в плачевном состоянии, хотя внутри еще сохранились остатки шикарного паркета и место под ванну — она, как и отопительные котлы, появилась здесь более ста лет назад. По традициям тех времен, ванна монтировалась на уровне пола.

А вот сама Шуховская башня сохранилась очень хорошо. Она появилась здесь благодаря Юрию Степановичу Нечаеву-Мальцеву — одному из последних владельцев усадьбы. В 1896 году Шухов привез свою первую башню на Нижегородскую ярмарку. Она настолько впечатлила Нечаева-Мальцева, что тот купил ее и попросил Шухова перенести ее в свое родовое имение. На протяжении 20 лет башня исправно снабжала усадьбу водой, пока, как рассказывают местные, в 1917 году опьяненные революцией и спиртным солдаты не расстреляли резервуар водонакопителя из пистолетов.

От обратного

Противоположное по сравнению с Полибино впечатление производит другая липецкая усадьба — Скорняково-Архангельское. Когда-то, возможно, именно на этих землях впервые прозвучало ушедшая в народ фраза «Крым наш». Ее произнес самый знаменитый владелец усадьбы — генерал Муравьев-Карский. Вторую часть своей фамилии он получил за взятие турецкого города Карса, который открывал для русских войск прямой путь к Стамбулу. В итоге коалиция Британии, Франции и Османской империи была вынуждена вернуть России захваченный ранее Севастополь, а генерал Муравьев получил приставку к фамилии — Карский.

Сегодня единственный в России памятник выдающемуся русскому военачальнику стоит на территории Скорнякова-Архангельского.

Еще десять лет назад усадьба, как и многие другие в России, представляла собой жалкое зрелище: разрушающиеся временем и разбираемые вандалами здания, пересохшие пруды, отсутствие какой-либо инфраструктуры. Все изменилось с приходом московского инвестора Алексея Шкрапкина. Корни его родословной связаны с этими местами. Сначала Шкрапкин восстановил церковь Михаила Архангела — старейшее здание усадебного комплекса, построенное в 1812 году, а затем выкупил усадьбу и занялся восстановлением.

Сейчас на территории комплекса несколько гостевых домов, большой банкетный зал и ресторан «Бальмонтъ», где подают чудесные настойки собственного приготовления.

Пруды наводнили, а на небольшом пляже на берегу Дона, рассчитанном на 30 человек, летом порой бывает несколько сотен отдыхающих.

Восстановленная история

От Скорнякова-Архангельского до другой интересной усадьбы Липецкой области — Пальна-Михайловки — около полутора часов езды. Изначально усадьба принадлежала русскому просветителю и масону Михаилу Васильевичу Перваго; после его смерти перешла во владения рода Стаховичей — гвардейский офицер Александр Иванович Стахович женился на дочери Перваго. Этой семье комплекс принадлежал до самой революции. В разные годы здесь бывали Толстой, Репин, Станиславский и артисты МХАТа.

После Февральской революции Михаил Александрович Стаховский — последний владелец усадьбы — был назначен Финляндским генерал-губернатором, в сентябре того же года подал в отставку с должности. После Октябрьской революции в Россию он не вернулся. В 1921 году в Италии у него родился сын Михаил, который спустя почти век вернулся в уже независимую Россию — в родовое имение Пальна-Михайловку.

Однако до того юному Михаилу довелось послужить в вермахте: Стаховича отправили связистом на Восточный фронт, где он учил русских военнопленных грамоте. После войны Михаил Михайлович не раз говорил, что воевал тогда не против России, а против коммунизма. «Я люблю Россию, я патриот России. Я не за коммунистическую Россию, я за ту Россию, в которой жили мои предки, за образованную, культурную. Наверное, я за это и воевал в рядах вермахта», — писал он.

После войны Михаил Михайлович работал инструктором в армии США и профессионально играл в теннис (был признан пятой ракеткой мира).

После распада СССР Стахович стал регулярно приезжать в Липецкую область, а потом и вовсе женился на местной жительнице Татьяне, которая младше него на 42 года. Михаил Михайлович вернулся в Россию, правда, не в родовое гнездо — оно принадлежит государству и является памятником архитектуры федерального значения. Пара сначала жила в доме Татьяны, а затем построила новый дом неподалеку от Пальна-Михайловки.

В итоге Стахович получил разрешение открыть в усадьбе музей своей семьи. Хранителем музея-усадьбы стала Татьяна Стахович — Михаил Михайлович умер в 2016 году в 94-летнем возрасте.

Воргольские скалы

Последняя точка маршрута выходного дня в Липецкой области — Воргольские скалы. Расположенные в десяти километрах от Ельца, в заповеднике «Галичья гора», они считаются главной местной природной достопримечательностью. Отвесные скалы высотой до 60 метров образованы на берегу реки Ворголы. Такие горные ландшафты совершенно не характерны для русской равнины.

На одном из изгибов Ворголы можно увидеть огромную каменную мельницу. Ее построил здесь в 1867 году граф Талдыкин. Рядом усадебный дом, внутри которого сохранился старинный камин. На территорию попасть непросто: область ищет инвесторов, а пока усадьбу охраняют от вандалов и никого не пускают.

Но и рассматривать все с противоположного высокого берега Ворголы тоже интересно. Здесь можно расположиться на пикник — пейзажи открываются совершенно не российские, больше типичные для какой-нибудь Баварии. Приезжать сюда лучше всего осенью — летом берега Ворголы оккупируют шумные отдыхающие, так что насладиться красотой в первозданной тишине не выйдет.

Тимур Юсупов

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