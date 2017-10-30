«Их мучили самым бесчеловечным способом»

В октябре 1950 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляли руководителей блокадного и послевоенного Ленинграда. В день памяти жертв политических репрессий «Лента.ру» вспоминает печально известное «Ленинградское дело», ставшее одним из последних эпизодов массового государственного террора сталинской эпохи. Почему в ходе борьбы за власть в окружении стареющего вождя жестоко расправились с молодым поколением советских лидеров? Зачем Сталин уничтожил Кузнецова и Вознесенского, но пощадил Косыгина и Андропова? Был ли причастен Хрущев к гибели «ленинградцев»? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказала кандидат исторических наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Алиса Амосова.

Расстрелянные должности

Правда ли, что будущие главные фигуранты «Ленинградского дела» выдвинулись на руководящие должности в ходе Большого террора 1937-1938 годов?

Амосова: Корректнее было бы сказать, что в этот период они были выдвинуты на руководящие посты. Массовые аресты внутри партийно-хозяйственного аппарата во время Большого террора привели к кадровому голоду. Поэтому вакантные должности замещали нижестоящими партработниками рабоче-крестьянского происхождения с безупречной по меркам того времени биографией. Кстати, это было первое поколение руководителей Ленинграда с высшим образованием. Репрессии 1937-1938 годов стали для них своего рода социальным лифтом.

Верно ли, что некоторые из них очень активно участвовали в Большом терроре? Например, пишут, что Жданову приходилось сдерживать рвение своего заместителя Алексея Кузнецова.

Кузнецов в силу своего служебного положения действительно входил в состав «особых троек» и подписывал расстрельные приговоры. То, что он якобы это делал с энтузиазмом и Жданову приходилось охлаждать его пыл, я считаю вымыслом. По крайней мере, никаких документальных подтверждений этому не обнаружено. Но Вознесенский, Попков, Капустин, Лазутин, Родионов и другие будущие фигуранты «Ленинградского дела» никакого отношения к массовым репрессиям 1937-1938 годов не имели. Хотя некоторые сейчас пытаются их в этом обвинить.

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Можно ли сказать, что «Ленинградское дело» был локальным рецидивом Большого террора 1937-1938 годов?

«Ленинградское дело» нельзя назвать локальным. Вопреки распространенному мнению, репрессии затронули не только послевоенный Ленинград. Его жертвами стали как высшие должностные лица страны (начальник Управления кадров ЦК ВКП (б) Кузнецов и председатель Госплана СССР Вознесенский), так и руководители многих региональных парторганизаций от Псковской и Новгородской до Крымской и Ярославской. Арестам и ссылкам подвергли их родственников, в том числе малолетних детей. В ходе «Ленинградского дела» пострадали не только люди, но и память о блокаде и блокадном руководстве. Был ликвидирован Музей обороны Ленинграда, на грани закрытия находился Музей революции. Среди музейных работников тоже прошли аресты.

Но я бы не стала сравнивать «Ленинградское дело» с Большим террором. Все же репрессии 1937-1938 года имели совершенно чудовищные и беспрецедентные масштабы. Хотя в обоих случаях цели были схожими — отстранить от власти очередную группу руководителей.

Молодые партократы

Известно ли точно и документально об истинных причинах «Ленинградского дела»?

К сожалению, на сегодняшний день точно назвать эти причины мы не можем.

Почему?

Во-первых, часть документов уничтожили в 1954 или в 1957 году по приказу Маленкова, который таким образом хотел скрыть свое участие в фабрикации «Ленинградского дела». Во-вторых, большинство его материалов до сих пор засекречены, поскольку еще не прошло 75 лет с даты их оформления. В-третьих, эта тема долгое время была негласно табуирована для исследователей, так как реабилитация жертв растянулась на несколько десятилетий — от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки. Поэтому у нас в стране «Ленинградское дело» вплоть до 1980-х годов оставалось практически неизученным, хотя американские историки заинтересовались им еще при Хрущеве.

Вы сами как считаете, что стало главной причиной «Ленинградского дела»?

Еще в 1980-х годах мой учитель, доктор исторических наук Владислав Александрович Кутузов, сформулировал базовую версию. Она гласит, что «Ленинградское дело» стало результатом борьбы за власть между различными политическими группами в окружении Сталина. Дело было сфабриковано Берией, Маленковым и Абакумовым с одобрения Сталина. И я тоже придерживаюсь именно этой точки зрения.

Лаврентий Берия, Николай Вознесенский и Георгий Маленков Кадр: 1tv.ru

Но есть и другие версии. Часто говорят о якобы патологической ненависти Сталина к Ленинграду и его амбициозной парторганизации. Американские исследователи сформулировали тезис о «патрон-клиентской сети» выходцев из Ленинграда, пронизывающей весь послевоенный советский партийно-хозяйственный аппарат.

Сейчас их бы назвали кланом «питерских».

Возможно. Но такой подход совершенно не учитывает того, что все передвижения «ленинградцев» внутри аппарата происходили при полном одобрении Сталина.

Другие историки указывают на ошибки, допущенные ленинградским руководством в 1948-1949 годах. Это были особенности организации Всероссийской оптовой ярмарки и ситуация с выборами в ленинградской парторганизации. Результаты этих выборов были объявлены единогласными, хотя против Попкова было подано четыре голоса, против Капустина — пятнадцать, против Бадаева и Лазутина — по два, что составило 23 бюллетеня из более одной тысячи голосов, отданных в поддержку делегатов. Но на самом деле все это были поводы, а не истинные причины дела. Многие родственники говорят, что главной мишенью организаторов «Ленинградского дела» был Кузнецов, а остальных фигурантов…

Как говорят, «потянули паровозом».

Да. Другой целью, помимо Кузнецова, еще называют Вознесенского.

Николай Вознесенский

Почему именно они?

Потому что они оба были самыми высокопоставленными фигурантами дела, входившими в высшее советское руководство. После войны Сталин взял курс на омоложение кадров, и ленинградские выдвиженцы Жданова пришлись как нельзя кстати. Кузнецову в 1948 году было 43 года, Вознесенскому 45 лет — по меркам того времени они считались очень молодыми партократами. И они оба поначалу импонировали Сталину.

Несостоявшиеся наследники

Это правда, что после смерти Жданова в 1948 году Сталин публично назвал Кузнецова и Вознесенского своими вероятными преемниками?

Было ли это на самом деле — вопрос спорный, но такой слух активно муссировался. Якобы во время отдыха в Пицунде Сталин сказал, что своим наследником по партийной линии он видит Кузнецова, а в Совете министров СССР — Вознесенского.

Таких вещей обычно не прощают в борьбе за власть.

Есть версия, что эти слова, наоборот, послужили сигналом Маленкову и Берии для расправы с Кузнецовым и Вознесенским. Зная маниакальную подозрительность Сталина и его гипертрофированную тягу к власти, особенно усилившиеся в последние годы его жизни, трудно поверить, чтобы он всерьез думал о преемниках.

Может быть, Сталина насторожили якобы имеющиеся у «ленинградцев» планы и предложения по созданию российской компартии и переносу столицы РСФСР в Ленинград?

Они разделяли идею создания республиканского бюро ЦК по РСФСР. Но в этом никакой тайны не было — такие планы высказывал еще Жданов. И на то имелись веские основания: собственные компартии существовали во всех союзных республиках, кроме России. Жданов и его ленинградские выдвиженцы считали такое положение дел несправедливым. И если создавать такое бюро, то почему бы не разместить его в Ленинграде, второй столице и городе трех революций?

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Возможно, их вдохновил знаменитый тост Сталина на кремлевском приеме в мае 1945 году о русском народе, который «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». «Ленинградцы» могли расценить эти слова как новый вектор сталинской идеологической политики. И в этом не было ничего удивительного — случайные фразы, тосты или отдельные реплики Сталина тогда было принято интерпретировать как сигнал к действию.

Некоторые современные исследователи приписывают «ленинградцам» русский национализм и даже сепаратизм.

О «Ленинградском деле» написано много небылиц. В основном это связано с затянувшейся реабилитацией его фигурантов и недостатком документов. Поэтому в интернете вы легко обнаружите всякие инсинуации на эту тему. Разумеется, никакими русскими националистами или сепаратистами «ленинградцы» не являлись. Жертвами «Ленинградского дела» были не только этнические русские, но и, например, белорус Турко. В группу ленинградских руководителей также входили евреи, латыши, башкиры и другие. Все они были пламенными большевиками и пролетарскими интернационалистами, всем обязанными советской власти. Ведь почти все они вышли в люди из самых низов общества, из беднейших рабоче-крестьянских семей.

Правда ли, что Хрущев, ставший потом одним из инициаторов реабилитации жертв «Ленинградского дела», тоже был замешан в его фабрикации?

Есть свидетельства, что настоящей целью этой реабилитации было желание Хрущева скрыть свое участие в этом. Но этот вопрос еще требует дальнейшего изучения.

Роковые ошибки «ленинградцев»

Историк Олег Хлевнюк считает «Ленинградское дело» следствием внезапной смерти Жданова, которая нарушила баланс сил в окружении Сталина. По его мнению, это позволило Маленкову и Берии с помощью интриг уничтожить всех его выдвиженцев. Вы согласны с этим?

Да, такая трактовка выглядит для меня наиболее убедительной. Жданов действительно пользовался безграничным доверием и уважением Сталина. После его смерти в 1948 году «ленинградцы» не только были ослаблены, оставшись без влиятельного покровителя, но и совершили ряд роковых для себя политических и аппаратных ошибок.

Например?

Известен эпизод, когда первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Попков предложил Вознесенскому взять «шефство» над Ленинградом вместо Жданова. Тот, разумеется, отказался, но такая рискованная инициатива вызвала настороженность у Маленкова и Берии. Потом тот же Попков имел неосторожность публично критиковать работу правительства, которое «с марта 1948 года на полном скаку осадило нас». Были досадные просчеты и в деятельности Кузнецова.

В-общем, карьерный рост «ленинградцев» был слишком стремительным, им не хватало опыта в аппаратных интригах. В итоге они дорого заплатили за свою амбициозность и инициативность.

Это правда, что ленинградская группа Жданова боролась с группой Маленкова и Берии не только за власть и влияние на Сталина? Говорят, у них были различные представления о путях развития послевоенного Советского Союза.

Да, это правда. Жданов и «ленинградцы» выступали за развитие экономики, за наращивание выпуска товаров народного потребления и строительство массового жилья. А Маленков, Берия и поддерживающие их военные делали упор на милитаризацию страны, на форсированный рост военно-промышленного комплекса. Эти споры велись еще в ходе обсуждения послевоенного пятилетнего плана. С одной стороны, в них участвовали Жданов и Вознесенский, с другой — Маленков и Берия.

По инициативе Жданова и при активном участии «ленинградцев» в 1948 году началась разработка новой Программы ВКП(б). Есть свидетельства, что в ней имелось много новаторских предложений: введение прямого народного законодательства, выборность должностных лиц, упрощение и видоизменение функций госорганов, обновление при выборах состава советов не менее чем на треть. Но потом Жданов скоропостижно умер, и Сталин посчитал эти инициативы несвоевременными и слишком радикальными. Как показали дальнейшие события, в качестве приоритета он выбрал путь развития тяжелой промышленности и тотальной милитаризации народного хозяйства.

Из преемников в жертвы

Почему «ленинградцев» уничтожили? Это Маленков с Берией скомпрометировали их в глазах Сталина? Или сам вождь стал опасаться своих молодых выдвиженцев?

Я не думаю, что Маленков с Берией втемную использовали Сталина. Все ключевые решения по «Ленинградскому делу» он принимал лично, и в документах это четко зафиксировано. И хотя Сталин к концу 1940-х годов сильно одряхлел, он держал ситуацию под личным контролем и никому не позволял собой манипулировать.

Алексей Кузнецов после ареста Фото: архив Валерия Кузнецова

Зачем это ему было нужно? Сталин — одна из самых загадочных фигур нашей истории. Причины многих его поступков понять трудно. Возможно, он захотел «столкнуть лбами» противоборствующие группировки в своем окружении, чтобы обезопасить свою личную власть. Есть предположения, что «Ленинградским делом» он хотел начать новый виток массовых репрессий в СССР.

Как вы думаете, было ли «Ленинградское дело» каким-то образом взаимосвязано с делом Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)? Как известно, Молотов, чья жена была арестована по делу ЕАК, был в хороших отношениях с Вознесенским.

Я не вижу между ними никакой связи. По крайней мере, известные нам документы этого не подтверждают. А вот с «делом врачей» косвенную связь проследить можно — оно стало следствием смерти Жданова в 1948 году.

Это когда лечащий врач Жданова Лидия Тимашук обвинила своих начальников в неправильном его лечении?

Да, это известная история. На основании кардиограммы она диагностировала у Жданова инфаркт, однако ее медицинские руководители с ней не согласились. В итоге Жданова отправили на Валдай и прописали ему пешие прогулки, категорически противопоказанные при инфаркте, а спустя три дня он умер.

Но сама Лидия Тимашук, вопреки распространенному мнению, ни на кого доносы не писала. О ее письме, с помощью которого она лишь пыталась защитить свою профессиональную репутацию, вспомнили тогда, когда потребовались основания для фабрикации «дела врачей».

Уцелевший Косыгин

Почему репрессии не затронули будущего главу советского правительства Алексея Косыгина, жена которого была двоюродной сестрой жены Кузнецова? Он же тоже был выходцем из Ленинграда.

Да, Косыгин с 1948 года был министром легкой промышленности СССР и членом Политбюро ЦК ВКП(б). Известно, что на него тоже собирали компрометирующие материалы. Почему Сталин его пощадил — это до сих остается самой большой загадкой «Ленинградского дела». Также не пострадали другие «ленинградцы» из числа будущих руководителей страны. Так, на свободе остался Юрий Андропов, занимавший в послевоенный период руководящий пост в ЦК Карело-Финской ССР. Сохранил свой пост и другой выдвиженец Жданова — министр вооружения СССР и будущий Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов.

Алексей Косыгин и Иосиф Сталин Фото: архив семьи А.Н. Косыгина

Трудно сказать, почему Сталин не тронул Косыгина. Возможно, он оставил его, чтобы избежать усиления аппаратного веса Маленкова и Берии. Вообще, биографии Косыгина, Андропова и Устинова, особенно в послевоенный период, еще ждут глубокого и тщательного изучения.

Правда ли, что реформы Косыгина в 1960-х годах во многом основывались на послевоенных идеях Вознесенского?

Я не экономист, а историк. Вопрос о преемственности косыгинской реформы тоже требует отдельного изучения, но определенное сходство в них несомненно было.

Как вы считаете, почему «Ленинградское дело» раскручивали и после расстрела основных его фигурантов? Я говорю прежде всего о «деле Смольнинского райкома» 1952 года.

Я думаю, что вторая волна «Ленинградского дела» имела целью устрашение ленинградского партийно-хозяйственного аппарата. Тогда зачистили тех, кто чудом уцелел во время арестов 1949-1950 годов. Одновременно прошло несколько громких процессов по обвинению руководящих работников Ленинграда в хозяйственных преступлениях. Имели ли они непосредственное отношение к «Ленинградскому делу», нужно еще выяснять.

Расстреляны и забыты

В чем значение «Ленинградского дела»? Почему мы должны о нем знать и помнить?

«Ленинградское дело» и по сей день остается белым пятном нашей истории. Я уже говорила, что реабилитация его фигурантов растянулась на несколько десятилетий. В 1954 году его официально признали сфальсифицированным, в конце 1980-х годов его жертв посмертно восстановили в партии, а их моральная реабилитация не завершена до сих пор.

Что вы имеете в виду?

«Ленинградское дело» обесчестило память руководителей блокадного Ленинграда в глазах потомков. До сих пор распространяются лживые и клеветнические сплетни о том, что во время войны в голодающем городе они якобы лакомились пирожными.

Если задуматься, прослеживается страшная закономерность: в 1938 году расстрельные приговоры подписывал Кузнецов, которого 12 лет спустя тоже казнили после чудовищных пыток, а еще через четыре года, в 1954 году, искалечили и расстреляли его палача Абакумова.

Да, вот такое было время. Кстати, другие палачи «ленинградцев», Броверман и Матулевич, выжили. И в Москве есть надгробные памятники Абакумову и Матулевичу. А вот их жертвам памятный знак на Левашовском мемориальном кладбище удалось поставить лишь 1 октября 2017 года, в годовщину расстрела «ленинградцев».

Памятный знак на Левашовском мемориальном кладбище, 1 октября 2017 года Фото: Алиса Амосова

Почему только сейчас?

Изначально инициатива установки памятного знака на Левашовском мемориальном кладбище исходила от сына одной из жертв «Ленинградского дела» Георгия Филипповича Михеева. В течение пятнадцати лет он пытался убедить власти в необходимости установки такого знака за казенный счет. Однако местные власти признавали это нецелесообразным. Но речь шла о руководителях блокадного Ленинграда, которых приговорили к расстрелу по сфальсифицированному обвинению, а затем полностью реабилитировали. Ведь этих людей во время следствия мучили самым бесчеловечным образом.

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После 2015 года было принято решение поставить памятный знак на общественные средства. Эту инициативу поддержали родственники жертв «Ленинградского дела», Институт истории СПбГУ и Центр «Возвращенные имена» Российской национальной библиотеки. Тем не менее установке знака предшествовал долгий процесс согласования в соответствующих инстанциях Санкт-Петербурга. Текст, размещенный на каменной плите, предельно строг и лаконичен. Никаких оценок и эпитетов — только констатация факта.

