Кто там шхерится

«Терра инкогнита» — так называл Карелию Николай Рерих, открывший для себя этот край в начале ХХ века и создавший здесь более двухсот живописных работ. Карелия и сегодня, спустя сто лет, не утратила первозданной красоты, покорившей великого художника и философа: озера окутаны тишиной и спокойствием, а покрытые мхом лесные тропинки манят путников стать первооткрывателями этой «неизвестной земли», до сих пор хранящей множество загадок. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в путешествие по Северному Приладожью, где заново открыл Русский Север.

Приезжая в Северное Приладожье, испытываешь забытые ощущения детства: кажется, что ты оказался в волшебном лесу, и хочется дергать за рукав старших и спрашивать: «А что это? А это настоящее?» Панорамы Ладожского озера, величественный Валаам, удивительная природа и множество слов, звучащих с непривычки как магические заклинания: Сортавала, Рускеала, Вуокса, Таруеними (кстати, переводится с финского как «сказочный»).

Путешественников здесь ждет радушный прием: в последние годы Карелия стала очень популярным туристическим направлением у россиян и зарубежных туристов. Тем не менее тишина — это первое, на что обращаешь внимание. Здесь она всеобъемлюща — для жителей больших городов с непривычки она первое время даже кажется звенящей и будто сама подсказывает, что делать дальше.

Прислушайтесь

Говорят, именно в Карелии можно услышать музыку воды: шум рускеальских водопадов и бесчисленные журчащие ручьи, величественное молчание Ладожского озера и буйство порогов реки Кулисмайоки. Здесь с 19-метровой высоты срываются воды самого высокого в южной Карелии водопада — Белые Мосты. Другое место паломничества фотографов со всего мира — водопад Ахвенскоски в Рускеале, который не замерзает даже зимой. Сам парк Рускеала обладает потрясающей акустикой. В Итальянском карьере горного парка в августе этого года впервые прошел международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony». Под открытым небом звучали мелодии Вивальди, Верди, Россини, Пуччини, неаполитанские песни и симфонические антракты из опер. Фестиваль планируют сделать ежегодным, и поклонники оперного искусства смогут наслаждаться чарующей музыкой в грандиозных мраморных декорациях.

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По словам местных жителей, иногда на берегу Ладожского озера можно услышать далекий перезвон колоколов Валаамского монастыря, расположившегося на живописном острове в нескольких километрах от Сортавалы. Основанный в середине XIV века, он был полностью разрушен в результате многочисленных войн, и только в 1715 году по указу Петра I обитель была восстановлена, началось строительство Преображенского собора. Сегодня это один из самых знаменитых российских монастырей, который привлекает к себе паломников со всего мира. На территории Валаамского монастыря располагаются музей, библиотека, трапезные, ферма, сыроварня и знаменитые сады, где и сейчас выращивают яблоки, виноград и другие плоды, которые обычно не вызревают на севере.

Посмотрите по сторонам

Уникальная особенность карельских пейзажей заключается в том, что их можно смаковать бесконечно долго, вдумчиво рассматривая и изучая каждую деталь.

В горном парке Рускеала можно провести целый день. Начните экскурсию с путешествия под землей, где сама атмосфера кажется немного мистической, здесь есть и мраморные стены, и причудливой формы сталактиты, а подземные воды хранят свою интересную историю. В царские времена в Рускеале добывали мрамор для строительства Петербурга. Позже, когда каньон затопило водой, здесь появилось настоящее подземное озеро. До сих пор на дне озера, глубина которого достигает 72 метров, находят старинные инструменты, а местные легенды гласят, что где-то здесь спрятано золото Колчака.

Фото: Shutterstock

Продолжить прогулку можно небольшим вояжем на лодке по прозрачной воде озера в окружении гор.

Ладожские шхеры — еще одно уникальное наследие северной природы. Когда-то на том месте, где сейчас текут величественные воды Ладоги, были горы, но со временем река поглотила их, оставив над поверхностью каменистые вершины. Скалистые острова и полуострова образовали затейливые лабиринты ладожских шхер, а некоторые рифы напоминают норвежские фьорды. Например, высота рифа Пеканриутта в местечке Мякисало достигает в высоту более 90 метров.

Есть в Карелии и еще одно место, от которого просто захватывает дух: деревянная церковь Андрея Первозванного, расположенная в поселке Васильево недалеко от Приозерска, в самом устье реки Вуоксы. Она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная церковь, построенная на небольшом скалистом острове, который и является ее фундаментом. По утрам, когда реку заволакивает легкий туман, создается впечатление, что она просто парит в воздухе и исчезает, как волшебный мираж, при первых лучах солнца.

Пройдитесь по лесу

Северное Приладожье — настоящий рай для любителей долгих неспешных прогулок. Главное здесь — правильная одежда и обувь, чтобы ничто не мешало спускаться к самому берегу озера, перепрыгивая с камня на камень, а вечерняя прохлада не стала помехой долгому вечернему променаду.

Фото: Laborant / Shutterstock

Самое удивительное, что в Карелии можно «пройтись по лесу» в прямом смысле слова: на территории парк-отеля «Дача Винтера» расположен один из самых крупных в Карелии веревочных парков «Тарулинна», где с высоты 16 метров можно любоваться впечатляющей панорамой леса, бескрайними просторами, Ладогой и островами, покоящимися на водной глади.

Для любителей активного отдыха есть еще один экстремальный, хотя и полностью безопасный вид отдыха — квадроциклы и багги, легкие открытые автомобили, которые можно взять напрокат в центре активного отдыха «Терра Нордика», расположенном недалеко от города Сортавалы. Для путешественников разработаны маршруты разной степени сложности, которые позволят насладиться захватывающей дух панорамой Ладожского озера, послушать рассказы местных инструкторов об истории здешних мест, познакомиться с жизнью древних карелов и современных сортавальцев.

Окунитесь в историю

В Северном Приладожье бережно относятся к истории и чтут традиции региона. Так, в Сортавале, небольшом городке с населением около 20 тысяч человек и удивительным архитектурным обликом, недавно был запущен стрит-арт-проект «Настенная история». В рамках проекта фасады исторических зданий в Сортавале начали украшать портретами выдающихся общественных деятелей. Сегодня в городе уже можно увидеть портреты финского архитектора Уно Улберга, который построил большинство знаковых зданий в городе, и хирурга Густава Винтера, который жил и работал в Сортавале в начале XX века. Историческое здание дачи Густава Винтера, где останавливался Николай Рерих, сохранилось по сей день и находится на территории парк-отеля «Дача Винтера». Сегодня здесь музей, в котором представлены предметы интерьера начала XX века, уникальные архивные фотографии и документы.

Если вы соберетесь в поездку осенью, загляните на тематический фестиваль в средневековую крепость Корела, где клубы военно-исторической реконструкции из России, Эстонии и Латвии представляют жизнь русского гарнизона крепости в период Северной войны 1700 года и проводят показательный бой между шведскими и русскими войсками. Сама крепость — одна из ключевых исторических достопримечательностей Северного Приладожья. Заложенная на рубеже XIII и XIV веков новгородцами на Замковом острове на реке Вуокса, она долгое время была самым северо-западным городом Руси и по сей день производит впечатление бастиона, охраняющего красоту Северного Приладожья.

Попробуйте местную еду

Когда в Северном Приладожье вам предложат отведать калитку, не думайте, что вы что-то поняли не так: калитки — это блюдо местной кухни, открытые пирожки из ржаного теста с различными начинками. Это блюдо полностью отражает суть местной кухни: просто, сытно, вкусно и никаких экзотических продуктов — только то, что выращивается на здешней земле.

Фото: Julia Belova / Shutterstock

Тех же принципов придерживаются в местных кафе и ресторанах, которые приятно удивят даже самых притязательных гурманов новым взглядом на нордическую кухню. Так, меню ресторана «Густав Винтер» в поселке Тарулинна на берегу Ладожского озера изобилует местными деликатесами: сигом с травами и овощами на пару с ольховым дымком, карельской форелью с медом и лесными орехами, знаменитой карельской ухой, а в гастрономическом кафе «Точка на карте» в Приозерске можно отведать хвойное крем-брюле с печеньем из лаванды, ради которого вы будете возвращаться сюда снова и снова.

Как попасть в сказку

Если вы планируете поездку из Москвы, можно долететь до Петрозаводска: рейсы отправляются ежедневно из аэропорта Домодедово (время в пути 1 час 40 минут). Путешествие поездом займет одну ночь. Добраться от Петрозаводска до Сортавалы можно на автобусе (600-700 рублей за четыре часа дороги) или на такси (поездка обойдется в 4-5 тысяч рублей).

Удобнее всего добираться в Карелию из Петербурга, с Ладожского вокзала, откуда до Сортавалы ходят электрички (время в пути — 5 часов 30 минут), а также микроавтобус с телевизором и кондиционером, который за 600 рублей довезет вас от станции метро «Озерки» до Сортавалы.

Где остановиться

Путешественникам лучше останавливаться не в Петрозаводске, дорога от которого до Валаама или Рускеалы занимает пять-шесть часов, а на пути основных туристических маршрутов — в Приозерске и в Сортавале. В обоих городах представлены отели сети «Точка на карте». Здесь можно отдохнуть в непосредственной близости к природе, в окружении хвойного леса, на самом берегу Ладожского озера. Двухместное размещение здесь обойдется в 3500 рублей в сутки.

Если вы путешествуете по Северному Приладожью всей семьей или большой дружной компанией, отличным вариантом станет парк-отель «Дача Винтера», где с комфортом можно разместиться в таунхаусах (от 11 500 рублей для четырех человек), коттеджах на берегу Ладоги (от 20 000 рублей для шести человек) или же в одном из уютных двухместных номеров отеля (от 3700 рублей).