Со стороны виднее

Современная медицина находится на таком высоком уровне развития, о котором еще 30-40 лет назад можно было только мечтать. Об этом говорит буквально все: глубина профессиональных знаний, широта врачебной специализации, новейшие технологии, современная аппаратура и лекарственные препараты. Вдобавок при этом по ряду направлений принципиально изменились сами подходы к лечению. Например, в онкологии все шире применяется точечное облучение, что минимизирует риски разрушения здоровых клеток. К счастью, для многих больных страшный диагноз уже давно не звучит как смертельный приговор. А в случае каких-то сомнений пациенты всегда могут обратиться за «вторым мнением». Эта услуга сегодня стремительно набирает популярность. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Оптимальный результат

Цена врачебной ошибки в онкологии особенно высока. Некорректная или поздняя диагностика, неоптимальный курс лечения по причине отсутствия тех или иных препаратов и приборов — все это может привести к тяжелым, а порой и необратимым последствиям. Чтобы минимизировать риски по всем направлениям, непременно стоит консультироваться у разных специалистов. Именно «второе мнение» нередко помогает и пациентам в выборе своего лечащего врача, и самим врачам в составлении плана лечения.

Очень часто за консультацией обращаются к зарубежным специалистам. Дело не в том, что там хорошо, где нас нет. Просто у представителей разных национальных медицинских школ разный практический опыт. Он не лучше и не хуже, он — другой. Именно это и делает его особенно полезным для всех заинтересованных сторон. Собственно, поэтому так ценны и востребованы международные консилиумы-консультации со специалистами европейских клиник.

Чтобы такая работа была максимально эффективной, необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, нужно, чтобы в конкретной клинике был не просто врач-онколог, а соответствующее отделение с широкой специализацией, развитой инфраструктурой для разноплановой диагностики и солидным опытом ведения большого количества сложных пациентов. Во-вторых, требуются эффективные каналы коммуникации для оперативных консультаций. Как именно все это работает? Чтобы это выяснить, «Лента.ру» отправилась в Университетскую клинику города Фрайбурга.

Единство в разнообразии

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Это медицинское учреждение считается одним из старейших в Германии, которое в 2017 отмечает 560-летие. Клиника возникла на базе медицинского факультета Фрайбургского университета и по сей день сохраняет тесную связь с высшей школой. Сотрудники занимаются строго научными исследованиями, реализуют их на практике и одновременно преподают, не просто делясь собственным опытом со студентами, но вовлекая их в живую работу. Так уж повелось, что именно в университетских клиниках и лучшие врачи, и самые передовые технологии, и современнейшие медицинские исследования. Именно там проходят апробацию новейшие лекарственные препараты и медицинское оборудование. Ежегодно общество Deutsche Krebshilfe публикует список самых передовых онкологических центров Германии. Одним из таких избранных центров является Фрайбург.

В Университетской клинике города Фрайбурга трудятся в общей сложности 1710 врачей и 3600 работников среднего медицинского персонала. Сотрудники могут сосредоточиться на очень узкой специализации в рамках многих направлений — от кардиологии до нейрохирургии. Ни одна стандартная клиника не может себе такого позволить, ибо не располагает нужными ресурсами.

Одной из ведущих специализаций Университетской клиники города Фрайбурга является онкология. Здесь занимаются диагностикой и терапией всех видов раковых заболеваний. Причем большую роль играет междисциплинарный подход в лечении пациентов. Это означает, что так или иначе, совместно с онкологическим центром работают и многие другие подразделения клиники. Радиологическая клиника с ее новейшими цифровыми объемными томографами и позитронно-эмиссионными компьютерными томографами позволяет провести точную диагностику опухоли, а отделение лучевой терапии, оборудованное уникальными линейными ускорителями, обеспечивает ее сверхточное облучение. Диагноз каждого онкологического пациента обсуждается на специальной междисциплинарной конференции, а решение о выборе терапии никогда не принимается одним врачом.

Ежегодно в онкологическом центре проходят лечение до 10 тысяч человек. А сколько обращается за консультациями, в том числе и за «вторым мнением», даже представить трудно. Неудивительно, что сегодня онлайн-консультации организационно оформлены как отдельное направление.

В спектр «второго мнения» входят три услуги: телерадиология, онлайн- и письменная консультация. Все дистанционные консультации не требуют личного визита пациента в клинику, что существенно экономит время и деньги. Это немаловажный аспект особенно для тех, кто проживает за пределами Германии. Чтобы запустить процесс, требуется всего лишь оформить онлайн-заявку на сайте клиники и заранее оплатить выбранную услугу.

Телерадиология предполагает оценку/описание всех видов радиологических обследований МРТ, КТ, ПЭТ или рентгеновских снимков пациента, сделанных по месту жительства не ранее чем за три месяца до консультации. Снимки нужно загрузить непосредственно на сервер клиники. Профессор-радиолог анализирует полученную информацию и составляет письменное заключение.

Онлайн-консультация проходит в формате видеоконференции с участием специалиста клиники, пациента и его лечащего врача, причем присутствие последнего — обязательное условие. На основе заранее высланной медицинской документации и уточняющих вопросов обсуждается поставленный диагноз и варианты лечения. Пациент и его лечащий врач имеют возможность сразу же задать все вопросы консультирующему врачу. На организацию консультации уходит от двух до десяти дней — с момента поступления запроса. Все расходы по техническому обеспечению, равно как и работа переводчика, уже включены в стоимость услуги.

Наконец, получить компетентное «второе мнение» можно и в ходе, посредством заочной письменной консультации, которая также осуществляется на основе присланных медицинских документов. На это обычно требуется от трех до восьми недель.

Трудности перевода

Все документы, подлежащие анализу, должны быть заранее переведены на немецкий или английский язык.. Обязательно ли пациенту, к примеру из России, владеть немецким или английским языком, да еще свободно ориентироваться в специальной медицинской лексике? Разумеется, нет.

Для работы с зарубежными пациентами при Университетской клинике города Фрайбург действует Центр международных медицинских услуг — IMS. В любой момент туда можно обратиться по телефону или по электронной почте и получить первичную консультацию о перечне услуг и их примерной стоимости. Также сотрудники центра возьмут на себя организацию перевода всех необходимых медицинских документов и онлайн-консультаций. Кроме того, они окажут всю необходимую помощь в планировании визита и последующего сопровождения, если в этом возникнет необходимость.