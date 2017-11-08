Россия
 
Последние новости
Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА
Москвичам раздадут книги  
Главред «Новой газеты» уйдет после 22 лет работы
Выгнавшие ребенка-инвалида сотрудники кинотеатра уличили его мать во лжи
Москвичка убила маленького ребенка и покончила с собой из-за денежных проблем
Хвастающийся обнаженным телом Дуров разошелся на мемы
Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить
Популярные новости
Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить
Хвастающийся обнаженным телом Дуров разошелся на мемы
Москвичка убила маленького ребенка и покончила с собой из-за денежных проблем
МОК предъявил обвинения двукратной олимпийской чемпионке Зайцевой
Конфликт украинских школьниц в соцсетях перерос в драку
Неумелый клиент получил от проститутки две пули в голову за плохой оральный секс
Москва отреагировала на «допуск» военных США на российскую подлодку в Индии
Партнерский материал

Со стороны виднее

В онкологии становится все популярнее «второе мнение»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: uniklinik-freiburg.de

Современная медицина находится на таком высоком уровне развития, о котором еще 30-40 лет назад можно было только мечтать. Об этом говорит буквально все: глубина профессиональных знаний, широта врачебной специализации, новейшие технологии, современная аппаратура и лекарственные препараты. Вдобавок при этом по ряду направлений принципиально изменились сами подходы к лечению. Например, в онкологии все шире применяется точечное облучение, что минимизирует риски разрушения здоровых клеток. К счастью, для многих больных страшный диагноз уже давно не звучит как смертельный приговор. А в случае каких-то сомнений пациенты всегда могут обратиться за «вторым мнением». Эта услуга сегодня стремительно набирает популярность. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Оптимальный результат

Цена врачебной ошибки в онкологии особенно высока. Некорректная или поздняя диагностика, неоптимальный курс лечения по причине отсутствия тех или иных препаратов и приборов — все это может привести к тяжелым, а порой и необратимым последствиям. Чтобы минимизировать риски по всем направлениям, непременно стоит консультироваться у разных специалистов. Именно «второе мнение» нередко помогает и пациентам в выборе своего лечащего врача, и самим врачам в составлении плана лечения.

Очень часто за консультацией обращаются к зарубежным специалистам. Дело не в том, что там хорошо, где нас нет. Просто у представителей разных национальных медицинских школ разный практический опыт. Он не лучше и не хуже, он — другой. Именно это и делает его особенно полезным для всех заинтересованных сторон. Собственно, поэтому так ценны и востребованы международные консилиумы-консультации со специалистами европейских клиник.

Чтобы такая работа была максимально эффективной, необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, нужно, чтобы в конкретной клинике был не просто врач-онколог, а соответствующее отделение с широкой специализацией, развитой инфраструктурой для разноплановой диагностики и солидным опытом ведения большого количества сложных пациентов. Во-вторых, требуются эффективные каналы коммуникации для оперативных консультаций. Как именно все это работает? Чтобы это выяснить, «Лента.ру» отправилась в Университетскую клинику города Фрайбурга.

Единство в разнообразии

Это медицинское учреждение считается одним из старейших в Германии, которое в 2017 отмечает 560-летие. Клиника возникла на базе медицинского факультета Фрайбургского университета и по сей день сохраняет тесную связь с высшей школой. Сотрудники занимаются строго научными исследованиями, реализуют их на практике и одновременно преподают, не просто делясь собственным опытом со студентами, но вовлекая их в живую работу. Так уж повелось, что именно в университетских клиниках и лучшие врачи, и самые передовые технологии, и современнейшие медицинские исследования. Именно там проходят апробацию новейшие лекарственные препараты и медицинское оборудование. Ежегодно общество Deutsche Krebshilfe публикует список самых передовых онкологических центров Германии. Одним из таких избранных центров является Фрайбург.

В Университетской клинике города Фрайбурга трудятся в общей сложности 1710 врачей и 3600 работников среднего медицинского персонала. Сотрудники могут сосредоточиться на очень узкой специализации в рамках многих направлений — от кардиологии до нейрохирургии. Ни одна стандартная клиника не может себе такого позволить, ибо не располагает нужными ресурсами.

Одной из ведущих специализаций Университетской клиники города Фрайбурга является онкология. Здесь занимаются диагностикой и терапией всех видов раковых заболеваний. Причем большую роль играет междисциплинарный подход в лечении пациентов. Это означает, что так или иначе, совместно с онкологическим центром работают и многие другие подразделения клиники. Радиологическая клиника с ее новейшими цифровыми объемными томографами и позитронно-эмиссионными компьютерными томографами позволяет провести точную диагностику опухоли, а отделение лучевой терапии, оборудованное уникальными линейными ускорителями, обеспечивает ее сверхточное облучение. Диагноз каждого онкологического пациента обсуждается на специальной междисциплинарной конференции, а решение о выборе терапии никогда не принимается одним врачом.

Ежегодно в онкологическом центре проходят лечение до 10 тысяч человек. А сколько обращается за консультациями, в том числе и за «вторым мнением», даже представить трудно. Неудивительно, что сегодня онлайн-консультации организационно оформлены как отдельное направление.

В спектр «второго мнения» входят три услуги: телерадиология, онлайн- и письменная консультация. Все дистанционные консультации не требуют личного визита пациента в клинику, что существенно экономит время и деньги. Это немаловажный аспект особенно для тех, кто проживает за пределами Германии. Чтобы запустить процесс, требуется всего лишь оформить онлайн-заявку на сайте клиники и заранее оплатить выбранную услугу.

Телерадиология предполагает оценку/описание всех видов радиологических обследований МРТ, КТ, ПЭТ или рентгеновских снимков пациента, сделанных по месту жительства не ранее чем за три месяца до консультации. Снимки нужно загрузить непосредственно на сервер клиники. Профессор-радиолог анализирует полученную информацию и составляет письменное заключение.

Онлайн-консультация проходит в формате видеоконференции с участием специалиста клиники, пациента и его лечащего врача, причем присутствие последнего — обязательное условие. На основе заранее высланной медицинской документации и уточняющих вопросов обсуждается поставленный диагноз и варианты лечения. Пациент и его лечащий врач имеют возможность сразу же задать все вопросы консультирующему врачу. На организацию консультации уходит от двух до десяти дней — с момента поступления запроса. Все расходы по техническому обеспечению, равно как и работа переводчика, уже включены в стоимость услуги.

Наконец, получить компетентное «второе мнение» можно и в ходе, посредством заочной письменной консультации, которая также осуществляется на основе присланных медицинских документов. На это обычно требуется от трех до восьми недель.

Трудности перевода

Все документы, подлежащие анализу, должны быть заранее переведены на немецкий или английский язык.. Обязательно ли пациенту, к примеру из России, владеть немецким или английским языком, да еще свободно ориентироваться в специальной медицинской лексике? Разумеется, нет.

Для работы с зарубежными пациентами при Университетской клинике города Фрайбург действует Центр международных медицинских услуг — IMS. В любой момент туда можно обратиться по телефону или по электронной почте и получить первичную консультацию о перечне услуг и их примерной стоимости. Также сотрудники центра возьмут на себя организацию перевода всех необходимых медицинских документов и онлайн-консультаций. Кроме того, они окажут всю необходимую помощь в планировании визита и последующего сопровождения, если в этом возникнет необходимость.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»

Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
17:49Сегодня

Студентам пообещали комфортное соседство с росгвардейцами на время ЧМ-2018

15:43Сегодня

Министр захворал и не встретился с многодетной матерью без груди

17:48Сегодня

В Госдуме открылся супермаркет с алкоголем и колготками

Россия15:2011 ноября
Дональд Трамп и Владимир Путин

Этот неловкий момент

Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
15:54Сегодня

Травившей приемного сына жительнице Колымы предъявили обвинения

14:49Сегодня

В Москве запланировали реконструировать 10 развязок МКАД  

15:36Сегодня

Жириновский задумал отдать мавзолей под трибуну

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
12:37Сегодня

Вооруженный ревнивый чеченец украл с занятий петербургскую студентку

15:5312 ноября

В Москве напали на ЛГБТ-активистов

13:26Сегодня

Пожарные узнали о крупном возгорании после публикации в соцсетях

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Студентам пообещали комфортное соседство с росгвардейцами на время ЧМ-2018
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
В Госдуме открылся супермаркет с алкоголем и колготками
Травившей приемного сына жительнице Колымы предъявили обвинения
В Москве запланировали реконструировать 10 развязок МКАД
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню в Бангладеш
Стюардесса в Китае выпала из самолета и сломала позвоночник
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Конфликт украинских школьниц в соцсетях перерос в драку
Глава ДНР назвал причину возможного свержения Порошенко
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии
Женщинам предрекли безработицу
ОПЕК отчиталась о перевыполнении плана сокращения нефтедобычи
Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги у малого бизнеса
Чубайс пообещал России большую газовую турбину
«Калашников» передадут в частные руки
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Отчаяние стрелявшего в отеле у Кремля Джабраилова оказалось действием кокаина
Сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида
Охотившихся на девочек-подростков разбойников осудили в Екатеринбурге
Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Владельцам iPhone X позволили скрыть «монобровь»
Обнаружена новая польза низкокалорийной диеты
Найдена загадочная звезда-«зомби»
Из человеческого тела получат электричество
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА
МОК предъявил обвинения двукратной олимпийской чемпионке Зайцевой
В Следственном комитете предложили WADA сотрудничество по делу Родченкова
Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов
Все материалы
Культура
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Любовники за кулисами
Мэрилин Монро в постели и Мерил Стрип с двумя мужчинами
Замену клавишника «Машины времени» объяснили украинскими гастролями
Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца
Российским фильмам пообещали миллиардные сборы
Макаревич назвал ерундой сообщение об уходе клавишника из-за Крыма
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Orijeen выпустил переливающуюся разными цветами мебель
Клиенты Ralph Lauren добавят на свои свитера полоски и надписи готикой
Объяснено влияние проституции на моду
Белла Хадид с накладной челкой покривлялась в купальном халате
Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе
Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Жаждавшие романтики французские туристы угнали гондолу в Венеции
Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой
Россияне устремились за границу
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
«Корвет» с пробегом 1,2 миллиона километров пожертвовали музею
Mercedes-Maybach превратили в 900-сильный суперседан
103-летний Peugeot продали за 7 миллионов долларов
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы