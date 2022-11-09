«Уволиться с работы ради мечты» Миллионы россиян хотят начать свой бизнес. Что важно знать новичку?

Более 33 тысячи человек из 37 пилотных регионов приняли участие в мероприятиях Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, которая стартовала в сентябре 2021 года. «Росмолодежь.Бизнес» запустила этот проект, чтобы помочь молодым людям пройти сложный путь от зарождения идеи до запуска и развития собственного дела. Кто уже воспользовался поддержкой государства? Новые лица российского бизнеса — в материале «Ленты.ру».

Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства рассчитана на молодых людей от 14 до 35 лет. Это школьники, студенты колледжей и вузов, молодежь, которая только планирует открыть свои дело, и молодые предприниматели.

«Росмолодежь.Бизнес» реализует 36 комплексных проектов, учитывающих интересы разных участников программы. Самые юные знакомятся с азами ведения бизнеса и получают возможность провести день с действующим предпринимателем. Чем больше идей и опыта в бизнесе, тем больше возможностей открывается перед участниками программы.

Первая десятка

В августе 2022 года в Ижевске состоялся первый Всероссийский форум молодых предпринимателей. В нем участвовали более 300 человек из 76 субъектов России. В рамках форума прошел конкурс, где участники могли представить свои бизнес-проекты. В итоге было выбрано десять победителей, которые поделили между собой грантовый фонд в 4,5 миллиона рублей.

Самые большие гранты — по 900 тысяч рублей — получили Алина Васильева и Илья Банников из Удмуртской Республики. Алина — студентка четвертого курса ИжГТУ, учится по направлению «Реклама и связи с общественностью». Девушка состоит в студенческом педагогическом отряде «Драйв», является пресс-секретарем Молодежной организации «Атмосфера» различных социальных проектов. Алина представила на конкурс проект «PRосторы Удмуртии», направленный на развитие туризма в регионе.

Фото: пресс служба «Росмолодежь. Бизнес»

Илья Банников получил грант на проведение «Танцевального чемпионата Izh Dance Champ». Илья занимается уличными танцами с 2007 года, преподает, организует танцевальные мероприятия, строит «Дом танца» и мечтает вывести танцевальный Ижевск на международный уровень.

Мария Баженова, молодой предприниматель из Удмуртии, получила грант (400 тысяч рублей) на создание спортивно-досуговой коворкинг-зоны «Стрекоза». Юлия Шахтина, сотрудник Центра этнокультурного образования АРТЭ, за счет такого же гранта организует работу детской студии роботехники «Погыли» с преподаванием на удмуртском языке.

Также жюри поддержало проекты по развитию АртХаба в Хабаровском крае, организации семейных шахматных турниров «Время играть всей семьей» в Кирове, навигатора студенческого предпринимательства в Красноярском крае и другие проекты.

Инвесторы решили

«Инвестиционные сессии» — еще один проект «Росмолодежь.Бизнес». Здесь с молодежью работают эксперты, которые помогают правильно представить проект инвесторам, объяснить его суть и обосновать запрос на финансовые вложения. В финале молодежь защищает свои проекты перед действующими предпринимателями — не менее 60 человек, по итогам мероприятий 2022 года, смогут привлечь инвестиции.

В пилотном году «Росмолодежь.Бизнес» проводит инвестиционные сессии в 30 городах России. Например, 1 ноября они состоялись в Иркутске, инвесторы поддержали три проекта: «Сумка ручной работы из натуральной кожи» Вероники Ивановой, «Продленка успешного школьника» Натальи Елшиной и «Организация откорма крупного рогатого скота» Ксении Андреенко.

29 октября в Кирове инвесторы поддержали проект создания и развития глэмпинга «Елки», предложенный Олегом Юдиным, технологию лечения животных от паразитов препаратами натуропатического характера Арины Русских и творческое объединение «Сияй» (съемки короткометражных фильмов) Евгении Мельковой.

25 октября в Курске инвесторы выбрали Ивана Чернобровкина с производственным проектом «Альфа мебель», Сергея Иванцова — кафе «Шаурма по-братски» и Даниила Паневина с системой «Самодиагностика заболевания в два клика Symptomio».

Фото: пресс служба «Росмолодежь. Бизнес»

Несмотря на то, что финальные встречи «Инвестиционных сессий» еще идут, очевидна огромная востребованность этого проекта. Начинающие предприниматели оценили возможность представить свои идеи на суд действующих бизнесменов и инвесторов. Поэтому сейчас обсуждается возможность продления «Инвестиционных сессий» на 2023 год. Следить за новостями проекта и расписанием https://investmentsession.ru/ сессий можно на портале «Росмолодежь.Бизнес».

Поколение выбрало бизнес

В октябре 2022 года прошли финальные защиты бизнес-проектов на первом потоке проекта «Бизнес.Поколение» от «Росмолодежь.Бизнес».

Проект «Бизнес. Поколение» помогает молодым запустить собственный бизнес с нуля. Сначала участников знакомят с юридическими и финансовыми вопросами, помогают проанализировать рынок, выбрать свою нишу и фирменный стиль. Затем участники выбирают направление — классический бизнес, технологическое, социальное или креативное предпринимательство — и создают конкретный продукт или бизнес-кейс.

более 4,5 тысячи молодых людей из 84 регионов России подали заявки на первый поток программы «Бизнес. Поколение»

Но до этапа защиты бизнес-кейсов дошли всего 180 участников из 54 субъектов. В список лучших попали молодые люди из Пермского края, Нижегородской, Кемеровской, Белгородской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Севастополя.

Лидером первого потока по количеству набранных баллов стал Дмитрий Балуев из Пермского края с проектом производства столярных изделий. Молодой предприниматель планирует участвовать в ярмарках, выставках и фестивалях, изготовление и продажу туристических сувениров.

Ольга Шумилова из Нижегородской области (второе место) предложила проект по производству детского текстиля. Это постельные принадлежности для новорожденных — защитные бортики в кроватку, белье, одеяло-конверт на выписку, комплект в детскую коляску.

Еще один участник, Максим Кондаков из Белгородской области (третье место) предложил проект «Производство белого шоколада с ядрами конопли». По мнению автора, это единственный гипоаллергенный вид шоколада, содержащий суперфуд «с идеальной для человека структурой белка». Максим планирует к февралю 2023 года запустить производство и заработать 1,9 миллиона рублей.

Студия оздоровления «Мама на массаже» Юлии Токаревой из Пермского края (третье место) будет оказывать услуги классического массажа, антицеллюлитного и лечебного детского.

«Росмолодежь.Бизнес» поможет участникам выйти со своей продукцией на крупнейшие российские маркетплейсы.

Зарегистрироваться на тренинги второго, третьего и четвертого потоков можно, заполнив заявку на участие.

Истории успеха

Сердцем проектов «Росмолодежь.Бизнес» является «Клуб молодых предпринимателей». https://rosmolbizclub.ru/ Сегодня в нем около 2300 участников: это самозанятые, владельцы ООО, индивидуальные предприниматели.

«Клуб молодых предпринимателей» помогает молодежи окунуться в деловую среду, создает множество возможностей для нетвокинга, обсуждения бизнес-идей и знакомства с потенциальными партнерами. Общий оборот участников составляет более 16 миллиардов рублей. Чтобы войти в клуб, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодежь России».

С историями успеха участников клуба можно познакомиться здесь. Вот некоторые из них.

Евгения Куринная из Великого Новгорода в 2015 году уволилась с работы, чтобы стать домашним кондитером. Благодаря трудолюбию ей уже на следующий год удалось открыть первую кондитерскую-мастерскую, которая специализировалась на изготовлении тортов и десертов на заказ.

Затем появились полноценная кафе-кондитерская в самом центре города, «остров» с «десертами с собой» в крупном торговом центре, кулинарная студия «Хочу готовить», где проходят развлекательные мастер-классы по приготовлению ресторанных блюд, и еще две кофейни с формата «кофе и десерты с собой». Сейчас Евгения разрабатывает онлайн-курс по обучению предпринимателей, которые подумывают о запуске кофейни, кондитерской или пекарни.

Фото: пресс служба «Росмолодежь. Бизнес»

Дмитрий Горьков еще в школе увлекался программированием, математикой, физикой. Поступил на бюджет в МГУ на механико-математический факультет и на третьем курсе устроился на работу в топовую ИТ-компанию. Через пять лет решил создать собственный сервис для сбора и анализа финансовых данных из разных банков.

Так появился облачный сервис CASHOFF, первыми клиентами стали небольшие банки из второй сотни, потом появились более крупные — «Открытие», ВТБ, Тинькофф Банк, Сбербанк. В настоящий момент у сервиса уже более 50 банков-клиентов.

Максиму Волкову из Анапы 16 лет, он с детства интересовался предпринимательством. Сегодня он в статусе самозанятого развивает свой интернет-магазин креативных подарков «Крафтик». Дизайн продукции Максим придумывает самостоятельно, а для производства использует сырье вторичной переработки.

На новый уровень

«Клуб молодых предпринимателей» — это больше, чем просто объединение владельцев собственного дела. Участники получают возможность принять участие в крупнейших бизнес-форумах и буквально выйти на новый уровень, наладив диалог с представителями государственных структур.

В июне 2022 года накануне Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными и предпринимателями. Клуб «Росмолодежь.Бизнес» представляли сразу три человека.

Один из них — Игорь Сухов, основатель и генеральный директор компании, занимающейся бурением и лицензированием водозаборных скважин, а также строительством инженерных сетей — принял участие в дискуссии с главой государства. «На таких молодых, энергичных, нацеленных на достижение успеха, устремлённых в будущее людей рассчитывает Россия», — отметил президент.

По итогам 2022 года участники Клуба молодых предпринимателей примут участие в 117 деловых мероприятиях по всей стране.