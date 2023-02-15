Шедевры в кармане. Компания Tecno представила новый PHANTOM X2. Чем он покорит пользователей?

Премиальная линейка «Фантом» для компании TECNO — это не первая проба пера. Но именно PHANTOM X2 для нашего рынка становится первой ласточкой топ-уровня от одной из самых быстроразвивающихся компаний последних лет. С предыдущими моделями сталкивались по большому счету только любители экзотики и профессиональные обозреватели смартфонов. Теперь нам предлагается оценить уровень работы TECNO не только в привычном для нас сегменте. Премиальные смартфоны от TECNO всерьез нацелены на завоевание рынка, подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Внутри

Что старшая, что младшая (рассматриваемая) модель линейки имеют практически одинаковые показатели. В основе — чипсет Mediatek Dimensity 9000. Что может быть лучше?

Фото: Юлия Воробьева

Этот мобильный процессор, основанный на 4-нм техпроцессе, — наверное, лучшее, что может предложить сейчас рынок. Быстрый, мощный, энергоэффективный — вот основные его показатели. Если разбираться подробнее, то нет тех задач, которые этот процессор не сможет переварить

Если добавить к этому 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб ПЗУ, которые прекрасно охлаждаются, то желать чего-то большего сложно. В AnTuTu 9 чипсет выдает под 1 миллион баллов, при этом смартфон остается холодным. В PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact и любые другие игры можно играть на максимальных настройках с высокой частотой кадров, хотя вряд ли владельцы такого аппарата часто зависают в игрушках. Но об этом позже.

Обвес

Про интерфейсы мы, конечно, упомянем, но набор более чем стандартен для компании TECNO, да и для других игроков. Поддерживаемые сети — 2G, 3G, 4G LTE, 5G, Wi-Fi 5. Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Датчики и прочее: датчик положения в пространстве, датчик освещенности и расстояния, гироскоп, NFC, сканер отпечатков пальцев, электронный компас.

Наверное, единственным минусом можно считать отсутствие WiFi-6.

Внешний вид и удобство эксплуатации

Тут опять все серьезно и качественно. 6.8 AMOLED дисплей на 120 Гц и разрешением 2400 на 1080 выдает фантастическую цветопередачу, а запас яркости 710 нит, HDR10+ и цветовой охват DCI-P3 закрывает все потребности владельца. При этом стоит помнить, что скругленный экран в теории может выдавать и большую яркость. Отзыв на прикосновения, может, чуть и излишне точный, но это дело привычки, на приобретение которой потребуется максимум полдня.

Смартфон легкий и удобно лежит в руке — как женской, так и мужской. Особенно если использовать прилагающийся в комплекте чехол

Фото: Юлия Воробьева

Про него стоит рассказать отдельно. Это скорее накладка, которая не только защищает блок камер от соприкосновения с твердыми поверхностями, но и благодаря откидной рамке позволяет с комфортом смотреть видео в горизонтальном режиме, поставив аппарат на поверхность. Держать в руках бархатный чехол удобно и приятно.

Функция дисплея Always-On обладает большим количеством настроек и дизайнов. Экран горит около десяти секунд, потом гаснет и вновь активируется по касанию.

Автономность

Сочетание упомянутого выше процессора, батареи на 5140 мАч и зарядного блока на 45 ват позволяют не задумываться от времени эксплуатации в течение дня. TECNO позволяет зарядить батарею на 55 процентов за 20 минут. Соответственно, на 20 процентах поставил заряжаться — и через 20 минут уже 75 процентов. А функция отключения от внешнего питания при полном заряде аппарата позволит сохранить срок службы батареи.

Интерфейс

Основанная на базе Android 12 система как минимум по обещаниям производителя доживет до 14-й версии. Удобство настройки порадует как ортодоксов, так и любителей всего современного. Естественно, что при таких характеристиках аппарат не лагает при любых задачах, а что-то новое добавить сложно. Главное, что TECNO, как всегда, не пытается «улучшать ради улучшения», в отличие от других, а использует проверенные и надежные решения.

Камеры

Расположенный по центру крупный блок камер включает в себя основную 64 МП с RGBW-сенсором с оптической стабилизацией. Она дает прекрасные результаты и днем, и ночью. Видеосъемка 4К 60 FPS. Есть еще 13 МП ультраширокоугольная камера и 2 МП дополнительный модуль, ассистирующий основной камере при размытии портретов.

Фото: Юлия Воробьева

За селфи отвечает расположенная в центре, у самой кромки экрана, 32-мегапиксельная камера, которая отлично снимает при фиксированном фокусе и при этом идеально держит баланс белого

У старшей модели линейки с индексом PRO все еще интереснее, но об этом в другой раз.

Вывод

Данный аппарат — это еще один инструмент, которым компания TECNO продолжит завоевывать рынок смартфонов. Флагман готов вести эскадру к смещению старых лидеров со своих позиций. Легкий, выносливый и эффективный, он явно станет одним из лидеров не только своего сегмента, но и всего рынка, особенно если учесть его цену, с которой конкуренты явно не готовы соревноваться.

Реклама

Рекламодатель ООО «Нью Ворлд»

