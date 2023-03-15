Песни, танцы и колдовство. НТВ запускает новый сезон телешоу «Страна талантов». Чем он запомнится зрителям?

В субботу, 18 марта, на канале НТВ состоится премьера второго сезона самого народного шоу «Страна талантов». Год назад оно буквально ворвалось в телеэфир и принесло зрителям множество сюрпризов и открытий. Чем порадуют новые выпуски проекта «Страна талантов» — в материале «Ленты.ру».

Конечно, очень важно обращаться к своим корням, искать в них истоки силы и уверенности в будущем. Поэтому неудивительно, что успех первого сезона шоу «Страна талантов» в 2022 году превзошел все ожидания. Проект стал зеркалом, в котором россияне увидели себя и удивились, насколько разнообразна наша культура, как много народов живет на территории России и насколько тесно переплелись наши традиции. А еще увидели, сколько талантливых людей в нашей стране!

Оставаться в стороне и не проникнуться энергетикой участников проекта крайне сложно. «Из прошлого сезона я вынес очень важный для себя опыт, что при моем стиле ведения и моих постоянных подключениях в танцы, трюки и во все, что происходит на сцене, мне лучше бы было выходить в спортивной форме, так как смокинги и костюмы, и особенно брюки, не всегда выдерживают наши удивительные, уникальные и креативные импровизации и просто лопаются по швам», — поделился с «Лентой.ру» ведущий первого и второго сезонов шоу Алексей Воробьев.

Ну, а если серьезно... «Это действительно важный проект, потому что сегодня мы живем в пространстве стремительно меняющейся современной культуры, когда даже самые талантливые произведения появляются, но быстро исчезают. Меняется музыкальная мода, и наши музыкальные пристрастия следуют за ней. Но есть то, что остается неизменным, потому что прошито в ДНК каждого из нас, независимо от того, к какому поколению мы принадлежим. И это наша культура — песни, народная музыка и танцы, которые стали частью нашего генетического кода», — рассказал ведущий.

Фото: Пресс-служба НТВ

Как организован конкурс

Второй сезон шоу «Страна талантов» состоит из восьми отборочных туров и финала. За звание победителя будут бороться 80 участников со всей страны. Это индивидуальные конкурсанты — вокалисты, музыканты и танцоры — и творческие коллективы, занимающиеся народным творчеством. Ограничений по возрасту нет.

В команду звездных судей проекта в новом сезоне вошли народная артистка России, художественный руководитель-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский.

В каждом выпуске члены жюри будут выбирать своего кандидата на победу. Если все они единогласно проголосуют за одного участника, он автоматически станет победителем выпуска и выйдет в финал. Если мнения членов жюри разделятся и по итогам отборочного тура окажется несколько претендентов на победу, фаворита путем голосования выберут зрители, которые находятся в зале студии.

Съемки второго сезона проекта стартовали в середине февраля. Первые тизеры уже появились на странице конкурса: судя по роликам и отдельным замечаниям членов жюри, это будет действительно «горячо»

Фото: Пресс-служба НТВ

Чего ждать от «Страны талантов» в 2023 году?

Организаторы обещают еще больше сюрпризов в новом сезоне проекта: «Таланты затанцуют, запоют, продемонстрируют горловое пение и даже заколдуют членов жюри и зрителей с помощью шаманского бубна».

Главное, конечно, это возможность увидеть уникальные традиции, сохранившиеся в самых отдаленных регионах нашей страны. «От нового сезона жду еще больше интересных участников, чем в предыдущем. Хочется видеть людей, которые на всю страну способны продемонстрировать красоту традиций своего региона, познакомить зрителей со своими обычаями и обрядами, своими таинствами. Вообще, каждый участник в моих глазах уже победитель, ведь так мало мы знаем об этих людях и думаем: ну, что там интересного в этих регионах? А народ, живущий на местах, приезжает в Москву и ярко демонстрирует обратное: нас мало, но мы есть! Поэтому на новый сезон шоу «Страна талантов» я возлагаю очень большие надежды. Во многом благодаря этому шоу народ наконец понял, что генетический багаж, собранный на протяжении многих веков, существует в современном мире и является в том числе основой государства», — рассказала народная артистка России Надежда Бабкина.

Наверное, каждый зритель, который посмотрел хотя бы десять минут этого шоу, поймал себя на мысли, что среди участников мог быть и он сам. Ведь кружки и студии народного творчества есть практически везде, это доступно каждому

«Как человек, который в 15 лет уже работал в Тульской областной филармонии и пел в русском народном ансамбле "Услада", я отлично понимаю, как важно детям и подросткам, таким же, как я тогда, видеть на большой телевизионной сцене своих сверстников, кого-то чуть постарше, кого-то — даже младше, которые искренне любят народное творчество и посвящают ему свою жизнь. Видеть, какие они невероятные виртуозы и профессионалы, и насколько это круто — такое уметь! Победы их сверстников станут для них показателем того, что можно добиваться успеха, не только открывая рот под чужую песню в ТикТок, а много работать, стараться быть лучшим в том, что ты любишь и делаешь, входить на сцену и радовать людей», — считает ведущий шоу Алексей Воробьев.

Больше чем просто конкурс

Жюри не скрывает, что важной миссией конкурса «Страна талантов» является популяризация народного творчества. «Это интереснейший телевизионный проект. Самое ценное в нем то, что он в первую очередь является проектом образовательным, хотя и притворяется конкурсом. На самом деле выступление любого участника — это большой подарок зрителям, и выбрать среди этих подарков лучший — чистая формальность. Главное, что сами участники, кажется, это прекрасно понимают, поэтому ни слез разочарования, ни досады за то, что они не прошли в финал, я в первом выпуске не увидел. Исполнительский уровень участников — высокий, география конкурсантов — обширная, интерес жюри — максимальный. Жду не дождусь следующего выпуска», — рассказал «Ленте.ру» член жюри, заслуженный артист России Егор Дружинин.

И, конечно, шоу «Страна талантов» — это яркий и красивый праздник для всех. «Честь представлять жюри в таком масштабном проекте мне выпала впервые. Конечно, я немного волновался, однако как только начались выступления коллективов, волнение сразу прошло, и я всецело погрузился в атмосферу народных талантов. Очень благодарен за предоставленную возможность и с нетерпением буду ждать премьеры в эфире», — поделился впечатлением эстрадный певец Ярослав Сумишевский.

Шоу начинается! Премьера — 18 марта в 20.20 на НТВ.

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